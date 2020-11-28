24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نحن والتسامح! (5.00)

  2. محكمة كندية تخفف العقوبة ضد "قاتل 6 مصلين" (5.00)

  3. أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد في مناطق بالمملكة (5.00)

  4. العثور على جثة طفل جرفته مياه الأمطار باشتوكة (5.00)

  5. الجزائر تسارع الزمن لإنجاز "أنبوب الغاز" مع نيجيريا قبل المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | الملك يتفاءل بتطور التعاون الثنائي مع موريتانيا

الملك يتفاءل بتطور التعاون الثنائي مع موريتانيا

الملك يتفاءل بتطور التعاون الثنائي مع موريتانيا
هسبريس من الرباط
السبت 28 نونبر 2020 - 11:20

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وللشعب الموريتاني الشقيق.

ومما جاء في هذه البرقية "وإنها لمناسبة سانحة لأعرب لفخامتكم عن اعتزازي الكبير بما يربط بلدينا الجارين من علاقات عريقة، لي كامل اليقين، أنها ستزداد متانة ورسوخا بفضل حرصنا المشترك على تعزيزها والارتقاء بتعاوننا الثنائي إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.