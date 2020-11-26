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الرئيسية | مدارات | نواب أوروبيون مؤثرون يسندون المغرب بالصحراء

نواب أوروبيون مؤثرون يسندون المغرب بالصحراء

نواب أوروبيون مؤثرون يسندون المغرب بالصحراء
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 16:10

وجه 20 نائبا برلمانيا أوروبيا مؤثرا، ينتمون لحزب الشعب الأوروبي، والاشتراكيين الديمقراطيين، و"رينيو يوروب"، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، مناشدة إلى جوزيب بوريل، ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من أجل دعم المغرب في جهوده الرامية إلى ضمان حرية مرور البضائع والأشخاص في المنطقة منزوعة السلاح بالكركرات، وإعادة إطلاق محادثات السلام حول قضية الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة.

النواب عبروا عن مخاوفهم إزاء تصاعد التوترات في أعقاب انتهاك ميليشيات البوليساريو المسلحة للمنطقة منزوعة السلاح، وعبروا عن ترحيبهم بفرض طوق أمني من قبل المغرب يسمح بإعادة فتح معبر الكركرات الحدودي، الذي يعد نقطة العبور الوحيدة بين أوروبا، المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء.

وشدد النواب البرلمانيون على ضرورة ضمان النظام والمرور الآمن في هذه المنطقة الاستراتيجية، مع إعادة التأكيد على وقف إطلاق النار لسنة 1991.

ودعا البرلمانيون إلى استئناف مسار الحوار والتفاوض. وذكروا بأنه "في نهاية العام 2018، مكن اجتماعان أمميان في جنيف جمعا كل أطراف النزاع من إحراز تقدم في إطار منظور سلمي"، وطلبوا من بوريل بذل كل ما في وسعه إزاء ممثلي 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، "لضمان تنظيم جولة جديدة من المفاوضات من قبل الأمم المتحدة على نحو سريع".

ودعوا جميع أطراف النزاع إلى مضاعفة جهودهم في إطار عملية السلام السياسية، واستئناف إعادة فتح المفاوضات على أساس معايير واضحة تشمل الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الخميس 26 نونبر 2020 - 16:38
الصحراء مغربية البوليزاريو مليشيا مرتزقة مدعومة من الجارة الجزائرية وبعض الدول الأوربية. فمرحبة من من يدعمنا في قضيتنا الوطنية من دول وأعضاء حكومات ومنظمات دولية. و الويل لمن أراد لوطننا الحبيب من طنجة إلى الكويرة سوءا. المغاربة أجمعين مستعدين يالغالي والنفيس للدود عن حدود الوطن يحيا ياحيا الوطن
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4
2 - السبب الأول هي أوروبا الخميس 26 نونبر 2020 - 16:39
قبل استقلال الجزائر، كان المغرب تتمتد أراضيه حتى نهر السنيغال جنوبا، أما في الشرق كانت هناك الصحراء الشرقية تحت سلطة المغرب؛ إلا أن فرنسا وإسبانيا قسموا وشتتوا وبتروا أراضي المغرب من كل جانب؛ الان حان الوقت للاوروبيين أن يساندوا المغرب في وحدته الترابية ويدينوا الجزائر التي تنهج موقفا يتجه نحو الخراب والتدمير.
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3 - azrou999 الخميس 26 نونبر 2020 - 16:41
المغرب على حق في ارضه الصحراء وبالتالي من البديهي ان يتلقى دعم جميع الدول من كل انحاء المعمور .
اكثر من هذا هناك بعض الدول التي الحت على ان يكون
دعمها ماديا و سارعت الى فتح قنصليات في الصحراء .
و مما يزيد من مرارة الجنرالات هي العزلة السياسية يعيشونها في هذه الاثناء .
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4 - مغربي و افتخر الخميس 26 نونبر 2020 - 16:44
نهاية بوزبال قريبة وسيدتها الجزائر مثلها لم يتبقى لها الا سنوات معدودة حتى تدخل في نزاعات قبلية واهلية مؤشر السياسات المستقبلية بحجج ودلائل
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