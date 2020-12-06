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الرئيسية | مدارات | "الهستيريا" تدفع الجزائر إلى تسخير الإعلام في استهداف المغرب

"الهستيريا" تدفع الجزائر إلى تسخير الإعلام في استهداف المغرب

"الهستيريا" تدفع الجزائر إلى تسخير الإعلام في استهداف المغرب
هسبريس - أمال كنين
الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:00

نوع من "الهستيريا المحمومة" تتحكم في قرارات ومناورات حكام الجزائر عندما يتعلق الأمر باستهداف جارها المغرب، وخصوصا قضية الصحراء، حيث لا تتورع الجارة الشرقية في تسخير بنياتها الإعلامية من أجل النيل من المملكة.

أحمد نور الدين، الخبير في قضية الصحراء المغربية، يرى أن "الجزائر تعبئ كل إمكاناتها لهدم وحدة المغرب، سواء تعلق الأمر بتعبئة التلفزيون الرسمي الجزائري، أو خلق جمعيات وشبكات للصحافيين للترويج للمشروع الانفصالي دوليا، أو برامج عمل ... كل الضربات متاحة شريطة هدم وتدمير وحدة المغرب"، على حد قوله.

وتحدث نور الدين، ضمن تصريح لهسبريس، عما يجب القيام به في "مواجهة طوفان العدوان الجزائري الذي يهدف إلى هدم وحدة المغرب وفصله عن أقاليمه الجنوبية"، موردا أنه "يمكن اختزال هذا الكثير في ضرورة توفر الدولة المغربية بكل مؤسساتها على استراتيجية متكاملة للدفاع عن وحدة الوطن وصد المخططات السوداء للنظام العسكري الجزائري".

وتابع الخبير في قضية الصحراء المغربية بأن "هذه الاستراتيجية يجب أن تتوفر على خطة إعلامية للرد على البروبغاندا الجزائرية التي تزيف الحقائق وتسمم العقول، تتكامل فيها أدوار الإعلام الرسمي بكل قنواته المسموعة والمرئية والمقروءة مع الإعلام الخاص ومع شبكات التواصل الاجتماعي".

وأوضح المختص أنه "في هذه الخطة الإعلامية شق يتعلق بالبرامج الحوارية، والبرامج الوثائقية، وشهادات حية لشيوخ القبائل الوحدويين والعائدين من تندوف، وشهادات للمؤرخين من وحي الوثائق التاريخية، وغيرها".

وتحدث الخبير عن ضرورة وضع خطة برلمانية لزيارة واستقبال البرلمانيين الأجانب، خاصة في الدول المؤثرة على القرار الدولي والقاري، أو تلك التي ينشط فيها الانفصاليون، وخطة للأحزاب السياسية والنقابات للتعريف بقضيتنا وفضح البروبغاندا الجزائرية، مع "خطة دبلوماسية لحسم المعركة في اللجنة الرابعة التي بدونها سيبقى الملف عالقا مهما فعلنا في الجبهات الأخرى ومهما فتحنا من قنصليات في مدن الصحراء".

وأورد الخبير في قضية الصحراء المغربية أنه "في الخطة الدبلوماسية يجب أن يكون هناك شق يتعلق بطرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي، الذي يعطيه شرعية مزعومة على الصعيد الدولي".

وأكد المتحدث ضرورة وضع خطة للثقافة لتحصين الوعي لدى المواطنين، خاصة الأجيال الصاعدة، وتمكينهم من تملك الدفاع عن قضيتهم الوطنية، "وفي هذه الخطة الثقافية يندرج الفن والموسيقى والمسرح والشعر والكتاب والوثائقي، والبحث السوسيولوحي في مكونات الصحراء القبلية كجزء من القبائل المغربية، وتعريف بأبطال المقاومة في الصحراء خلال الخمسينات قبل استقلال الجزائر وقبل خلق الجبهة الانفصالية".

تنضاف إلى ذلك "خطة للشباب والتخييم لمواجهة شحن التلاميذ والمراهقين بأفكار انفصالية"، وفق المتحدث الذي ذكّر بأن "الجزائر تستقطب من داخل المغرب حوالي 200 شاب سنويا لحضور ما تسميه جامعة بومرداس الصيفية، وهو عبارة عن مخيم للتعبئة الايديولوجية وشحن الشباب ضد المغرب وتدريبهم على العصيان المدني وأعمال الشغب".

وختم نورد الدين بأن "هناك خططا فرعية أخرى، والخطة تقتضي أن يكون لها برنامج عمل وأهداف ووسائل عمل، وتقييم لمعرفة مدى نجاعة الخطط... كما أن هذا العمل يجب أن يتسم بالاستمرارية والعمق ولا يجب أن يكون مناسباتيا أو استعراضيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - zaki from germany الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:07
المشكل او الأزمة او هم كيف يُسمونها 'العُقدة' هي 'الهوية'.. الجزائر ليس لها هُوية، ليس لها تاريخ، هي اصلا لم تُاسّس لأنها عبر التاريخ لم تكن دولة أو امبراطورية كجارتها الغربية وهذا أيضا اصل الحِقد والمكر! بل اُنشات من طرف فرنسا.. حتى التسمية منحتها لها فرنسا... تلمسان ووهران عبر التاريخ كانت دائما تحت النفوذ المغربي.. هذا من حيث التاريخ، اما من حيث الجغرافيا فالمُسمات حديثا بالجزائر عند إنشاءها من فرنسا (حيث دائما كانت تُسمى بالجزائر الفرنسية) تم اقتطاع مئات الكيلومترات المربعة من مملكة المغرب ومملكة مالي ومن طرابلس (ليبيا اليوم) ومنحها للشتات المترامي في الصحاري... قالو الملحون والقفطان والكسكس جزائري.. بل حتى طارق ابن زيان وابن بطوطة نسبوهم للجزائر.
اما قصة اومقولة المليون ونصف المليون شهيد فهي فقط شعار او نُكتة نطق بها جمال عبد الناصر وكررها بومدين... لا أُشكك انه كان هناك شُهداء لكن ليس هناك رقم او دليل على هذا الرقم...
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10
2 - ملاجظ الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:10
انا سراحة لحد الان لا أفهم لمادا لا يقطع المغرب علاقته الدبلوماسية مع بنو خرخر وجه الشر وفرض التأشيرة عليهم والاستعداد لهم جيدا ولمرتزقتهم سواء عسكريا او اقتصاديا او سياسيا او إعلاميا والتدخل في شونهم الداخلية وتشتيت شملهم وشمل مرتزقتهم امين يارب العالمين والاعتراف بحق الشعب القبائلي وحق الشعب الصحراوي الطوارقي الصحراء الوسطى والشعب الصحراوي لغرداية ولمزاب الصحراء الوسطى الجنوبية وحق الشعب الصحراوي للصحراء الجنوبية والمطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية وتقديم الاعتدار للعائلات المغربية التي طردها المقبور بوخروبة وتعويضهم ولا لفتح الحدود مع الأعداء والصحراء مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها وشعارنا الله الوطن الملك وادهوم في خاوي خاوي والنيف عامر خنونا كورونا والقرقوبي والغبرة وبناء جدار لكي لا نرى حتى ظلهم.
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8
3 - lion d'atlas الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:11
هناك حل واحد مع جار السوء وهو تشجيع الحراك والتخلص من حكم العسكر وما عدا ذلك فهو مضيعة للوقت .
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4
4 - ولد خديجة الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:11
الجزائر مصيرها الهزيمة تلو الأخرى أمام المغرب،ديبلوماسيا وعسكريا وإعلاميا.. جنيرلات الجزائر يعلمون علم اليقين أنهم ماضون في طريق مسدود ولكنهم لن يتراجعوا ،وإن حدث ذلك سيحاسبهم الشعب الجزائري الفقير وذلك سيحدث اجلا أم عاجلا.
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4
5 - Mounir الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:14
الجزائر جزء لا يتجزء من الامبراطورية المغربية القديمة
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3
6 - أطلسي الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:14
الجزائر تحتضر يا ناس عياو مايديرو ماصورو والو غير النكسات مورا النكسات.
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4
7 - حسن بن علي الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:16
ماكاين لا اعلام ولا هم يحزنون ...... على المغرب ان يستعد لحرب عسكرية مع الجزائر .....
الحرب مع هذا الجار الشقي امر حتمي ......علينا الاعداد لتحقيق ضربة قاضية و استرجاع الاراضي المقتطعة من خريطة المغرب مثل تندوف.
الاستراتيجية هي خليهوم اهضرو و استعد للحرب.
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8 - حمادي الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:16
يجب منع اي متخابر مع كوريا الشرقية من الدخول الى المغرب.
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9 - جميل الأمزون الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:16
هم من يطبق عليهم مثل القافلة تسير . والله ندمت على البطانة التي أرسلتها لهم وقت ضربهم الزلزال . أشفق كثيرا على الشعب الذي هو واقع تحت سيطرتهم ولن أنسى السنوات التي كان الجيش يقتل الأطفال والنساء لكي يكره الناس في الإسلاميين.
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10 - نورالدين احفير الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:17
دعهم ينبحون،فالقافلة تسير نحو التقدم و الازدهار و النظام العسكري الحاكم في الجزائر يسير نحو الهاوية و تجويع الشعب الجزائري،
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11 - علي نايت عمر الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:17
"الهستيريا" تدفع الجزائر إلى تسخير الإعلام في استهداف المغرب.....يا سيدي ناصر بوريطة اقفل افواه هؤلاء الاعداء
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12 - مواطن يحب بلده الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:17
نطلب من الصحافة المغربية ومن الاعلام المغربي تسجيل فيديوهات وثائقية عن الصحراء واقاليم الصحراء والبنية التحتية وحوارات مع العائدين الى ارض الوطن ومنهم مؤسسي البوليزاريو فرادا وان تكون حلقة جماعية لهم
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13 - احمد الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:17
القافلة تمر و ......الجميع يعرف البقية انتصار المغرب في جميع المجالات هو الوحيد الذي يجعل الجزائر تتمادى في خرجاتها البئيسة و اليائسة. ادن الى العمل و لا شيء الا العمل.
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14 - وطني الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:18
مهما فعلت تلجزاءر لن تفلح و لن تحصل على ما تهدف اليه و يجدر بها الاهتمام بعبعها و تلبية مطالبه فالصحراء مغربية و ستبقى مغربية و الحدود بين الجزاءر و المغرب ستعاد ترسم لاكتمال وحدتنا الترابية.
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15 - كليندايزر الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:18
الحرب هو الحل لابد منه غي تانضيعو الوقت ما دا ننتظر ....
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16 - nouro الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:19
دولة فاشلة وشريرة...الجزائر بلد منبوذ غير محب للسلم والسلام...نظام عسكري منذ الاستقلال ولي اليقين ان الانقسام ات لا محالة للجزائر لان مساحتها كبيرة وغير أمنة...
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17 - Amazigh amkran الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:19
Les médias arabes ont confondu les marocains. Tu demandes à un marocain, qui est notre ennemi? il te repondra sans réfléchir, Israel. Tu poses une deuxième question, pourquoi le Maroc achète des armes modernes et chers, pour se défendre contre qui? il te repondra, contre l'Algérie. Le pauvre peuple est tellement confondu, qu'il n'arrive plus à distinguer entre son ami et son ennemi
