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كُتّاب وآراء
الملك يبتغي تطوّر الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
وأعرب الملك في هذه البرقية، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن "أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الإماراتي بموصول التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة".
ومما جاء في برقية الملك محمد السادس: "لا يفوتني، بهذه المناسبة المجيدة، أن أجدد الإعراب عن اعتزازي الكبير بعلاقات الأخوة الصادقة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا لسموكم حرصي الدائم على العمل معكم لمواصلة السير قدما بشراكتنا الاستراتيجية إلى مستوى تطلعاتنا وطموحات شعبينا الشقيقين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
أنه كان أول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة بالعيون في اعتراف واضح بمغربية صحرائنا الحبيبة
الخطوة التي أثارت غضب شيطان المرادية عليه لعنة الله
كل عام "ودار زايد" بألف خير
ورحم الله زايد وأطال بعمر أبنائه الكرام