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العثماني: تطهير معبر الكركرات تحوّل استراتيجي لإسقاط وهم الانفصال

العثماني: تطهير معبر الكركرات تحوّل استراتيجي لإسقاط وهم الانفصال
هسبريس ـ محمد الراجي
الأحد 29 نونبر 2020 - 14:00

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن العملية العسكرية، التي قام بها المغرب قبل أسبوعين لتطهير معبر الكركرات، "سيكون لها ما بعدها"، وكانت تحوّلا إستراتيجيا أدى إلى سقوط عدد من الأوهام التي ظل الانفصاليون يوهمون أنفسهم بها.

واعتبر العثماني، في ندوة نظمتها مؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات، أن التحول الإستراتيجي، الذي سيلي تطهير المعبر الحدودي في الصحراء المغربية، "سيُسقط الأوهام التي نسجتها جبهة الانفصاليين حول هذه القضية؛ ومن بينها وهم الأراضي المحررة، ووهم عزلة المغرب الدبلوماسية، ووهم دعم المجتمع الدولي لأطروحة الانفصال".

وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن "هذه الأوهام ستسقط تباعا أمام هذا التحول الذي وقع في المنطقة"، لافتا إلى أن ما وقع في الكركرات من تأمين الحركة المدنية في الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا "هو تحول إستراتيجي مهم جدا سيعطي إشارات إلى كثير من أصدقاء المغرب وسيقوي مواقفها الداعمة للمغرب".

وتوقف العثماني عند الدعم الدولي الواسع الذي لقيه التدخل العسكري المغربي في معبر الكركرات، معتبرا أنه "لأول مرة في معركة يدخلها المغرب يصدر سيل البيانات المدعمة للحق المغربي بطريقة مباشرة وليس بالطريقة الدبلوماسية التي اعتادت الدول التعامل بها، حيث أعلنت صراحة أنها مع مغربية الصحراء"، مبرزا أن هذا التحول فاجأ خصوم المغرب ويعطي آفاقا جديدة للمغرب لحسم هذا النزاع بطريقة نهائية.

في الإطار نفسه، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين لحزب التقدم والاشتراكية، إن أهمية ما حدث في المعبر الحدودي المغربي لا تكمن فقط في إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل إغلاقه؛ "بل الأهم هو ما تلا العملية من ردود فعل الدول الكثيرة الداعمة للمغرب عبر العالم".

واستطرد بنعبد الله أن المغرب بصم، من خلال التدخل العسكري في الكركرات، على نقطة تحول حقيقية بالنسبة لقضية الوحدة الترابية للمملكة، داعيا الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين والباحثين إلى "العودة إلى الواجهة، وأن نستغل ردود الفعل المؤيدة للمغرب، وأن نحول الموضوع إلى مستوى الساحة الدولية لإنهاء الملف وجعل المنتظم الدولي يدفع في اتجاه الحل السياسي الذي تقدم به المغرب".

من جانبه، قال الموساوي العجلاوي، أستاذ باحث بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط والخبير في الشؤون الإفريقية، إن "يوم 13 نونبر الجاري سيكون له ما بعده، وأنه سيحقق جملة من المكاسب؛ منها استتباب الاستقرار في المنطقة".

وأشار العجلاوي إلى أن إنهاء التوتر في معبر الكركرات سيؤدي إلى استقرار موريتانيا، ليس لأنها قاعدة خلفية للمعبر فقط، بل باعتبارها معبرا نحو غرب إفريقيا، وهي مجال حيوي بالنسبة للمغرب على جميع المستويات، لافتا إلى أن ما جرى في المعبر الحدودي لا يمكن فصله عن السياقات الجارية على مستوى هرم السلطة الجزائرية وتشكلات الواجهة الجديدة.

