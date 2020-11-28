جمعية "الشعلة" تؤيد مبادرة تمشيط "الكركرات"

هسبريس من الرباط

أعلن المجلس الإداري لجمعية "الشعلة للتربية والثقافة" تثمينه ومساندته الوطنية لمبادرة تمشيط منطقة الكركرات من طرف القوات المسلحة الملكية من العناصر الانفصالية في الحدود المغربية الموريتانية، والدفاع عن الحقوق الوطنية لبلادنا، وعن حرية التنقل باتجاه العمق الإفريقي والاستراتيجي لبلادنا.

وأكدت "الشعلة" في بيان لها، توصلت هسبريس بنسخة منه، استعدادها وانخراطها الدائم، كفاعل مدني، في الدفاع عن قضية بلادنا الوطنية لدى مكونات المجتمع المدني في بلدان المحيط والجوار، مساهمة في الدفاع عن حماية حقوق بلادنا وصيانة وحدتها الترابية.

وثمن المجلس الإداري مختلف أشكال مبادرات فروع وجهات "الشعلة" في ظل جائحة "كورونا"، من خلال تعدد الحملات التحسيسية والتأطيرية وأنواع التعبير الفني تجاه الأطفال واليافعين والشباب وعائلاتهم للحد من قلقهم النفسي والاجتماعي أمام هذه الجائحة، وكذلك الشأن بالنسبة للأنشطة التي ساهم فيها العديد من الباحثين والمثقفين، وفي طليعتها برنامج رمضان "الشعلة" الثقافي.

وأكد الإطار المدني ذاته انخراطه في دينامية تحسيسية وترافعية لمناهضة مختلف أشكال العنف ضد المرأة المواطنة، التي هي أساس توازن المجتمع وتحديثه ودمقرطته وتقدمه.

كما دعا الحكومة بمختلف قطاعاتها المعنية إلى حماية الطفل واليافع ضد كل أشكال العنف، وإعمال مختلف القوانين وتقويتها، بما فيها المقاربة الإعلامية والتربوية، ضد كل أشكال اغتصاب الأطفال.

وأعلنت "الشعلة" تشبثها بالعمل الجماعي في الجامعة الوطنية للتخييم على قاعدة الفصل بين العمل المدني المبني على المرافعة المسؤولة تجاه القطاع والحكومة، وبين أجهزة الوزارة الوصية المسؤولة عن تدبير ونتائج السياسة العمومية في قطاعي الطفولة والشباب، وضمنها المخيمات التربوية.

وأمام عدم التجاوب مع طلب الجمعية، في حق الشعلة وغيرها من الجمعيات متى عبرت عن رأيها المطالب بترشيد نظام الحكامة الداخلية للجامعة، والوضوح وتصحيح المعطيات المتداولة في التعامل بين مكونات الجامعة، طالبت الجمعية الوزارة المعنية بقطاع الشباب بالخروج عن صمتها والحد من التأويلات المتناقضة بين الجامعة والوزارة، على أساس الوثائق المتوفرة لحد الآن، حول البوابة الإلكترونية للمخيمات التي كلفت ميزانية مرتفعة، داعية إلى كشف الجهة المسؤولة عنها قانونيا، وتوضيح مصدر أبواب الميزانية التي تمت تسويتها عبرها، وكذلك طبيعة الحساب البنكي أو الخزينة وموقعيه، والذي تمت بواسطته تأدية تكلفة هذه البوابة.

وأكد المجلس الإداري رفض "الشعلة" تمديد صلاحية مكتب الجامعة مرة ثانية، معربا عن احترامه الشديد لأشخاصه ولجميع الجمعيات الأعضاء بهذه الجامعة، والبحث الجماعي البناء عن صيغ بديلة تضمن احترام الأجل القانوني لتجديد المكتب، وتفعيل الحكامة الداخلية بما يفتح آفاقا مغايرة للعمل المشترك المبني على الاحترام والتعاون، خاصة أن الجامعة لها من الإمكانيات المالية ما يؤهلها لتنظيم جمعها العام حسب الشروط الوقائية المعمول بها، يضيف بيان "الشعلة".