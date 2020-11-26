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كُتّاب وآراء
بلاغ الديوان الملكي.. البحرين تقرر فتح قنصلية عامة بمدينة العيون
تلقى الملك محمد السادس، یومه الخمیس اتصالا ھاتفیا من الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، ملك مملكة البحرین الشقیقة.
وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:
"یندرج ھذا الاتصال في إطار ما یربط العاھلین الكریمین وأسرتیھما الملكیتین من علاقات أخویة صادقة وتقدیر متبادل، كما یعكس نھج التشاور والتنسیق الدائم بین القائدین، وما یجمع البلدین الشقیقین من تعاون مثمر وتضامن موصول.
وبھذه المناسبة، أبلغ صاحب الجلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، جلالة الملك، قرار مملكة البحرین بفتح قنصلیة عامة لھا بمدینة العیون المغربیة، وأن یتم التنسیق بشأنھا بین وزارتي الخارجیة في البلدین.
وخلال ھذا الاتصال، نوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، بالقرارات التي أمر بھا جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربیة، والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بھذا الجزء من التراب المغربي، وإلى ضمان انسیاب طبیعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بین المملكة المغربیة والجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة.
وقد عبر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لأخیه جلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، عن شكره العمیق لھذا القرار الھام الذي یعكس التضامن الموصول بین البلدین الشقیقین، وعن تقدیره البالغ للمواقف الثابتة لمملكة البحرین الشقیقة في دعم السیادة الترابیة والوحدة الوطنیة للملكة المغربیة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
هكذا نحن والحمد لله علاقتنا طيبة مع الجميع ،بدون رشوة ولاشراء الذمم
⚘
ما اروعك.
bravo pour le maroc et encore plus
وسحقا لكابرانات فرنسا الخونة مدبري العشرية السوداء لقمع الشعب الجزاءري الشقيق والمحتل من قبل كابرانات الحركة.
يقول الشاعر :
من كان اهلا للحقيقة لم يكن...
عزيزا على اهل الظلام السطاليني
اما الجارة الشر تستعرض الصاروخ الروسي.
ههههه
الحلقه الاخيره ديال البوليساريو والجزائر قربات ان شاء الله