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هذه دبّابات مدمّرة تحصّن الخطوط الأمامية للقوات المسلحة الملكية

هذه دبّابات مدمّرة تحصّن الخطوط الأمامية للقوات المسلحة الملكية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:00

تحصّن دبابات "أبرامزM1A1" الخطوط الأمامية للجيش المغربي في أيّ معركة ميدانية، لما لها من أدوار قتالية حاسمة، حيث تشكّل "درعاً" يحمي باقي الفيالق العسكرية في ساحة القتال. ويتوفّر المغرب على أنواع عدّة من الدّبابات، لكن تبقى الدّبابات الأمريكية من طراز "أبرامز" الأكثر استعمالاً وشهرة داخل القوات المسلحة.

ويملكُ المغرب 127 دبابة على الأقل من مائتي دبابة من طراز "أبرامزM1A1" سمحت الولايات المتحدة ببيْعها للقوات المسلحة الملكية، وتمثّل المملكة حليفاً استراتيجياً وصديقاً للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً في المجال العسكري. يظهرُ هذا جليّاً في طبيعة الأسلحة والمعدّات التي تملكها القوّات المسلحة الملكية، والتي غالبيتها تأتي من السّوق الأمريكية.

ويتميّز خزّان "M1A1 SA" المتقدم بالمشاهد الأساسية للمدفعين، وتقنية الأشعة تحت الحمراء الجديدة من الجيل الأول المتقدم، ونظام تتبع القوة الأزرق لتعزيز الفعالية في ساحة المعركة.

بالإضافة إلى "أبرامز"، يتوفر المغرب على دبابات "تي-72"، وهي مقاتلة مدمرة تابعة لسلاح روسيا، استمد تصميمها من دبابة القتال السوفيتية "تي-62". دخلت دبابة "تي-72" خط الإنتاج عام 1971 ودخلت الخدمة في الجيش السوفيتي سنة 1973.

اختير في تصميم "تي-72" أن تصنع بأعداد كبيرة، بحيث تكون تكملة للدبابة "تي-64" وليس بديلا أو تطويرا لها، ويتضح هذا الأمر من كون "تي-64" كانت تنشر للوحدات السوفياتية الأمامية فقط، أما "تي-72" فكانت تنشر في كل أنحاء الاتحاد السوفياتي.

وقد طورت روسيا دبابة محدثة عن الدبابة "تي-72" في بداية التسعينات حملت اسم "تي -90"، أنتجت في 1995.

كما تتوفّر القوات المسلحة الملكية على دبابات أخرى، من بينها دبابة "MBT 2000 VT1" الصّينية الباكستانية، التي حصل عليها المغرب عام 2009. وتضمّ القوات المسلحة 150 دبابة بدأ تسليمها سنة 2010 وانتهى سنة 2012 على دفعتين، حيث بلغ سعر الصفقة 300 مليون دولار.

ظهرت الدبابة لأول مرة سنة 1992 وقد زودت بمدفع أملس عيار 125 ملم آلي روسي طراز "2A46" ومحرك ديزل بقوة 1200 حصان. وكانت الدبابة أثقل بكثير من النسخ التي صنعتها الصين سابقا، مما يشير إلى التحول في مبادئ التصميم في الدبابات الصينية. كما خضعت الدبابة لاختبارات ميدانية كثيرة على نطاق ميداني واسع.

وحصل المغرب بموجب هذه الصّفقة على راجمات صواريخ ودبابات ومضادات للدروع ورادارات وأنظمة دفاع جوي .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - Habib ljamahir الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:16
لبلد الوحيد الذي يستفيد المغرب أكثر من كل شيء هو الولايات المتحدة الأمريكية مثل الإنترنت ، والفيسبوك ، واليوتيوب ، وأفضل الأسلحة العسكرية لمحاربة البوليساريو.
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28
2 - sari7 الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:17
هادشي للي بقا ناقصنا غي الحرب ما خاصنا تاشي خير
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-137
3 - م م م الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:20
تحية للقوات المسلحة الملكية التي تحمينا من جشع الطامعين في أراضينا
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173
4 - rredouan ealalai الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:20
تحية اجلاء وتقدير لقواتنا المغربية الله الوطن الملك
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139
5 - Anversois الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:21
اخطر دبابات العصر الحالي هي القلم .بجرة قلم يمكن اطفاء او اشعال الحرب.الامم المتحدة والفيتو هم من يحكمون العالم و يتتحكمون في الصراعات.لن تنفعك الاسلحة مهما تطورة ادا كانت الامم المتحدة و النيتو...ضدك.
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53
6 - مسلم الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:21
وفق الله جيشنا ونصره على أعدائنا فاللهم سدد رميهم
ووحد صفوفهم وقو عزيمتهم واحم ظهرهم وتول أمرهم يا رب العالمين
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83
7 - من الرشيدية الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:23
لو قام عدو كلاسيكي بإقتناء طائرات مسيرة تركية سوف تصبح كل هاته الدبابات مجرد أهداف للتدريب ،
على قواتنا الملكية أن تستثمر في الدرونز ، لانها مستقبل الحروب، والدليل أرمينيا.
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47
8 - al capone الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:25
القوات البرية المغربية تتفوق حتى على القوات الإسبانية ولا فرصة للبوليزاريو ولا للجزائر فأي حرب مباشرة
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51
9 - Ahmed ben lebsir الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:26
اكيد المغرب السلاح ولا ننسى انه يملك اكثر من دالك يملك الشعب الوطني الدي يتخرج منه الجيش القوي المعروف وله قوة لابد من الاشتفادة من تكوين قوي وجديد وتكنلوجي والاستفادة من حقوقه الاجتماعية والصحية ويتحد شعبنا كلنا مع كل القضاية الوطنية وخاصة الاولى الصحراء المغربية وضد من يمس الوطن داخليا وخارجيا وضد كل فاسد يفسد التقدم الدي رسمه صاحب الجلالة محمد السادس
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26
10 - عثمان الفاطمي الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:27
بٱختصار شديد لايمكن مقارنة السلاح الأمريكي من حيث الفعالية بالسلاح الروسي، فأمريكا تبقى أقوى قوة تكنولوجية عسكرية في العالم..... وهي التي تمتلك أقوى جيش
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28
11 - في نظري الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:28
عندنا أبرامز نعم لكن عددها لاشيء أقل من 400 دبابة يجب أن نملك أكتر من 3000 منها أذا كمت نتحدت عن القوة العسكرية

