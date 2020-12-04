"حركة قادمون" تتحول إلى منتدى مغرب المستقبل

رشيد الكويرتي من فاس

صادقت حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل في مؤتمرها الاستثنائي عن بعد، المنعقد الأربعاء، على تغيير اسمها ليصبح "منتدى مغرب المستقبل".

ووفقا لبلاغ صادر عن الجهة المعنية، توصلت به هسبريس، فقد تمت خلال المؤتمر المذكور، أيضا، مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والتعديلات التي طالت القانون الأساسي للإطار، فضلا عن انتخاب الهياكل التنظيمية للمنتدى، التي تخص، أساسا، مكتبيه الفيدرالي والتنفيذي.

ووفقا للبلاغ ذاته، حافظ المصطفى المريزق على الصفة نفسها التي كان يتقلدها داخل الحركة كرئيس ناطق رسمي باسم المكتب التنفيذي لمنتدى مغرب المستقبل؛ فيما تم تقليد رشيد بلبوخ صفة أمين المال، ومصطفى إدريسي عمراني مهمة الكاتب العام.

كما تم تعزيز المكتب التنفيذي للمنتدى بتمثيلية عن مغاربة العالم في شخص كل من زهرة بنشريطة دراس من فرنسا، وربيعة الشاوشي من كندا.