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الملك يتفاءل بتطور التعاون الثنائي مع موريتانيا
السبت 28 نونبر 2020 - 11:20
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وللشعب الموريتاني الشقيق.
ومما جاء في هذه البرقية "وإنها لمناسبة سانحة لأعرب لفخامتكم عن اعتزازي الكبير بما يربط بلدينا الجارين من علاقات عريقة، لي كامل اليقين، أنها ستزداد متانة ورسوخا بفضل حرصنا المشترك على تعزيزها والارتقاء بتعاوننا الثنائي إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين".