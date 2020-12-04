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الرئيسية | مدارات | "حركة قادمون" تتحول إلى منتدى مغرب المستقبل

"حركة قادمون" تتحول إلى منتدى مغرب المستقبل

"حركة قادمون" تتحول إلى منتدى مغرب المستقبل
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:19

صادقت حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل في مؤتمرها الاستثنائي عن بعد، المنعقد الأربعاء، على تغيير اسمها ليصبح "منتدى مغرب المستقبل".

ووفقا لبلاغ صادر عن الجهة المعنية، توصلت به هسبريس، فقد تمت خلال المؤتمر المذكور، أيضا، مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والتعديلات التي طالت القانون الأساسي للإطار، فضلا عن انتخاب الهياكل التنظيمية للمنتدى، التي تخص، أساسا، مكتبيه الفيدرالي والتنفيذي.

ووفقا للبلاغ ذاته، حافظ المصطفى المريزق على الصفة نفسها التي كان يتقلدها داخل الحركة كرئيس ناطق رسمي باسم المكتب التنفيذي لمنتدى مغرب المستقبل؛ فيما تم تقليد رشيد بلبوخ صفة أمين المال، ومصطفى إدريسي عمراني مهمة الكاتب العام.

كما تم تعزيز المكتب التنفيذي للمنتدى بتمثيلية عن مغاربة العالم في شخص كل من زهرة بنشريطة دراس من فرنسا، وربيعة الشاوشي من كندا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مستقبل الجمعة 04 دجنبر 2020 - 11:34
يذكرني بحزب مستقبل وطن الذي أنشأه أتباع السيسي في مصر، الهدف طبعا هو المزيد من التطبيل و رفع الصوت لصم الآذان عن سماع شكاوى الفقراء و المسحوقين، فكلما علا صوت الطبل اختلطت الأمور و طغا الحكام بل و تألهوا، مجموعة من رواسب اليسار القديم و شذاذ الآفاق يكونون الأصالة و المعاصرة رقم 2 هذا كل ما في الأمر.
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