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18 - سام الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:20
العدو الإعلامي الأول ضد.المغرب هو الإعلام الإسباني الذي لا يدخر جهدا في مس الوحدة الترابية للمغرب عبر ترويج أكاذيب و تزييف الحقائق هذا الإعلام الذي يتحرك أما بارتشاء من قبل الجزائر و أما بعيدة الحنين إلى الحقبة الاستعمارية و عليه يجب تصويب الإعلام المغربي و الصحافة و المثقفين المغاربة و خاصة هؤلاء أصحاب الثقافة الإسبانية لتطوير الرأي العام الإسباني حول المعطيات التاريخية التي تؤكد مغربية الصحراء و الأطوار التي عرفتها مفاوضات المغىب لاسترجاع الصخراء منذ استقلال المغرب إلى المسيرة الخضراء المظفرة فالراي العام الإسباني أهم بكثير من أبواق الجزائر
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19 - gan gan الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:20
حتى اعلامهم اعلام اخبار ديالهم . اقول لشعب الجزاءري المحتجز في الجزاءر اللهم فرج عنه
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20 - عماد الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:21
الجزاءر بقيت وحيدة في العالم لمن ستقرأ زبورها .لم يعد أحد يتيق في العسكر .
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21 - خريبكي دوريجين الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:22
السلام عليكم المغرب في صحرائه و يجب الضرب بيد من حديد على خونة الداخل. و لا حق لعودة خونة الخارج الى المغرب.
مع الجارة الشرقية ينبغي التصعيد و السباق على كل الأصعدة اقتصاديا، إجتماعيا، تسليحيا، اعلاماتيا.... ينبغي أن نحبطهم
و لا ثقة في خاوة خاوة ان أغلبيتهم غدارة و بانضية .
تحية الى الشعب المغربي الأبي و الصبور.
أن النصر قريب ان شاء الله مع الضربة القاضية للنضام العسكري الحركي أنهم منهكون هههههههه.
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22 - خالد F الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:23
الحضور الإعلامي المغربي محتشم وضعيف لأنه ليس لدينا قنوات إعلامية توصل صوته إلى العالم رغم وجود أصدقاء مؤثرين في هذا المجال، أما الهجوم الإعلامي الرسمي للجزائر فلا أحد يصدقه، كما أن صمت المغرب عن المطالبة بالصحراء الشرقية غير مفهوم في ظل إصرار الجزائر على تمزيق المغرب والمجاهرة بذلك ونحن ما زلنا نردد حسن الجوار والأخوة وهم يتحدثون عن السوخوي 35 ومنظومة s400 وتحتضن المرتزقة الذين ينطلقون من أراضيها ونحن نقول الوطن غفور رحيم، لا وألف لا المغرب غاضب منك جارة السوء.
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23 - ali الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:23
العين بالعين والبادء أظلم. فماذا ينتظر المغرب باعتراف بجمهورية القبائل وتسخير جميع سفارات المملكة لتضع ممثل الجمهورية القبلية في كل سفارة ليشرحوا للعالم انهم شعب بكل مقوماته .بعملة وجواز سفر . والدفاع عنهم بكل الوساءل. .
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24 - يوسف الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:23
بدون استراتيجية المواجهة من طرف إعلاميين واساتذة جامعيين وفنانين برعاية وزارة الخارجية ستستمر الجزائر في كسب التعاطف لجهل العديد مشكل الصحراء المغريية
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25 - rouft الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:25
وكدالك تصخر إمكانيتها لهدم وضرب الإقتصاد الوطني لكن لن ينالوا لا من وحدتنا الترابية ولا من إقتصادنا فهم واهمون أنظر لإعلامهم يتكلم على المغرب بأنه هرب عنهم بعشرين سنة هدا يكفيهم حقاد ! اما عن بيادقهم فنهايتهم قريبة إنشاء الله.
