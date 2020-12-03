السفير الإماراتي يُشيد بإصلاحات الملك ويُجدد تأييد مغربية الصحراء

هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: محمد كومية)

قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى المملكة المغربية، العصري سعيد أحمد الظاهري، إن احتفال الإمارات بيومها الوطني الـ 49 يتزامن هذه السنة مع مرور تسعة وأربعين سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية الإماراتية المغربية.

وأورد السفير العصري أن الاحتفال بهذه المناسبة يُعيد إلى الأذهان ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، والملك الحسن الثاني.

وأضاف سفير الإمارات بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والملك محمد السادس يُواصلان "حمل مشعل قيادة مسيرة التنمية والبناء بعزم وثبات وبمتابعة كريمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وجدد السفير العصري التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وشدد على أن "افتتاح القنصلية العامة الإماراتية في مدينة العيون في الصحراء المغربية، يؤكد الموقف الثابت والراسخ لدولة الإمارات لدعم القضايا العادلة للمملكة المغربية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، في إطار التضامن الملموس والفعال مع المغرب الشقيق".

وأشاد سفير الإمارات بالمغرب، في تصريحه، بالإصلاحات التي شهدها المغرب، وقال: "إننا في دولة الإمارات ننظر بكثير من الفخر والاعتزاز للإصلاحات الرائدة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".

وتابع السفير العصري قائلاً: "ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية علينا، نتطلع للمستقبل بروح التفاؤل للارتقاء بالعلاقات بين بلدينا الشقيقين إلى مستوى تطلعات القيادة الرشيدة لجعلها علاقات نموذجية مميزة مليئة بالإنجازات الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الاستراتيجي المثمر والبناء".

وأبرز الدبلوماسي الإماراتي أن "عام 2020 جاء حافلاً بالعطاء والتميز من خلال المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتكنولوجية والدبلوماسية"، مشيراً إلى تبوؤ المرأة الإماراتية "مكانة هامة في كل المواقع الحكومية وفي القطاع الخاص، بفضل الجهود الكريمة للشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية".

وأشار السفير الإماراتي المعتمد لدى المغرب إلى إطلاق الإمارات خلال العام الجاري "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ، كأول مسبار عربي وإسلامي يتوقع أن يصل إلى المريخ في فبراير عام 2021، وذلك تزامنا مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات.

وعلى مستوى المنطقة، أبرز المتحدث أن هذا العام تميز بـ"بإنجازات دبلوماسية إماراتية رائدة بفضل توجيهات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، من خلال تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي بما يخدم مصالح أمتينا العربية والإسلامية، في إطار رؤية مشتركة كأسرة واحدة في الأخوة والإنسانية، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والتعاون المشترك لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19".