المشكلة أن أمريكا أذا أعتمدنا على التسليح منها فسيكون عندنا سلاح متطور لكن بعدد قليل لأن حتى لو أمضت مع المغرب عقد متلا 5000 أبرامز ستبعت له 200 دبابة كل 5 أو 6 سنوات وهده السياسة لن نستطيع أن نكون بها متفوقين عسكريا لذالك يجب تنويع مصادر أسلحتنا لكن يجب أختيار البلد المصنع عنده تكنولوجيا عالية ليس متل الصين المحترفة في أستنساخ تكنولوجيا الروسية والأمريكية لكن الجودة والتطور والفعالية تكون أضعف بالمقارنة مع ما نقلت منه وبما أننا حليف أستراتيجي لفرنسا لماذا لانشتري منها سرب من 24 طائرة رافال أو نشتري التايفون من أوروبا أو دبابة تي 90 من روسيا هناك أسلحة من دول متعددة دو جودة عالية
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-4
12 - علي نايت عمر الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:28
هذه دبّابات مدمّرة تحصّن الخطوط الأمامية للقوات المسلحة الملكية ضد الاعداء الكلاسيكيين ( الله الوطن الملك )
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22
13 - ولد الحاجب الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:29
أتمنى أن يفهم من يحكم الجزائر و بعض مغفلي الشعب الجزائري أن أيام الحروب الباردة و المؤامرات و المكائد قد إنتهت و قد دخل العالم الحر كالإتحاد الأوروبي و الآسيوي و غيرهم من الإتحادات في تكتلات إقتصادية عظمى ... أتمنى من جيراننا أن يسايرو العصر فخردتكم لن تنفعكم في شئ ففي حالة وقوع حرب ما قدر الله فجميع دول العالم تنظر إلى الجزائر الحالية "بآشمئزاز" و سوف تقف مع المغرب .
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25
14 - abdo الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:29
اسيدي ارا ليا الشواية و التشنشيط راه هادشي لي كيفهمو هاد الناس
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4
15 - حلل وناقش الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:29
إذا كان المغرب يتسوق كل هذه الملايين من الدولارات من أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وطبعا الجزائر لها سوقها من روسيا وفرنسا والصين أيضا فكيف تريد هذه الدول المصدرة للسلاح تسوية لملف الصحراء؟؟؟؟ هل من مصلحتها طي النزاع؟؟؟! وهذا طبعا واحد من النزاعات المتعددة في العالم .كيف ستحصل على هذه الملايين من الدولارات؟؟ من تصدير البطاطا مثلا؟؟؟ سبحان الله كما يقال حاميها حراميها .أسوء ما أنتجته الحرب العالمية الثانية .نظام الامم المتحدة والأسوأ من ذلك نظام الفيتو ..يعني رقاب الدول في يد أصحاب الفيتو . ومن هم أصحاب الفيتو؟؟ هم أول المنتجين والمصدرين للسلاح في العالم .حلل وناقش.؟
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20
16 - بوسف الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:32
نود ان تتجه القوات المسلحة الملكية الى الحرب العصرية اي باعتماد طيران قوي بتعداد كبير و صواريخ باليستية بعيدة المدى و موجهة بالاقمار لرد العدو بسرعة حين يسخن رأسه و يتجرأ على المملكة كما يجب ان نقتني اسراب من الدرون و خاصة المنخفظة التكلفة كبيرقراد التركية و التي اثبثت فعاليتها دون ان ننسى اعداد استراتيجات حربية حديثة و التي يمكن ان تخلق الصدمة للعدو .اللهم وفق قواتنا
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16
17 - عبد الله انور الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:36
المملكة المغربية لا تهدد اي دولة،ولكن تعد العدة لكل من سولت له نفسه تهديد ترابها وامنها،النصر والعز لقواتنا المسلحة المرابطة في صحراءنا.
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28
18 - متابع الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:40
قضية الصحراء المغربية قضية عادلة نؤمن بها حتى النخاع والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
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12
19 - قديم الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:41
مجرد خردة أمريكية و روسية قديمة، لا تنفع الأسلحة تطورت بشكل رهيب، من يتكلم اليوم عن رونو 12 موديل السبعينات سوى الجيش المغربي، 200 دبابة من الجيل القديم ليست خطا دفاعيا أبدا هي أهداف سهلة و واضحة لأي قناص دروع. المهم أش دانا لشي حرب صاوبو غير الواد الحار و تصريف مياه الأمطار بعدا عاد و شوفو مع الحروب.
