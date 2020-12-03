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الملك: جيسكار ديستان طبع فرنسا بتوجهه الحداثي

الملك: جيسكار ديستان طبع فرنسا بتوجهه الحداثي
هسبريس من الرباط
الخميس 03 دجنبر 2020 - 22:10

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إمانويل ماكرون، على إثر وفاة الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان.

وأعرب الملك في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم المملكة، لماكرون وللشعب الفرنسي عن أصدق تعازيه وعميق مواساته، مؤكدا أنه تلقى ببالغ التأثر نبأ وفاة رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق فاليري جيسكار ديستان، "الذي طبع فرنسا القرن العشرين بتوجهه الحداثي وبشجاعته وقوة قناعته".

وأبرز الملك أن الراحل كانت تحدوه طموحات عريضة خدمة لفرنسا والقارة الأوروبية.

واستحضر العاتهل المغربي "زيارة الدولة التاريخية التي قام بها الرئيس جيسكار ديستان إلى المملكة"، بدعوة من الملك الراحل الحسن الثاني.

وقال الملك إن المغرب يحتفي بذاكرة الراحل ويحتفظ له بذكرى صديق كبير أسهم انخراطه "القيم" في الرقي بعلاقات الصداقة بين البلدين.

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