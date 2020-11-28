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حقيقة الميدان تكذّب البوليساريو والحرب الوهمية بالصحراء المغربية

حقيقة الميدان تكذّب البوليساريو والحرب الوهمية بالصحراء المغربية
هسبريس من الرباط
السبت 28 نونبر 2020 - 21:00

مواصلة ترويج معطيات كاذبة عن حقيقة الوضع في الصحراء المغربية، نشرت جبهة البوليساريو أخبارا زائفة عن قصف مواقع عسكرية مغربية، وهو ما نفته المعطيات الميدانية على طول الجدار الدفاعي الذي تحصنه القوات الملكية المغربية بالكامل.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، خطت القيادة العليا للقوات المسلحة بيانا واحدا بخصوص الموضوع، فيما أصدرت جبهة البوليساريو ثلاثة عشر بيانا تتحدث فيه عن "قصف وتدمير"، لكن دون توثيق، حريصة على جعل ما تروجه بعيدا تماما عن الواقع.

وعلى امتداد الأيام الماضية، تناسلت الإشاعات بشكل كبير، خصوصا فيما يتعلق بوقوع "حرب"، وهو ما تحاول الجبهة تسويقيه دوليا، وذلك بغية إثارة الانتباه والمحاولات اليائسة المساس بمصالح المملكة، لكن الوضع وفق مصادر من عين المكان هادئ بالكامل.

عبد الرحمان مكاوي، خبير في الشؤون العسكرية، قال إن "البيانات الخيالية وصلت إلى رقم 13، لكنها لن تجدي نفعا أمام حزم الجيش المغربي"، معتبرا أن "الحرب نفسية فقط، فالمينورسو لم تسجل أي اشتباكات قد تفسر على أنها مواجهات أو حرب بين الطرفين".

وأضاف مكاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك مراقبة دولية لما يجري في الصحراء تؤكد أن ما تخطه البوليساريو مجرد وحي من الخيال"، مشددا على أن "عتاد البوليساريو خردة جزائرية وكوبية وفنزويلية لن تنفعها في حالة اندلاع المشاكل".

وأوضح الخبير المغربي أن "الحرب غير موجودة على أرض الواقع، فقط خيال وإعلام، خصوصا بعد تشبث المغرب باستمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب البساط من أمام الجبهة، ونفيه مرة واحدة فقط حدوث تبادل إطلاق النار، دون كلام كثير".

