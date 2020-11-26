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الرئيسية | مدارات | بلاغ الديوان الملكي.. البحرين تقرر فتح قنصلية عامة بمدينة العيون

بلاغ الديوان الملكي.. البحرين تقرر فتح قنصلية عامة بمدينة العيون

بلاغ الديوان الملكي.. البحرين تقرر فتح قنصلية عامة بمدينة العيون
هسبريس من الرباط
الخميس 26 نونبر 2020 - 19:05

تلقى الملك محمد السادس، یومه الخمیس اتصالا ھاتفیا من الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، ملك مملكة البحرین الشقیقة.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

"یندرج ھذا الاتصال في إطار ما یربط العاھلین الكریمین وأسرتیھما الملكیتین من علاقات أخویة صادقة وتقدیر متبادل، كما یعكس نھج التشاور والتنسیق الدائم بین القائدین، وما یجمع البلدین الشقیقین من تعاون مثمر وتضامن موصول.

وبھذه المناسبة، أبلغ صاحب الجلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، جلالة الملك، قرار مملكة البحرین بفتح قنصلیة عامة لھا بمدینة العیون المغربیة، وأن یتم التنسیق بشأنھا بین وزارتي الخارجیة في البلدین.

وخلال ھذا الاتصال، نوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، بالقرارات التي أمر بھا جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربیة، والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بھذا الجزء من التراب المغربي، وإلى ضمان انسیاب طبیعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بین المملكة المغربیة والجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة.

وقد عبر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لأخیه جلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، عن شكره العمیق لھذا القرار الھام الذي یعكس التضامن الموصول بین البلدین الشقیقین، وعن تقدیره البالغ للمواقف الثابتة لمملكة البحرین الشقیقة في دعم السیادة الترابیة والوحدة الوطنیة للملكة المغربیة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - الصحراء المغربية الخميس 26 نونبر 2020 - 19:24
إنشاء الله نتمنى فتح قنصليات أوروبية وأمريكية وأسيوية شكرا للأشقاء في البحرين والإمارات والأردن وهايتي وباقي الدول الصديقة والشقيقة التي فتحت قنصليات لها في الداخلة والعيون
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167
2 - عثمان الفاطمي الخميس 26 نونبر 2020 - 19:25
كل الشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا، وهنيئا للدبلوماسية المغربية بهذا الانتصار التاريخي الجديد في أفق استقطاب قنصليات من أمريكا اللاثينية وشرق آسيا وأوربا الشرقية.....
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122
3 - خالد الخميس 26 نونبر 2020 - 19:26
ويستمر الموت السريري لقطاع الطرق ... ومن خلفهم... فالصحراء مغربية وستبقى مغربية أحب من أحب وكره من كره
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111
4 - simohamed الخميس 26 نونبر 2020 - 19:26
شي واحد فيكم يمشي يطل على الرئيس الجزائري.. واقيلا غادي تكون جاتو أزمة قلبية
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89
5 - benmoha الخميس 26 نونبر 2020 - 19:27
مبروك علينا هذي البداية مازال مازال
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73
6 - مغربي الخميس 26 نونبر 2020 - 19:27
ظهر الحق وزهق الباطل. اينكم يارعات المرتزقة. هذه غير البداية. شكرا للبحرين
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76
7 - سامي الخميس 26 نونبر 2020 - 19:27
الآن ظهر الحق وزهق الباطل
هكذا نحن والحمد لله علاقتنا طيبة مع الجميع ،بدون رشوة ولاشراء الذمم
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64
8 - massi الخميس 26 نونبر 2020 - 19:28
انا متاكد بان جميع دول الخليج ستفتح قنصليتها في الصحراء المغربية ما عاد قطر المنافقة حتة موريطانيا ممكن ان تسحب اعترافها من الجمهورية الوهمية
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19
9 - Adam b الخميس 26 نونبر 2020 - 19:29
الله ......الله..........الله......... عليك يا بحرين
ما اروعك.
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55
10 - مرحبا الخميس 26 نونبر 2020 - 19:29
ضربة اخرى لاعداء وحدتنا الترابية اهلا وسهلا باخواننا في البحرين الشقيقة في بلدهم الثاني المغرب.
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58
11 - ملاحظ إلى حد ما الخميس 26 نونبر 2020 - 19:30
و تتوالى الصفعات على وجوه المرتزقة و حاميتهم المعروفة سيئة الذكر
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39
12 - مغربي الخميس 26 نونبر 2020 - 19:30
الله ازيد وبارك شكرا البحرين شقيقة والصحراء المغربية
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34
13 - هنيئا للديبلوماسية المغربية الخميس 26 نونبر 2020 - 19:31
في القليل الأيام القادمة ستتخد قطر قرارا مماثلا و بعدها دول عربية أخرى كعمان و السودان و ليبيا....
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36
14 - Hami64 الخميس 26 نونبر 2020 - 19:31
انامزاوك فيكم الى ما تكايسوا عليهم , راه تبون مليوح في المانيا او شنريحة داوه لسويسرا.
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43
15 - مومو الخميس 26 نونبر 2020 - 19:31
الله ينصر الحق و ينصر ملكنا محمد السادس
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30
16 - تدلاوي الخميس 26 نونبر 2020 - 19:31
هذه بداية نهاية البوليزاريو انقلب السحر على الساحر كانت النوليزاريو تريد أن تلفت الانتباه ولكنها سقطت في المحضور وهذا ما جعل الأشقاء العرب يفتحون قنصليات في الأقاليم الجنوبية تأييدا للمغرب
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28
17 - aziz canada الخميس 26 نونبر 2020 - 19:33
هادو هوما لخاوا خوا
bravo pour le maroc et encore plus
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35
18 - امير الشعراء الخميس 26 نونبر 2020 - 19:34
شكرا لمملكة البحرين الشقيقة.
وسحقا لكابرانات فرنسا الخونة مدبري العشرية السوداء لقمع الشعب الجزاءري الشقيق والمحتل من قبل كابرانات الحركة.

