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بنعبد القادر يشارك في اجتماع وزراء العدل العرب
الخميس 26 نونبر 2020 - 22:13
شارك وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس، في أشغال الاجتماع ال36 لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الدورة ال36 شكلت فرصة مناسبة لمناقشة الاهتمامات المشتركة بين الأشقاء العرب في مجال التعاون القضائي والقانوني، من خلال ما تم عرضه من آليات وقرارات تهدف إلى تطوير الإطار القانوني وتقاربه بين الدول العربية في مجال محاربة الجريمة بكل أطيافها وحماية حقوق الفئات الهشة في الوطن العربي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ملاحظ الخميس 26 نونبر 2020 - 22:31
الاجتماعات التي تنجح عند العرب وتخرج بتوصيات وتنفذ هي اجتماعات وزراء الداخلية والعدل.
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