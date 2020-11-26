بنعبد القادر يشارك في اجتماع وزراء العدل العرب

هسبريس من الرباط

شارك وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس، في أشغال الاجتماع ال36 لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الدورة ال36 شكلت فرصة مناسبة لمناقشة الاهتمامات المشتركة بين الأشقاء العرب في مجال التعاون القضائي والقانوني، من خلال ما تم عرضه من آليات وقرارات تهدف إلى تطوير الإطار القانوني وتقاربه بين الدول العربية في مجال محاربة الجريمة بكل أطيافها وحماية حقوق الفئات الهشة في الوطن العربي.