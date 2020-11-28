70% من الناس يحتاجون لقاحات كورونا المستجد

هسبريس ـ مُتابعة

قالت مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا بمنظمة الصحة العالمية، كاثرين أوبراين، "إن دراسات النماذج في ظل ظروف معينة تظهر أن حوالي 60 إلى 70 في المائة من سكان العالم بحاجة لأن يكونوا محصنين لوقف انتقال فيروس كورونا".

وأضافت أوبراين في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن هذا الأمر يعتمد على ما سيكون عليه أداء اللقاحات ونجاعتها في مواجهة الفيروس والقضاء عليه.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمال حدوث "موجة ثالثة من جائحة كورونا" في أوروبا بداية سنة 2021.

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم تخطى عتبة 61 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 1.4 مليون، وفقا لأحدث البيانات الواردة من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.