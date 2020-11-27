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كُتّاب وآراء
سفير المغرب بإيطاليا يحمل الجزائر مسؤولية النزاع
أكد سفير المغرب في إيطاليا، يوسف بلا، أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن خلق واستدامة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال بلا، في حديث خص به الإذاعة الإيطالية "سبارلامينتو" إن "الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن خلق واستدامة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وإن القرارات الأخيرة لمجلس الأمن والمائدتين المستديرتين بجنيف اللتان نظمتهما الأمم المتحدة في إطار المسلسل السياسي تحت رعاية الأمين العام، تؤكد دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي".
وفي هذا الحديث الذي سلط الضوء على دور الجزائر في هذا النزاع المفتعل، وتطرق للوضع في الكركرات وكذلك الارتباط القائم بين "البوليساريو" والشبكات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، أضاف بلا أن الجزائر هي التي صنعت الجماعة الانفصالية وتمولها، ولا تدخر جهدا للحفاظ عليها.
وأبرز السفير، في هذا السياق، أن "الجزائر تتحمل أمام المجتمع الدولي، المسؤولية المطلقة عن الوضع المأساوي للسكان في مخيمات تندوف، المحرومين من الحرية والذين يتم استغلالهم كأصل تجاري من أجل الإثراء الشخصي لقادة البوليساريو".
وأكد أن الجزائر مسؤولة أيضا أمام المجتمع الدولي عن "تفويض اختصاصاتها السيادية إلى جماعة مسلحة للسيطرة على ما يسمى بمخيمات اللاجئين في انتهاك للقانون الإنساني.
وسجل بلا أنه "للأسف تنفق الجزائر الكثير من الموارد، والكثير من الطاقة والكثير من المهارات في عملها العدائي ضد المغرب، بدلاً من استثمار هذا الجهد في مبادرات ضرورية لتحقيق التنمية الداخلية والإقليمية من أجل ضمان اندماج المغرب العربي، والعمل من أجل مستقبل شبابه في الجزائر وفي المغرب العربي"، مشيرًا إلى أن إصرار هذا البلد على إطالة أمد هذا النزاع المفتعل يضيع فرص التكامل الإقليمي ، الذي يكلف غيابه ناقص نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.
وبخصوص الوضع في المنطقة العازلة الكركرات، أوضح أن ميليشيات "البوليساريو" المسلحة و بدعم من الجزائر، اقتحمت التراب المغربي، وبالتحديد المنطقة العازلة التي وضعها المغرب تحت مسؤولية الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار في إطار اتفاق عام 1991.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
أيها الجزائريين لماذا تقلق ؟ دزائير إسم أمازيغي كانت طفلة صغيرة تزوجت باالعثماني (تركيا) وزينها باتلمسان ووهرن جوهرتين مغاربيتين ، ثم بعد ذلك هرب عليها زوجها، وتزوجت من جديد بزواج جديد إسمه فرنسي ثم غير إسمها ﻷمازيغي( دزائير) بإسم عربي لجزائر وأنسبها أو لقبها, فرنسية، يعني الزواج هو فرانسي وهيا فرنسية؛وسميت الجزائر الفرنسية.
(L'Algérie Française. )
زوجها فرانسي أعطاها ماهرا ثمينا وكثيراً وذلك من جيب جيرانها من جيب المغرب فقط أعطها من بشار إلى مالي يعني، ثلاث أربع مساحتها ﻷءن، لماذا تقلقوا وأتم قارة مؤلفة من أطراف جيرانها؟
تريدون أخد المغرب بكامله! نعم ممكن! لكن بشرط عدم الاستخدام العنف، وإرهاب، ويجب إحترام وحدته التربية واعترف بها وإزالت كل العوائق العدائية للمغرب
وهكذا المغرب سيفتح لكم أبوابه. أنتم معتادين والمغرب معتدي عليه. الجزائر معادية والمغرب معتدي عليه.