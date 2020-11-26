المغرب يطلع مجلس الأمن على مستجدات الكركرات

هسبريس من الرباط

في رسالتين موجهتين إلى الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، ستُنشران كوثيقتين رسميتين لمجلس الأمن مع إدراجهما في سجلاته، أطلع عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن على آخر التطورات في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، مستعرضا تفاصيل التدخل الذي قامت به القوات المسلحة الملكية.

وأبرز هلال أن هذه العملية مكنت من إنهاء حالة العرقلة التي تسببت فيها عصابة "البوليساريو" وإعادة الحركة المدنية والتجارية على مستوى هذا المحور الطرقي الذي يربط المغرب بموريتانيا، مؤكدا أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تمت بشكل سلمي ومن دون أي تهديد أو مساس بحياة وسلامة المدنيين.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن العملية تمت كذلك بحضور بعثة المينورسو التي راقبتها بشكل كامل، مشددا على أنه لم يتم تسجيل أي ضحايا خلال هذا العمل غير الهجومي والذي تم بدون أي نية قتالية، مشددا على أن التدخل المغربي لقي ترحيبا وتثمينا بالإجماع من الشعب المغربي بكافة مكوناته، لا سيما سكان الصحراء، وقوبل بدعم قوي من المجتمع الدولي، لافتا إلى أن عددا كبيرا جدا من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية والكاريبي ودول أخرى، وكذا منظمات دولية وإقليمية، أيدت بالإجماع العمل الحاسم الذي قام به المغرب.

كما أطلع هلال أعضاء مجلس الأمن على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم 16 نونبر، والذي تمحور حول آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، خاصة الوضع في منطقة الكركرات.