يقول الشاعر :
من كان اهلا للحقيقة لم يكن...
عزيزا على اهل الظلام السطاليني
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29
19 - يا وني بيك الخميس 26 نونبر 2020 - 19:34
مرحبا و زيد لقدام. رسالة لخونة الداخل سينتهي الملف الوهمي و سترجعون للرعي عندنا بدل الخير الذي تنعمون به الأن و تنكرونه. بوزبال إن لم تفلح معكم الدبلوماسية فلن يتبقى سوى النفير تجاه صحرائنا بالسيوف ستلقون الحتوف سنبقر بطونكم الجائعة و سنقطع أوصالكم زائدة و نطحن أدمغتكم الفارغة و نحرق خيامكم البالية تحية إجلال و إكبار للقائد الهمام ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس ننتظر منك يا سيدي الإشارة و السلام أنشري يا صحيفتي
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25
20 - مراقب الخميس 26 نونبر 2020 - 19:34
الجزائر راه سايرة كتغلي و كتسعر و كتفقص و الصهد شدها من كثرة القنصليات في الصحراء المغربية .. نتمنى من شنقريحة عدم الإقدام على أي فعل متهور في المنطقة, فالحكم العسكري مثل البالون الضخم .. لحظات فقط و ينفجر.
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22
21 - مواطن الخميس 26 نونبر 2020 - 19:34
شكرا لﻻشقاء واﻻصدقاء هكدا يكون الدعم بالفعل والعمل وليس بالكﻻم الشفوي وعملية الكركرات فرصة لنا لنعرف من يدعمنا بصدق من سواه.
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24
22 - from minnesota Minneapolis الخميس 26 نونبر 2020 - 19:35
من اقوى الصفعات سوف يتلقاها الليلة جنيرالات العسكر الجزائري الإرهابي وقطاع الطرق ومافيات البوليساريو شكرا ومرحبا ايها البحرينيون بفتح قنصلية في مدينة العيون المغربية شكرا لكم ايها الاردنيون سوف يفتحون قنصلية بلادهم في العيون المغربية
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13
23 - مواطن مغربي الخميس 26 نونبر 2020 - 19:35
اللهم زد و بارك، قرار هام، دول الخليج العظمى تربطها علاقات قوية مع بلدنا الغالي، تحس بأنهم عرب بتضامنهم و قراراتهم الحاسمة التي لا يشوبها غبار أو خوف من أحد.. تحياتي للبحرين البلد العظيم و الشقيق.
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11
24 - المجلي الخميس 26 نونبر 2020 - 19:36
اول صاروخ عربي كان الصاروخ الاماراتي وبعده الصاروخ الهاشمي و هاهو الصاروخ البحريني يصيب المرتزقة اصابة كارثية و لا زالت الصواريخ العربية المدمرة لقطاع الطرق تدرس التوقيت لتكون الضربة القاضية و المميتة لجبهة قطع الارحام
اما الجارة الشر تستعرض الصاروخ الروسي.
ههههه
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13
25 - ملاحظ رقم 10 الخميس 26 نونبر 2020 - 19:36
ألف ألف تحية لمملكة البحرين وملكها وأهلها خاصة وأهل الخليج العربي عامة.. الأخوة الحقيقية تظهر بوقوف الأخ مع أخيه في المهمات الصعبة
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14
26 - عبدالهادي الخميس 26 نونبر 2020 - 19:36
وجدنا الخير في اخواننا البحرينيين والخليجيين عامة والافارقة، ولم نجده في الأخ التوأم الجزائر،سبحان الله،اللهم وحد أمتنا وأبعد عنها كل من يعمل على عكس ذلك.
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19
27 - Yassine_Mo الخميس 26 نونبر 2020 - 19:37
Très très bien et fière de mon pays.
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10
28 - 3 دول عربية والباقية ..... الخميس 26 نونبر 2020 - 19:38
مرحبا بمملكة البحرين بفتح قنصلياتها بمدينة العيون المغربية، والباقية ستأتي في الطريق انشاء الله من إحدى الدول العربية.
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14
29 - amine الخميس 26 نونبر 2020 - 19:39
تبارك الله
الحلقه الاخيره ديال البوليساريو والجزائر قربات ان شاء الله
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14
30 - محمد الخميس 26 نونبر 2020 - 19:40
شكر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. حفظكم الله وشعبكم الأصيل.
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31 - علي الخميس 26 نونبر 2020 - 19:40
ستعلن الجزائر غصبا عنها فتح قنصليتها في الداخلة المغربية سنة 2022 لما تعترف الامم المتحدة بأن الصحراء مغربية وان بوليزاريو سكانا جزائريين
