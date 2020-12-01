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الرئيسية | مدارات | التامك: منظمة أمنيستي تكنّ عداء مجانيا للمغرب‎

التامك: منظمة أمنيستي تكنّ عداء مجانيا للمغرب‎

التامك: منظمة أمنيستي تكنّ عداء مجانيا للمغرب‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:20

انتقد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما أسماه "موقف اللاحياد" لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي)، قائلا إن هذه الأخيرة "وبعض الأقلام المنسوبة إليها تعبر عن عداوة مجانية تجاه المغرب".

التامك، ضمن رد توصلت به هسبريس، قال: "لقد زالت ورقة التوت عن أمنيستي، وعليها أن تعلنها نهارا جهارا أنها ضد المغرب ككل وليس ضد حق مهضوم لفرد أو طرف منه".

وجاء الرد بعد مقال كتبته يوم أمس ياسمين كاشا، الباحثة ضمن منظمة العفو الدولية، قائلا إن هذا المقال "يعبر عن هذه العداوة".

وقال التامك معلقا عن المقال: "فعلاوة على جهل الكاتبة بأبسط المعطيات الجغرافية، كحديثها عن قرية الكركارات التي لا وجود لها إلا في خيال من يتبنون الدفاع عن حقوق الإنسان دون عناء الاطلاع ومعرفة عماذا يتحدثون، فإنها تتحدث عن حوالي 60 محتجا سلميا جاؤوا على ما يبدو للاستجمام وليس لوقف تدفق النقل والمسافرين عبر الحدود".

وأردف التامك: "ثم تنتقل إلى إعلان إبراهيم غالي لنهاية وقف إطلاق النار وكأنه أمر عاديّ في نظر هذه المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتنسى الحق في الحياة كأسمى حق منها والذي تخرقه كل عملية مسلحة".

وقال المتحدث، ضمن رده الذي توصلت هسبريس بنسخة منه: "ثم تعود هذه السيدة للنهل من نبع الشعارات الفارغة حول حماية حقوق الإنسان والإلحاح على خلق آلية تكون من اختصاص المينورسو؛ وهي الأسطوانة المشروخة التي يعزفها كل مدعيي الدفاع عن حقوق الإنسان الذين يعرفون تمام المعرفة أن الجزائر وصنيعتها لا يسمحون حتى بحق إحصاء سكان مخيمات تندوف، رغم الإلحاح المتكرر لمجلس الأمن وتوصياته، فما بالك بمراقبة حقوق الإنسان في مكان لا تراعى فيه حتى حرمة الحيوان".

وتساءل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قائلا: "وماذا عن حقوق سائقي وركاب الشاحنات وغيرها من وسائل النقل العمومي التي تعد بالمئات والتي تم منعها من العبور إلى موريتانيا؟ أليست لهم حقوق؟ أم أن منعهم من طرف (60 محتجا سلميا) حملوا على شاحنات عسكرية من نواحي تندوف التي تبعد بأكثر من 2000 كيلومتر عن معبر الكركارات حق من حقوق الإنسان في نظر كاتبة المقال والمنظمة التي تنتمي إليها؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - المهدي المهديوي الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:36
قرأت المقال المقصود الذي كتبته تلك الكاتبة. .. أقل ما يقال عنه أنه سطحي تافه فيه قدر كبير من الكسل و الإهمال مجرد تأدية واجب من أجل الحصول على المنحة. ... الكاتبة سمت المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني ب *أراضي حررتها جبهة البوليساريو* و هذه التسمية لا يعترف بها أحد حتى لبوليساريو أنفسهم و إلا لماذا مازالوا يعيشون في تندوف لماذا لا ينتقلون إلى أراضيهم المحررة المزعومة ؟
هذا فقط مثال على ضحالة معلومات الكاتبة في المقال وهو ليس بشيء مفاجئ فناشطوا امنستي وغيرها من الهيئات هم عبارة عن مسترزقين بأقل مجهود عملهم يتلخص في نشر أول خبر يصلهم و خصوصا إذا كان ضد الحكومة بدون بحث أو تدقيق أو فحص.... و الهدف هو الحصول على المنح السمينة بدعوة أنهم يناصرون ما يسمى حقوق الإنسان
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36
2 - حميد الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:38
أمنيستي تنتقد كل انتهاكات حقوق الإنسان في كل دول العالم حتى المتقدمة منها فمابالك بالأنظمة البوليسية و الدكتاتورية...بغيتيهم حتى هوما يوليو عياشة وبطلقوها على الشعب أول دولة في إفريقيا و...؟ راهم دايرين نفس الإنتقاد لمصر والجزائر و السعودية أكثر ، راه حنا وهوما و نتوما عارفين شكايوقع فالكوميساريات
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-32
3 - Alzheimer الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:44
انسيي ملي كنتي معتقل بعد المسيرة الخضراء مع بعض الطلبة من الصحراء وشحال دافعت عليك امنيستي حتى خرجتي ام ان دفء المخزن محى الذكريات
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-26
4 - عقا الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:45
قرأت مقال امنسني يوم امس وشككت في كون كاتبته صحافية تعنى بحقوق الإنسان. مقال جله منحاز ويحمل حقدا على المغرب اعتقدت في البداية أن أحد الانفصاليين هو من دبجه. هناك شيء ما يطبخ في دهاليز المنظمة اللا إنسانية ضد وحدتنا الترابية تحت قناع حقوق الانسان.
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28
5 - عادل الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:54
على الدولة خلق مدينة صناعية بالجنوب ترتبط بميناء للتصدير،لتوفير فرص شغل للمغاربة مع تحفيزات للتعمير و للبناء و الإستقرار ،إنشاء مقاولات و مصانع ،و تسهيلات و منح بقع أرضية وقروض مجانية لبنائها للعمال،باش لي فكر فالهجرة السرية يتاجه للجنوب.و لا ننسى تشجيع المنتوج السياحي.خاصنا نعمرو ديك الأرض و نتخلطوا و سدات مدام.
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23
6 - عمر تمارة الثلاثاء 01 دجنبر 2020 - 17:55
لقد أرسل التامك رصاصة في قلب المسمات امنيستي التي لا شغل ولا مشغله لها سوى الضرب في مصالح المملكة (ثروات الجزائر كلها راحت لضرب استقرار المغرب)
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