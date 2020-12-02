24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:1213:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الليبيون يتفقون بطنجة على تشكيل لجنة لتوحيد المؤسسات السيادية (5.00)

  2. جامعي ينبه إلى خطر اليساريين على مصالح المغرب لدى أمريكا (5.00)

  3. النظام الجزائري.. اختناق تاريخي (5.00)

  4. عندما يلمع الذهب الأحمر أملا بين جبال صاغرو (5.00)

  5. موافقة بريطانية طارئة على لقاح "بيونتيك وفايزر" (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | الملك يبتغي تطوّر الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات

الملك يبتغي تطوّر الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات

الملك يبتغي تطوّر الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:05

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك في هذه البرقية، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن "أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الإماراتي بموصول التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة".

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس: "لا يفوتني، بهذه المناسبة المجيدة، أن أجدد الإعراب عن اعتزازي الكبير بعلاقات الأخوة الصادقة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا لسموكم حرصي الدائم على العمل معكم لمواصلة السير قدما بشراكتنا الاستراتيجية إلى مستوى تطلعاتنا وطموحات شعبينا الشقيقين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - المومني الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:15
ادام الله المحبة والأخوة الصادقة على الشعبين المغربي والاماراتي ولجلالة الملك وامير الامارات طول العمر والصحة والعافية حتى يرتقيا بالبلدين إلى أعلى المراتب وما دلك على الله بعزيز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - arifabdo الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:19
الامارات العربية المتحدة أفضل من الجزاءر ترليون مرة فتحت قنصلية لها في الصحراء المغربية بالإضافة أنها مساندة بشكل قوي لوحدة المغرب الترابية فتعزيز العلاقة مع هدا البلد الرائع في عدة مجالات فكرة ممتازة جدا على المغرب أن يطور علاقته مع من يحترم وحدته الترابية ويبتعد بصفة كلية عن الأعداء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
3 - مغربي الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:30
العلاقات المغربية الإماراتية الوطيدة و القوية و مبنية على الثقة أسس و خطط لها المرحومين الراحل العبقري الخالد الحسن الثاني و الشيخ زايد و ازدادت قوة و مثانة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالمقاييس وحان الوقت لترقى إلى استراتيجية على المدى البعيد وهو طموح مشروع و يتطلع إليه الشعبين الشقيقين المغربي و الاماراتي اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءدة بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل أو كلل و نكران الذات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - مسفيوي ولد العز-فرنسا الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:33
الامارات دولة صديقة و لها علاقة اخوة مع المغرب منذ زمن بعيد و لا يهزها تشويش..الامارات دولة قوية اقتصاديا,سياسيا وعسكريا وتعرف ا زدهارا كبيرا , يحسب لها الف حساب على الصعيد الدولي.وراينا كيف مرغت النيف الجزائري مؤخرا في الثراب. انها تمشي بثبات و نجاح و تبني علاقاتها بناء على مصالحها و هذا شيئ منطقي و عقلاني.شخصيا يعجبني هذا البلد الديمقراطي المتقدم و اتمنى ان يكون نموذجا لبلادنا المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - محماد الوجدي مول المحلبة الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:44
التطور الاقتصادي والمالي مع الامارات العربية المتحدة سيكون ربحا كبيرا للمغرب.. وحتى عسكريا الامارات العربية المتحدة قد تفيد المغرب في التعاون العسكري بين البلدين.. وهذا ما يخشاه حكام الجزاءر العسكر الشيوخ...وعلى كل حال كمغاربة نقدر حسن الجوار وروابط الاخوة والدم والمصاهرة التي تجمعنا بالشعب الجزائري الشقيق.. نمد ايدينا مرة اخيرة إلى عسكر الجزاءر الحاكم للرجوع إلى جادة الصواب لتسوية قضية الصحراء المغربية.. وترك الشعب الصحراوي( وليس المرتزقة الافارقة ) المحتجز في تندوف ينعم بحكم ذاتي يشارك فيه مع كل الصحراويين في العيون والداخلة وغيرها من المدن..وهذا من شانه أن يساعد على نمو الجزاءر والمغرب وموريتانيا ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - Karim Marocain الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:48
لن ننسى لهذا البلد العربي الشقيق فعلا
أنه كان أول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة بالعيون في اعتراف واضح بمغربية صحرائنا الحبيبة
الخطوة التي أثارت غضب شيطان المرادية عليه لعنة الله

كل عام "ودار زايد" بألف خير
ورحم الله زايد وأطال بعمر أبنائه الكرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - Med benchlih الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:51
الامارات دولة شقيقة للمغرب ادام الله المحبة بين الشعبين وقائديهما العظيمين شكرا جزيلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - محمد الوطن الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 12:51
كل الاحترام والتقدير للأشقاء الاماراتيين ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - مغربي الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 13:06
علاقات متميزة مع بلدنا المغرب، الإمارات بلد عظيم يجسد الطابع العربي الأصيل، مواقف حاسمة و شجاعة بلد يستحق كل التقدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - jam cheb الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 13:06
نتمنا من الجزائر أن تفهم ما معنى الأخوة والصداقة التي تقف في وجه كل الصعب ونتمنا من عسكر المرادية أن ينقرضو وتحية لدولة الإمارات العربية ونعمة الرجال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.