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كُتّاب وآراء
70% من الناس يحتاجون لقاحات كورونا المستجد
قالت مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا بمنظمة الصحة العالمية، كاثرين أوبراين، "إن دراسات النماذج في ظل ظروف معينة تظهر أن حوالي 60 إلى 70 في المائة من سكان العالم بحاجة لأن يكونوا محصنين لوقف انتقال فيروس كورونا".
وأضافت أوبراين في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن هذا الأمر يعتمد على ما سيكون عليه أداء اللقاحات ونجاعتها في مواجهة الفيروس والقضاء عليه.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمال حدوث "موجة ثالثة من جائحة كورونا" في أوروبا بداية سنة 2021.
جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم تخطى عتبة 61 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 1.4 مليون، وفقا لأحدث البيانات الواردة من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
( لحساب هذا المؤشر نقسم مرتين الوزن على الطول ، مثلا شخص يزن 80 كيلووطوله 1.70 م ، نقسم 80 على 1.70 والنتيجة نقسمها مرة أخرى على 1.70) فلهذا أنصح هذه الفئات أن لا تتردد لِأن اختيار اللقاح يتم وفقًا لحساب الفوائد / المخاطر الفردية، أما الشباب و الذين هم بصحة جيدة فهم أقل عرضة للإصابة بأشكال حادة من كوفيد19 ،منهم من سيفضل المرض على الآثار الجانبية وهذا من حقه.
فلهذا يجب أن لا نعتمد على المناعة الجماعية ، الأمر الذي يتطلب تطعيم 70٪ على الأقل من السكان.
وهذا التلقيح يستفيد منه حتى الذي لم يلقح لأن احتمال العدوى يكون ضعيف. فلهذ يجب أن يكون مجانيًا.
لتعم الفائدة إليكم بعص الحقائق العلمية:
1- التلقيح محفز لتقوية المناعة ضد الفيروس و ليس دواء.
2- أن تلقح ضد الفيروس لا يعني بالضرورة عدم الإصابة به، لاكنه يخفض آثار الفيروس.
3- تلقيح أشخاص تعافوا من الفيروس لا معنى له لأنهم أصلا كونوا مناعة طبيعية، و هدا حال جل المغاربة.
4- التلقيح يكون قبل دورة المرض، فالإنفلوانزا الموسمية تلقيحها يكون في شهر أكتوبر و ليس بعده.
5- عدة لقاحات تم اكتشافها لاكن لا أحد في العالم يمكنه التنبؤ بمضاعفات و الآثار الجانبية للقاح سواء في المدى القريب أو البعيد بعد سنوات، زد على التعتيم الإعلامي و تزوير الحقائق، الصين مثلا.
6- اللقاح الصيني و هدا ليس إشهارا هو أحسنهم سواء لدرجة التخزين أو لأنه يستعمل التقنيات التقليدية في إنتاج اللقاح.
7- عن نفسي التلقيح لا يعنيني، و الأهم التفاؤل و الرياضة و الأكل الصحي لتقوية المناعة و الإيمان بالقدر.