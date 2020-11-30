24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عندما تحدث الملك الراحل الحسن الثاني لأول مرة إلى صحافي مغربي
- آمال كسابة بعد الأمطار
- نيطع القايم تثمّن تراث يهود المغرب في أغان جديدة
- قوارب الهجرة غير النظامية تقلب الدفة صوب سواحل أرخبيل الكناري
- محنة سيدة مسنة
التساقطات الثلجية تعمق "المعاناة الشتوية" لأساتذة في مناطق جبلية (5.00)
دبلوماسية المملكة تفلح في توحيد برلمان ليبيا بعد أعوام من الانقسام (5.00)
رصيف الصحافة: المغرب يتزود بطائرات أمريكية للحرب الإلكترونية (5.00)
شكيب: لقاح الصين موثوق .. والتجارب السريرية بالمغرب إيجابية (5.00)
العثماني: تطهير معبر الكركرات تحوّل استراتيجي لإسقاط وهم الانفصال (4.50)
- طول فترة غياب الرئيس يحبس أنفاس الشعب والعساكر في الجزائر - (156)
- إدانة واسعة تواجه هجوم مرتزقة البوليساريو على مغربيات في فرنسا - (102)
- اللقاح يقترب من الأجساد في المغرب .. التفاؤل يلفّ "الوزرة البيضاء" - (58)
- بين "إف 16" و"سوخوي" .. مكامن ضعف القوّات الجوية للجزائر - (40)
- رصيف الصحافة: المغرب يتزود بطائرات أمريكية للحرب الإلكترونية - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يجدد التشبث بقضية فلسطين
وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، الشيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وجاء في الرسالة أن "القضية الفلسطينية مفتاح الحل الدائم والشامل بمنطقة الشرق الأوسط؛ حل يقوم على تمكين كل شعوب المنطقة من العيش في أمن وسلام ووئام، في إطار الشرعية الدولية، ووفق مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي".
كما اعتبر الملك محمد السادس أن الإجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وترهن الحل المنشود، وتذكي الصراع والإحباط، وتقوي نزوعات التطرف، وأضاف: "ما فتئنا ندعو، بصفتنا رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، إلى الحفاظ على وحدة القدس وحرمتها ووضعها القانوني والحضاري والديني".
وجددت الرسالة التأكيد على تضامن المغرب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمه الموصول لحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، دولة قابلة للحياة ومنفتحة على جوارها وعلى جميع الأديان، وشدد أيضا على "ضرورة تجاوز حالة الانسداد في العملية السلمية، وتكثيف الجهود الدولية لإعادة إحياء المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل كافة القضايا الخلافية".
"إننا نتابع عن كثب جهود المصالحة وحوار الفصائل الفلسطينية بهدف ترتيب البيت الفلسطيني، لتجاوز حالة الانقسام التي تعتري الجسم الفلسطيني منذ سنوات، بما يخدم المشروع الفلسطيني العادل والنبيل"، تكشف الرسالة الملكية إلى رئيس اللجنة الأممية ذاتها.