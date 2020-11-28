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الرئيسية | مدارات | 70% من الناس يحتاجون لقاحات كورونا المستجد

70% من الناس يحتاجون لقاحات كورونا المستجد

70% من الناس يحتاجون لقاحات كورونا المستجد
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 28 نونبر 2020 - 21:30

قالت مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا بمنظمة الصحة العالمية، كاثرين أوبراين، "إن دراسات النماذج في ظل ظروف معينة تظهر أن حوالي 60 إلى 70 في المائة من سكان العالم بحاجة لأن يكونوا محصنين لوقف انتقال فيروس كورونا".

وأضافت أوبراين في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن هذا الأمر يعتمد على ما سيكون عليه أداء اللقاحات ونجاعتها في مواجهة الفيروس والقضاء عليه.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمال حدوث "موجة ثالثة من جائحة كورونا" في أوروبا بداية سنة 2021.

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم تخطى عتبة 61 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 1.4 مليون، وفقا لأحدث البيانات الواردة من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Prof. de microbiologie السبت 28 نونبر 2020 - 21:42
معظم الأشخاص في العناية المركزة هنا في بلجيكاهم من كبار السن و المصابين ببعض أمراض القلب. والجهاز التنفسي و السكري وخصوصاً الذين يعانون من السمنة الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أكبر من 30
( لحساب هذا المؤشر نقسم مرتين الوزن على الطول ، مثلا شخص يزن 80 كيلووطوله 1.70 م ، نقسم 80 على 1.70 والنتيجة نقسمها مرة أخرى على 1.70) فلهذا أنصح هذه الفئات أن لا تتردد لِأن اختيار اللقاح يتم وفقًا لحساب الفوائد / المخاطر الفردية، أما الشباب و الذين هم بصحة جيدة فهم أقل عرضة للإصابة بأشكال حادة من كوفيد19 ،منهم من سيفضل المرض على الآثار الجانبية وهذا من حقه.
فلهذا يجب أن لا نعتمد على المناعة الجماعية ، الأمر الذي يتطلب تطعيم 70٪ على الأقل من السكان.
وهذا التلقيح يستفيد منه حتى الذي لم يلقح لأن احتمال العدوى يكون ضعيف. فلهذ يجب أن يكون مجانيًا.
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2 - مواطن غيور1 السبت 28 نونبر 2020 - 21:43
السلام عليكم
لتعم الفائدة إليكم بعص الحقائق العلمية:
1- التلقيح محفز لتقوية المناعة ضد الفيروس و ليس دواء.
2- أن تلقح ضد الفيروس لا يعني بالضرورة عدم الإصابة به، لاكنه يخفض آثار الفيروس.
3- تلقيح أشخاص تعافوا من الفيروس لا معنى له لأنهم أصلا كونوا مناعة طبيعية، و هدا حال جل المغاربة.
4- التلقيح يكون قبل دورة المرض، فالإنفلوانزا الموسمية تلقيحها يكون في شهر أكتوبر و ليس بعده.
5- عدة لقاحات تم اكتشافها لاكن لا أحد في العالم يمكنه التنبؤ بمضاعفات و الآثار الجانبية للقاح سواء في المدى القريب أو البعيد بعد سنوات، زد على التعتيم الإعلامي و تزوير الحقائق، الصين مثلا.
6- اللقاح الصيني و هدا ليس إشهارا هو أحسنهم سواء لدرجة التخزين أو لأنه يستعمل التقنيات التقليدية في إنتاج اللقاح.
7- عن نفسي التلقيح لا يعنيني، و الأهم التفاؤل و الرياضة و الأكل الصحي لتقوية المناعة و الإيمان بالقدر.
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