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26 - محمد الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:25
هم يشحنون شعبهم ضدنا ولكن شبابهم وعقلائهم بل كلهم يعترفون بتفوق المغرب عليهم ويحيبونه ايضا
لو فتحت الحدود بيننا سيبقى فقط العسكر بالحزائر
اللهم ردهم اليك ردا جميلا
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27 - b.a الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:26
الخطة الاولى هي اعتبار الجزائر العدو الاول لوحدتنا الترابية وبالتالي قطع كل العلاقات معها وكفنا نفاق سياسي والخطة التانية على الاعلام المغربي ان يبتعد عن التفهات والمتهات ويركز على الامور المهمة والهامة والخطة الثالتة يجب الضرب بيد من حديد على خونة الداخل
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28 - Amaghrabi الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:26
اعتقد ان الاعلام الجزائري هو الورقة الوحيدة التي بقيت في ايدي حكام الجزائر وبالتالي تخلق الاكاذيب من اجل تزوير الحقائق وطمس الانتصارات المغربية الباروة للعيان والتي ازعجت الدولة الجزائرية التي عاشت على الاوهام انها ستهزم المغرب اعلاميا وان لها هبة على الدول العربية والافريقية لتبقى على الاقل محايدة ولكن فتح السفارات العربية والافريقية زعزع تفكيرها وثقتها بنفسها على انه لا احد يستطيع ان يتحداها ويعلن انحيازه للوحدة المغربية,واليوم تعلم ان المغرب يمكن له ان يخترق حتى اصدقاءه التقليديين مثل روسيا وكوبا وفنزويلا وجنوب افريقيا وبعض الدول الافريقة ,اعتقد انها احست بالحرارة المغربية التي بدأت تحرق بعض حقول اصدقائها وتقنعهم على اتخاذ موقف محايد على الاقل مما جعل كثير من الدول العالمية تسحب الاعتراف بالمرتزقة.فصراحة انا لا يخوفني هذا الاعلام الذي ينشر السخافة لان العالم اليوم بدأيستوعب القضية وبدأ يشعر ان الجزائر حاقدة ويمكن ان تسبب في كارثة اجتماعية في شمال افريقيا تصيب الاخضر واليابس والغرب هو من يؤدي الفاتورة الغالية
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29 - محمد طنجة الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:28
نظام الكابرانات الذي يدعي مساندة الشعوب صم أذنيه عن مطالبة الفباءل بالتحرر وتصفية الإستعمار وهو أمر سيؤدي باستقلال الإقليم بكل الساحل المتوسطي وبتعداد 10ملايين نسمة... وترك الصحراء لثعالب الكابرانات ...بينما يساند الكابرانات إثيوبيا في الحسم العسكري لإقليم كان يتمتع بالحكم الذاتي وقوامه 6 ملايين وليس بضعة الاف مرتزقة من مالي وموريتانيا والجزائر...والمغرب..!!!..فاين هو إذن من مساندة الشعوب...وسمعتم كيف ادانه الاتحاد الأوروبي بأشد اللهجات...فكيف لنظام قاتل لشعبه ان يساند الآخرين ؟؟؟...هكذا هم شذاذ الآفاق الكابرانات حمير الإستعمار وبيادق الارتزلق ولصووص البترول الجزائري...فمتى يستفيق مرتزقة الوهم من سباتهم !!؟؟؟
انا نحن فعيوننا على الصحراء الشرقية تندوف وبشار وهي اراضي مغربية خالصة...والوسيلة هي مطالبة النظام الجزائري بالانسحاب الى حدود ما قبل الإستعمار بالحوار..وان رفض فإن الحل هو الحرب وطردهم بالقوة القاهرة...فلا يزال هذا النظام البغيض يمد يده القذرة الى الصحراء المغربية حتى لا نطالب بما أكثر منها والحقيقة ان الصحراء ليست إلا القليل مما علينا حمل السلاح مرة اخرى لحرب تحرير أخرى.
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30 - المنحوس الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:29
باراكا من الديماغوجية الخاوية .مابغيتوش تعتارفو بان انجع وسيلة لتعبءة شباب المستقبل هو تعطيوه الحق ديالو في العيش الكريم .تعبءة الشباب ب البلا بلا...والهضرة الخاوية ديال المخيمات الصيفية ...الطون ولحرور والنعاس على الضس..الشباب كاتدفعوع للبحر وغيتوه يتعبء. سكيزوفرينيا...
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31 - سعيد الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:29