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15
32 - مراقب مروكي الخميس 26 نونبر 2020 - 19:41
هذا شرف للقضية الوحدة الوطنية ولدي إحساس ان أمريكا والمانيا و الصين واليابان سيفتحون قنصلياتهم في الجنوب المغربي
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33 - تكنيت الخميس 26 نونبر 2020 - 19:41
في المواقف الصعبة يتضح لك من الصديق الوافي من الأصدقاء التي تدعي انهم اصدقاءك..فتحياتي للبحرين
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34 - Must الخميس 26 نونبر 2020 - 19:41
آمل من جميع دول الخليج العربي ان يحدون حدو مملكة البحرين والامارات العربية لان المملكة المغربين هي الحصن الحصين الذي يجمع بين الشرق والغرب للعالم الاسلامي.
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11
35 - علي نايت عمر الخميس 26 نونبر 2020 - 19:41
بلاغ الديوان الملكي.. البحرين تقرر فتح قنصلية عامة بمدينة العيون مرحبا بك يا مملكة البحرين وهنيئا بفتح القنصلية بالصحراء المغربية فمدينة العيون ترحب بكم و دول عربية اخرى آتية لمجاورتكم ( الله الوطن الملك )
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0
36 - Zohair الخميس 26 نونبر 2020 - 19:43
مملكة البحرين تقرر فتح قنصلية عامة بمدينة العيون المغربية. شكرا وألف شكر لهذا البلد الشقيق, قيادة وحكومة وشعبا
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37 - مهتم متهم الخميس 26 نونبر 2020 - 19:43
الوزير الشاب بوريطة حقق للدبلوماسية المغربية في ظرف 4 سنوات ما لم تحققه في 40 سنة.
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38 - mounir الخميس 26 نونبر 2020 - 19:44
ضربة جد قوية تلقتها الجزائر الطماعة في ممر الى المحيط الاطلسي, فعلى الجزائر البلد المنبوذ عالميا ان تنسى نهائيا , كلمة الاستفتاء او كلمة الاستقلال , فالجمهورية القبائل ستبقى اخر مستعمرة في القارة الافريقية , والشعب الجزائري يريد استقلاله,
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39 - المغرب تا لموت الخميس 26 نونبر 2020 - 19:45
عاش المغرب شاء من شاء وكره من كره. ان شاء الله و بفضله والحكمة السياسية لجلالة الملك محمد السادس والدبلوماسية المغربية سيتم طي هذا الملف نهائيا.
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40 - مهتم الخميس 26 نونبر 2020 - 19:45
وباركة عليهم اللي اغلب يعف. ها اللي سامح فنعايلو في الكركرات وما لقا باش يواجه البرد في المخيمات. ها اللي مشا يتعالج ما رجع...ها الي قالك فجروا الأقمار الاصطناعية كشرط الإلتزام بوقف إطلاق النار...ها اللي قال قادر يجتاح المغرب في ١٠ دقايق...الخ
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41 - اللهم بارك الخميس 26 نونبر 2020 - 19:47
عاش المغرب وعاشت مملكة البحرين. عاش قاءدا البلدين و عاش الشعبان المغربي و البحريني.
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42 - Truth الخميس 26 نونبر 2020 - 19:48
We should let Israel open their consulate asap.
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43 - مغربي الخميس 26 نونبر 2020 - 19:48
و في هذه الاثناء تتوالى شكايات الجزائريين بمعاناتهم من كوابيس متشابهة في ظاهرة غريبة حيث يجمعون على انهم يرون رجل انيق يحمل مقصا ذهبيا و يطاردهم.ترى من هو؟
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44 - abde italia الخميس 26 نونبر 2020 - 19:48
كل الشكر لى الدول تساند مغربية الصحراء مرحبا بى والبحرين والشقيقة إخوتنا موقفكم الجابر الان المغربا عرفو بأنا الإمارات العربية و الأردن والبحرين إخوة أشقاء
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45 - سمير الخميس 26 نونبر 2020 - 19:52
جميع العرب يحبون المغرب ومرحبا بالنقد البناء بصدر رحب والله سيحق الحق و يزهق الباطل و عاش المغرب حرا و موحد ومرحبا باخوتنا في معتقلات تندوف
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46 - ali الخميس 26 نونبر 2020 - 19:55
أعطيه العصير...............ما هو رأي الجزائر العدوة
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