وأبرز الخبير في الشؤون الإفريقية أن إغلاق جبهة "البوليساريو" معبر الكركرات، الذي يبعد عن مخيمات تندوف بأكثر من 1500 كيلومتر، كان الهدف منه هو خنق المغرب على المستوى الجغرافي، من أجل عزله عن عمقه الإفريقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Max الأحد 29 نونبر 2020 - 14:16
الشهور الاخيرة و القاتلة لانفصاليين
قبل الهزيمة جبهة البزريو ثم السيبة و الخراب في تندوف
يجب على اخواننا الصحراويين الرجوع الى ارض الوطن قبل الكارثة التي ستصيب المخيم في تندوف .
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6
2 - وجوه الخلا الأحد 29 نونبر 2020 - 14:25
حنايا فينا النفس على بلادنا وعلى ملكنا محمد السادس الله يحفضو ونتوما عاطينها غير للهضرة والخدمة والو. اشنو درتو للمغرب نتوما يا عثماني يا نبيل يا لشكر يا يا يا ؟؟؟ والو غير التولويل والهضرة الخاوية فحال النكافات وتاخدو الملايين والملايير نتوما وولادكم. راه انا شخصيا لعندي الغيرة على المغرب وعلى الصحراء المغربية. وانا كنحب بلادي والصحراء المغربية من اجل ملك البلاد الله ينصرو اما نتوما الله يعطيكم الويل من نهار شفناكم ما شفنا الضو.
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3
3 - حمادي الأحد 29 نونبر 2020 - 14:28
لا تقول الانفصاليون بل الجزاءر .اما الانفصاليون فهم لا حول لهم ولا قوة لهم انهم دمية موظفة من طرف العسكر الجزاءري الضالم
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4
4 - Samir الأحد 29 نونبر 2020 - 14:28
استمرار المفاوضات مع تنظيم ارهابي عبثي.والحكم الذاتي هو انفصال مؤجل.انظروة لاثيوبيا لتستخصلوا العبرة .لا حل إلا ببسط الريادة على كافة التراب الوطني و التوجه للمحكمة الدولية بخصوص الأراضي التي ضمتها فرنسا لابنتها غير الشرعية
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2
5 - بن عبد السلام الأحد 29 نونبر 2020 - 14:32
بعض الناس يظنون أن المغرب دخل حربا فحرر معبر الكركرات في ست دقائق. والصحيح أن حوالي اثنى عشرة جنديا يقودهم ضابط صف برتبة سرجان رقيب أول دهبوا بتعليمات محددة دون سلاح لصفع المرتزقة على قفاهم فقط .لكن المرتزقة فروا قبل وصول الجنود المغاربة تاركين ورائهم نعالهم. وعاد الجنود الأبطال إلى قواعدهم سالمين.
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0
6 - abdou الأحد 29 نونبر 2020 - 14:40
البوليزاريو أداة في يد النظام الجزائري وهي التي ركن للوهم .ويزعم أنه القوي وهو الذي أراد السيطرة والنقود. لكن الوعي العالمي أدرك الحقيقة ولو بعد حين. لذا على النخب والقادة والسيسيين والإعلام أن يزيد في فصح هذه الأطروحات والتضلييل .أما أقاليمنا الجنوبية فهي ساءرة في طريق النمو والتطوير في كل المجالات إلا تنمية البشر التي يجب أن تستدرك.
أما أبواب الإنفصال إن وجدت فهي معزولة سواء هنا أو هناك. وعاشت المملكة موحدة وعاش الملك رغم أنف الحقد والحسد والتضلييل.
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7 - adil الأحد 29 نونبر 2020 - 14:45
يجب على المغرب ان يقدم شكاية مستعجلة لفرنسا للقبض على الجزائري الارهابي باعتدائه على مغربية تحمل الراية المغربية امام اطفالها الصغار, ويجب على المخابرات المغربية في فرنسا ,التنسيق مع المخابرات الفرنسية للقبض على كل جزائري في فرنسا يحمل السلاح والعصي تحت غطاء الراية البوليزاريو الارهابية, وطرد كل مهاجر جزائري يحمل الراية الانفصال البوليزاريو الى بلده فورا,
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