وأكمل مكاوي تصريحه لهسبريس قائلا: "الخبر اليقين تصدره المينورسو، ولها أعين متفرقة على طول الجدار الأمني، ولو لاحظت قصفا من لدن جبهة البوليساريو لأعلنت الأمر بدورها، لكن هذا لم يحدث سوى في بيانات خيالية تصدر بشكل دوري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عثمان الفاطمي السبت 28 نونبر 2020 - 21:08
كثرة البيانات العسكرية الحاملة للأكاذيب والأضاليل والافتراءات ،إعلام البوليساريو فقد صوابه، وفيديو الاقتراب من دخول مدينة السمارة كان مناسبة للمغاربة للترفيه عن النفس والضحك.....
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106
2 - عبدو السبت 28 نونبر 2020 - 21:09
يكذبون ويصدقون كذبهم وقد ادمنوا على فعلهم الى حد الجنون العصابة الحاكمة في الجزائر تجتهد في الكذب على الشعب بخصوص حالة الرءيس والبوزبال يكذب على المسجونين في المخيمات وحبل الكذب قصير وغدا لنظير
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87
3 - Anversois السبت 28 نونبر 2020 - 21:10
ادا تبت فعلا ان بوليزاريو لها سلاح من الجارة الجزاءر فهده دعوة للحرب لا يمكن السكوت عنها
.المرجو من الدرك الحربي و مخابرات العسكر تبيان هته المسالة. ادا كانت المساعدات انسانية محضة فهدا شان اخر من حقهم مساعدة اخوانهم.
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47
4 - محمد المودن السبت 28 نونبر 2020 - 21:12
الحرب والقصف لم نراه إلا في الإعلام الجزائري فقط
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46
5 - عبد السبت 28 نونبر 2020 - 21:13
حكام الجزاءر و بيادقهم اذا كان هناك قصف وتدمير بسبب التحرك المغربي للحد من عربضتهم بالكركرات لمادا لم يقصفو الى حد الساعة الكركرات ويعطلون تشييد تتمة الحزام الامني بسواعد جيشنا البطل.هل الات التصوير معطلة عند حكام الجزاءر وعملاءهم.
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38
6 - Said السبت 28 نونبر 2020 - 21:16
المغرب مطالب باستدعاء منابر اعلامية دولية منها الجزيرة الى الكركرات لنقل الحقائق على الميدان وبذلك سيعرف العالم مايقع.
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36
7 - azghoud السبت 28 نونبر 2020 - 21:19
رغم ذلك يجب الحيطة و الحذر من البولزاريو مختصة في حرب العصابات ، فهي تعتمد كثيرا على اصطياد الغفلة .لا تغفلوا كثيرا و مزيد من الحذر كي لا تشمتوا فينا الأعداء .لحد الساعة هم منهزمين هزيمة نكراء سياسيا و عسكريا ويجب الحفاض على الإمتيازات التي في ملكية المملكة المغربية .
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8 - بن جبير السبت 28 نونبر 2020 - 21:23
يجب أن تكذب على المحتجزين في تندوف حتى لا يثورون عليهم
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25
9 - FENANE السبت 28 نونبر 2020 - 21:24
ان الجزائر لا تستطيع تزويد جبهة البوليزاريو بالأسلحة الثقيلة ،رغم انها اكبر ترسانة أسلحة في الوطن العربي والافريقي،قد ينقلب السحر على الساحر وتصبح الحزاءر ارضا مغتصبة من طرف الانفصالين وهذا ومستعمرة من عبيدها البوليزاريو التي أغوتهم و سخرتهم في زرع الفتنة والحرب ضد بلدنا الاصل المغرب حتى يتسنى الجزاءريين تمزيق صفوف جيوشنا المغربية وتفرقة أراضينا الجنوبية الصحراوية،الا ان هذه الأهداف لم تتحقق لها منذ 1975 الى 1991,نظرا لصمود الجيش المغربي الباسل الذي احبط مؤمرات المرتزقة و وضعت الحرب اوزارها بإنتصار القوات المسلحة الملكية المغربية في هذه الحرب الطاحنة التي عمرت 16 سنة من القتال ,فالجزاءر عند دخولها الحرب بدون سند قانوني دولي ولا بحلف دولي تكون قد خرقت مواثيق وتشريعات مجلس الامن ،اما الان فالوضع قد اختلف لانها قد اخدت دروسا لن تنساها من المحفل الدولي واسقاط الاعتراف بهذه الجبهة الانفصالية من طرف حلافاءنا في افريقيا والمشرق و من دول اوروبا وامريكا الجنوبيه الخ.
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17
10 - Driss التازي السبت 28 نونبر 2020 - 21:25
البوليزاريو تروج لانتصارات وهمية كما هو الحال منذ اربعة عقود ونصف وهي توهم المحتجزين بأساطير تنسجها على مقاسها لاستحمارهم غير أن غالبيتهم اقتنع ان عصابة البوليزاريو عبارة عن مصاصي الدماء يغتنون ويتاجرون بألامهم بتواطؤ مع جنرالات العسكر امام هذا الدعم الكاسح من العالم لسيادة المغرب على
صحرائه وقد انكشف خداعهم وتبخرت احلامهم بفعل صلابة الجيش المغربي البطل الذي لا يقهر
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7
11 - simo السبت 28 نونبر 2020 - 21:28
لقد أصبحت جينيرالات الجزائر هم مرتزقة البوليزاريو وليس العكس. فقد أصبحت البوليزاريو هي القرار في قصر المرادية وأصبحت الجزائر رهينة بمشكل الصحراء المغربية وأصبحت مستعمرة من قبل البوليزاريو إنطلاقا من تندوف. فعلى المنتظم الدولي أن يفكر في تحرير الجزائر من البوليزاريو لأنك لما تتابع أخبار الجزائر نلاحض أنها تتكلم فقط بلسان البوليزاريو بينها الإعلام الدولي لا يهتم بهذا المشكل لأنه جسم ميدانيا وأصبحت قضايا إنفصال مثلها ثم حسمها عسكريا من أدربيدجان وكذلك إقليم تيݣاري. فليكن الله في عون الشعب الجزائري هل سيهتم بكورونا ومشاكله الداخلية أم يترك البوليزاريو في دلعهم وفسادهم في بلد المليون شهيد.
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10
12 - خالد F السبت 28 نونبر 2020 - 21:29
أصدر إرهابيوا تندوف بيانهم رقم 16, حسب روايتهم الكاذبة فأمكالة والمجبس وحوزة قد دكت بالكامل وكأنها ميدان للرماية وخالية من الجيش المغربي، هذا الجيش بتاريخه وبطولاته في الصحراء يستطيع في ساعات القضاء على البوليزاريو في معقلها جنوب غرب الجزائر، إن بياناتهم تستفز القوات المسلحة الملكية المغربية حتى يظهر بعض الصور ليتباكوا بها أمام العالم ومن ثم جمع الصدقات.
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10
13 - لقمان السبت 28 نونبر 2020 - 21:29
هناك حرب إعلامية على مملكتنا و على قواتنا المسلحة الملكية، و إن دل هذا فإنما يدل على أن موت البوليساريو سريريا بدأ منذ طرد الانفصاليين من الكركرات و دعم المنتظم الدولي لتدخل القوات الملكية بدون طلق رصاصة واحدة و طرد المرتزقة مع إنشاء حزام أمني لمرور الشاحنات و العابرين بالكركرات هذا ما ازعج الجزائر و جعلها تتمرغ في التراب و تلعب دور المنافق" عبد الله بن سلول " و دور "الخائن الوليد بن المغيرة " ودور الكذاب "مسيلمة " .
الجزائر تعيش أزمة اجتماعية و سياسية واقتصادية خانقة تريد تصديرها إلى الخارج عبر المرتزقة الانفصاليين ولكن ولله الحمد، و بفضل الله ثم جلالة الملك محمد السادس تم إفشال هذا المخطط بحكمة ورزانة و تريث، مما جعل المنتظم الدولي يشيد بالمغرب الذي يدعوا الى السلام و محاربة الإرهاب.
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8
14 - Adam b السبت 28 نونبر 2020 - 21:30
يجب المرور إلى المرحلة الأخيرة برفع دعاوي قضائية ضد من يحتجز سكان أبرياء في مخيمات الذل والعار ومحاكمتهم لدى المحاكم الدولية .
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7
15 - محب للزفزافي و رفاقه السبت 28 نونبر 2020 - 21:30
البوليزاريو تصارع الموت البطيء و الجزائر السياسية تغرق في وحل لا قعر له، ضعف الطالب و المطلوب. نهاية مأساوية. مغامرة غير محسوبة العواقب. هاني من هولندا
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