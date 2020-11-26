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تأجيل سادس دورات معرض "أليوتيس" إلى 2022‎

تأجيل سادس دورات معرض "أليوتيس" إلى 2022‎
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 14:55

قرر مجلس إدارة جمعية معرض "أليوتيس"، المنعقد عن طريق تقنية الفيديو، تأجيل النسخة القادمة من هذا المعرض الذي يخص قطاع الصيد البحري، والذي كان من المقرر عقده في فبراير 2021.

ووفق بلاغ للجمعية، توصلت به هسبريس، ستقام النسخة السادسة من معرض "أليوتيس" في فبراير 2022 بمدينة أكادير، موردة أن هذا القرار يأتي في إطار الالتزام بإجراءات السلامة الصحية المنصوص عليها لاحتواء وباء "كوفيد-19".

وشكرت جمعية معرض "أليوتيس" كافة العارضين والرعاة والزوار (عامة الناس والمهنيين) على تفهمهم ووفائهم لهذا الحدث الدولي.

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