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-18
20 - simo الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:41
القوات المسلحة الملكية لازالت لم تستعمل هذه الأسلحة المتطورة ضد البوليزاريو حتى لا تبين للأمم المتحدة زيتها في التصعيد، وترسانتها العسكرية النوعية لم تقل كلمتها بعد. فهي الآن تراقب وتدرس الميدان وتتصدى لهجمات البوليزاريو بالطرق العادية وتكتفي مثلا فقط بصواريخ المضادة للدروع مثل TAW الذي كان يستعمل سابقا وكذلك مدافع M109. فالبوليزاريو لحد الساعة لا يشكلون أي تهديد فهم فقط يرقصون رقصة الديك المدبوح. أما إذا تغيرت الأمور وثم تمديدهم بسلاح متطور حينها سيكون سيناريو آخر قد يغير أسلوب المواجهة.
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9
21 - saad164 الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:44
La femme élément de Amnesty qui souhaite introduire les droits de l'Homme dans le conflit du Sahara Marocain et qui a diffusé ses blas blas le 30 novembre 2020 , elle s'appelle Yasmine Kacha
Née à Alger en 1986, Yasmine Kacha est diplômée en Relations internationales et en Traduction. Après une expérience dans l’humanitaire auprès des réfugiés sahraouis au Sud-Ouest de l’Algérie, Yasmine a dirigé à partir de 2014 le bureau Afrique du Nord de Reporters sans frontières (RSF) à Tunis avant de rejoindre Amnesty International, début 2018.
Je demande tous les Marocains de faire chacun ce qu'il peut pour stopper ces escroqueries de voisin de merde nommé Algérie
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1
22 - كريم الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:46
إنشاء الله سينتصر المغرب في هذه الحرب السياسية و سنبدأ في صنع تاريخ جديد.
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8
23 - Futuriste الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:47
Avoir des M1A1 Abrams c'est une bonne chose mais il faut que le Maroc commence à investir dans l'industrie militaire pour ne plus demander la camelote de personne.
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10
24 - مواطن عربي الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:52
نطلب من الله اللطف وتوحيد كلمة اخواننا ليعيش الشعبين في سلام ورفاهية، بذل من التسابق في شراء الاسلحة
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12
25 - محمد الوطن الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:56
لدينا أدوات الحزم في اليد اليمنى ،وأدوات دعوة المارقين إلى التوبة.وقد صدق من قال:"وقسى ليزدجروا ومن يك راحما# فليقسو احيانا على من يرحم".
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3
26 - كريم الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:56
هناك تناقض كبير في الصحف ..من جهة تقولون ان البوليساريو لا يملك إلا اسلحة قدييمة مهترئة ومجرد رشاشات الخ ومن جهة الجزائر تموله وتسلحه بملايير الدولارات على هذا الاساس يجب ان تتوفر البوليساريو على عتاد يقترب من العتاد المغربي بما ان السوق العالمي للسلاح ليس حكرا على احد بل لمن يدفع اكثر
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0
27 - kamal الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 21:59
كم يثلجي صدري ان اقراء في الجريد ان للمغرب دبابات في الخط الامامي للقوات المسلحة شامخة تنتطر الاذن لسحق الغزات الاوغاد من المرتزقة من والهم
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2
28 - عابد الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 22:06
أقوى سلاح هو الاقتصاد و التنمية و الصحة و العدل لن نخسر شيء سنستفيد و نكن أقوياء
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1
29 - نورالدين المعتدل الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 22:08
النصر وكل النصر للقوات المسلحة الملكية وعاش المغرب شامخا ،قويا نحن المغاربة لا نعتدي ولكن من اعتدى علينا نحن له بالمرصاد وكلنا جند مجندين للدفاع عن حوزة الوطن بشعار - الله الوطن الملك.
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