24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:1313:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. استقرار الأقاليم الصحراوية يعزّز السيادة المغربية بمشاريع تنموية (5.00)

  2. تقرير: النساء يتمسكن بالصلاة لمواجهة ضغوط "جائحة‬ كورونا" (5.00)

  3. مخاوف المغاربة من "التلقيح الصيني" تسائل "التواصل الحكومي" (5.00)

  4. جنوب إفريقيا تفشل في وضع قضية الصحراء بأجندة مجلس الأمن (5.00)

  5. العدد الثاني من مجلة "سوس العالمة" يرى النور (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | المسلسل السياسي بالصحراء يوحد الرباط وموسكو

المسلسل السياسي بالصحراء يوحد الرباط وموسكو

المسلسل السياسي بالصحراء يوحد الرباط وموسكو
هسبريس من الرباط
الخميس 03 دجنبر 2020 - 19:30

جددت المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، الخميس، التأكيد على ضرورة احترام "جميع أطراف" النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لوقف إطلاق النار ومواصلة انخراطها الكامل في المسلسل السياسي.

ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فإن التعبير عن هذا الموقف "جاء خلال مباحثات هاتفية بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، ويتعلق الأمر بثالث مباحثات بين الوزيرين في أقل من ثلاثة أشهر، ما يعكس الثقة وانتظام الحوار والتشاور بين المغرب وروسيا".

وأشاد المسؤولان بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية التي تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي ينشدها الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين. كما تبادل الطرفان، وفق البلاغ ذاته، الرؤى حول الاستحقاقات القادمة على جدول الأعمال الثنائي، ولا سيما الزيارة المرتقبة للوزير المغربي لموسكو ، لعقد الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة بين المغرب وروسيا، المقررة في عام 2021، وتعزيز الحوار السياسي بين البلدين، وكذا زيارة لافروف إلى المغرب للمشاركة في منتدى العالم العربي-روسيا، الذي ستنعقد نسخته القادمة في المملكة سنة 2021.

وفي هذا السياق، نوه الوزيران بتجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا مؤخرا، لمدة أربع سنوات، كما تناولا بشكل معمق القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الوزير الروسي في هذا الصدد عن تقديره لجهود المغرب في ما يتعلق بالملف الليبي في ضوء اللقاءات الليبية التي انعقدت في بوزنيقة.

كما أكد الوزيران بهذا الخصوص على ضرورة تعزيز التقائية الجهود الدولية وعلى ضرورة العمل من أجل تولي الليبيين زمام الجهود المبذولة.

وخلص البلاغ الى أن كلا من بوريطة ولافروف جددا التزامهما بمواصلة العمل المشترك في إفريقيا من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في بلدان القارة، ولا سيما بلدان منطقة الساحل، في إطار روح الشراكة الاستراتيجية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.