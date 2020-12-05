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الرئيسية | مدارات | المغرب يرحّب بطي خلافات مجلس التعاون الخليجي

المغرب يرحّب بطي خلافات مجلس التعاون الخليجي

المغرب يرحّب بطي خلافات مجلس التعاون الخليجي
هسبريس من الرباط
السبت 05 دجنبر 2020 - 18:40

عبرت المملكة المغربية عن تفاؤل وارتياح كبيرين تجاه التطورات الإيجابية الجارية من أجل تجاوز الخلاف على مستوى مجلس التعاون الخليجي.

وقال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، مساء اليوم السبت، إن المملكة تعرب عن أملها في التوصل إلى اتفاق نهائي لطي صفحة الخلاف.

وشدد المصدر نفسه على ان هذا الموقف يتأسس على وشائج المحبة الصادقة التي تجمع الملك محمد السادس بإخوانه ملوك وأمراء دول الخليج العربي.

وعبرت وزارة الشؤون الخرجية عن أملها في أن تمكن هذه الخطوة دول مجلس التعاون الخليجي من استعادة التلاحم والوئام، وتعزز الاستقرار في المنطقة ووحدة الصف العربي.

"المملكة المغربية، انطلاقا من علاقاتها التاريخية القوية مع كل دول الخليج العربي، تثمن عاليا المجهودات التي تقوم بها دولة الكويت الشقيقة لتقريب الرؤى ورأب الصدع، وتثمن كذلك الدور الإيجاب للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن"، يردف البلاغ.

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