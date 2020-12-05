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الباحث بوخليط يصدر "مطارحات ومؤانسات حوارية"

الباحث بوخليط يصدر "مطارحات ومؤانسات حوارية"
هسبريس من الرباط
السبت 05 دجنبر 2020 - 10:10

صدر عن دار "تأويل" العراقية- السويدية كتاب جديد للباحث سعيد بوخليط، تحت عنوان ''مطارحات ومؤانسات حوارية، من هنا وهناك''، ويتضمن لقاءات وسجالات ومناظرات توخت الإصغاء بانتباه ويقظة إلى ما تنم عنه التأملات بخصوص المعطيات المتعلقة بطبيعة المنظومة الفكرية والمجتمعية والاقتصادية والأخلاقية التي تعيشها الإنسانية.

ويشمل الجزء الأول من الإصدار وجهات نظر الروائي، عبر أصوات أورهان باموق، ونجيب محفوظ، وأمين معلوف، ثم الخبير الاقتصادي المتمرس، بالرجوع إلى نموذجي محمد يونس وسمير أمين، والفيلسوف، مع بيتر سلوترديك، وإدغار موران، ومارسيل غوشيه، وريجيس دوبري، وروني بوفريس، وسارتر، وكامو، ثم اللغوي، كالعارف بخبايا ذكاء العلامات الضمني قبل الصريح، كما هو الشأن مع جوليا كريستيفا، ونعوم تشومسكي.

وتطرق الإصدار أيضا إلى وجهات نظر الفنان، باستحضار الرائد بوب مارلي، ثم الشاعر والناقد الأدبي، بالانتباه في هذا الإطار إلى استنتاجات إيف بونفوا، ومحمد بنيس، وعبد اللطيف اللعبي، ثم الصحافي، من خلال تصورات جان دانييل، وأخيرا مع المثقف الموسوعي، باستلهام سياقات نظريات مغايرة ألهمتها اجتهادات إدوارد سعيد، ومحمد أركون، ومالك شبل.

أما عناوين الباب الثاني من هذه المساحة الحوارية، فقد انصبت مداخلاتها أساسا، وفي مجملها العام تقريبا، على شعرية غاستون باشلار، أو الجانب الأدبي ضمن اشتغالات فيلسوف ومؤرخ العلوم الشهير، المكوِّن الخلاق جدا الذي ظل مهملا بالنسبة لاهتمامات الثقافة العربية الحديثة، وأسئلة معرفية أخرى عديدة أثارها سؤال حيثيات ترجمة باشلار إلى اللغة العربية.

وحاول سعيد بوخليط عرض وتطوير الأسس المفهومية للإشكالات، عبر لقاء إعلامي مطول دشنته بداية أسئلة أكاديمية صرفة طرحتها مجلة المنظمة العربية للترجمة، ثم توالت التفاعلات بخصوص المتن الأدبي الباشلاري، مع منابر ومهتمين من المغرب والعراق والإمارات والجزائر وفلسطين ومصر ولبنان…

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