المغرب دولة قائمة بداتها،لها مرجعية ولها تاريخ،أما الجارة الشرقية مجرد عصابة على شاكلة كابرانات في أيدي فرنسا ،مع انتهاء مدة صلاحية العصابة التي أصبحت أيامها معدودة لا تجد أي حرج في خلق عدو وهمي الا وهو المغرب بهدف الهاء الرأي العام الجزائري حتى تستمر في النهب أطول مدة ممكنة،وقتل الحراك،المغاربة والإخوان الجزائرين شعب واحد في بلدين،لنتحد ضد الطغاة وضد الحركيين وضد الكبرانات ...
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32 - بن عمي الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:30
وقوف اغلب دول العالم مع المغرب في تدخله لفتح معبر الكركرات درس لحكام الجزاىر لفتح الحدود مع المغرب امام التجارة الدولية .ادا لم يراجع صناع القرار في الجزاىر قراراتهم في اقرب وقت ممكن سيتوقف استيراد النفط والغاز ويتوقف معه تدفق العملة الصعبة .حتا روسيا الحليف التاريخي للجزاىر تريد الاستحواذ على حصة الجزاىر من سوق النفط والغاز الاوروبي .اما الصين فسياسات الجزاىر تقف حجرة عثرة أمام تدفق سلعها نحو افريقيا والعالم.
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33 - مقيم في ايطاليا الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:30
لزم المخبارات المغربية تصفية الخوانة داخل مدن الصحراء المغريية وتكون شرطة خاصة ترصد كل خائن في كل مدن المغربية اما ان تكون مغربي او خائن. كلهم موجودين في مواقع مواقع تواصل اجتماعي...
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34 - مجيد المكناسي الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:30
القافلة تسير الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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35 - علي الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:30
أحسن شيء نهتم بالتعليم و الصحة و الاقتصاد و الدفاع أما الجبهة الداخلية عدى حزب اتفو فهي موحدة الحمد لله و لا نهتم بالمواضيع التافهة
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36 - بنمحمد الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:31
فقط العصابة تريد تاخير تقدم المغرب لكن هيهات بالمملكة تتابع مسار التقدم نحو الامام بكل رزانة
أما عصابة الجزاءر فهي تصرف اموال الشعب الجزائري يمنة ويسرة وفي جميع الاحوال فهي خاسرة خاسرة
نتمنى ان تعود الى الصواب وتهتم بطلبات الشعب وتستفيد من التاريخ ماذا كسب بومدن و بوتفليقة من هذا الصراع لا شيء ارث ثقيل لا كسب فيه الجزائر
وجد المملكة المغربية وز ادها تقدما فمغرب 1975 ليس هو مغرب 2020 فرق عظيم
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37 - ولد السالك الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:32
وتعريف بأبطال المقاومة في الصحراء خلال الخمسينات قبل استقلال الجزائر وقبل خلق الجبهة الانفصالية"

نعم ، وبكل ابطال لمقاومة من الشمال الى الجنوب

وبالتاريخ الحقيقي للمغرب منذ فجر التاريخ
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38 - مروكي 100 100 الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:32
مند زمان وحكام وعسكر دزاير يكنون العدا لدوله المغربيه ولشعب المغربي قاطبتا يسخرون ابواش، وخونه ونفصاليات لزعزت استقرار المغرب داخل وخارج المغرب
عدد من لمغاربه مهاجرين في عدة دول من طنجه لكويره رفغو العلم المغربي منددين بماتقرم به مرتزقه بزباليو وبروح لمسؤليه.والوطنيه يؤدون شعار الله الوطن الملك َنشيد الصحرا المغربيه عيون داخله كركرات لكويره وكل مناطق تابعه للملكه المغربيه من صحرا لاكن بعد نصف ساعه تفاجانا بمنافق راضي ليلى ومعه بلطجيه من دزاير وبعض لخونه من ريف وبزياليو وبعض لحاقدين عل المغرب حاملين عضي وسيوف تحت ملابيسهم
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