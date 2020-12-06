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كُتّاب وآراء
"الهستيريا" تدفع الجزائر إلى تسخير الإعلام في استهداف المغرب
نوع من "الهستيريا المحمومة" تتحكم في قرارات ومناورات حكام الجزائر عندما يتعلق الأمر باستهداف جارها المغرب، وخصوصا قضية الصحراء، حيث لا تتورع الجارة الشرقية في تسخير بنياتها الإعلامية من أجل النيل من المملكة.
أحمد نور الدين، الخبير في قضية الصحراء المغربية، يرى أن "الجزائر تعبئ كل إمكاناتها لهدم وحدة المغرب، سواء تعلق الأمر بتعبئة التلفزيون الرسمي الجزائري، أو خلق جمعيات وشبكات للصحافيين للترويج للمشروع الانفصالي دوليا، أو برامج عمل ... كل الضربات متاحة شريطة هدم وتدمير وحدة المغرب"، على حد قوله.
وتحدث نور الدين، ضمن تصريح لهسبريس، عما يجب القيام به في "مواجهة طوفان العدوان الجزائري الذي يهدف إلى هدم وحدة المغرب وفصله عن أقاليمه الجنوبية"، موردا أنه "يمكن اختزال هذا الكثير في ضرورة توفر الدولة المغربية بكل مؤسساتها على استراتيجية متكاملة للدفاع عن وحدة الوطن وصد المخططات السوداء للنظام العسكري الجزائري".
وتابع الخبير في قضية الصحراء المغربية بأن "هذه الاستراتيجية يجب أن تتوفر على خطة إعلامية للرد على البروبغاندا الجزائرية التي تزيف الحقائق وتسمم العقول، تتكامل فيها أدوار الإعلام الرسمي بكل قنواته المسموعة والمرئية والمقروءة مع الإعلام الخاص ومع شبكات التواصل الاجتماعي".
وأوضح المختص أنه "في هذه الخطة الإعلامية شق يتعلق بالبرامج الحوارية، والبرامج الوثائقية، وشهادات حية لشيوخ القبائل الوحدويين والعائدين من تندوف، وشهادات للمؤرخين من وحي الوثائق التاريخية، وغيرها".
وتحدث الخبير عن ضرورة وضع خطة برلمانية لزيارة واستقبال البرلمانيين الأجانب، خاصة في الدول المؤثرة على القرار الدولي والقاري، أو تلك التي ينشط فيها الانفصاليون، وخطة للأحزاب السياسية والنقابات للتعريف بقضيتنا وفضح البروبغاندا الجزائرية، مع "خطة دبلوماسية لحسم المعركة في اللجنة الرابعة التي بدونها سيبقى الملف عالقا مهما فعلنا في الجبهات الأخرى ومهما فتحنا من قنصليات في مدن الصحراء".
وأورد الخبير في قضية الصحراء المغربية أنه "في الخطة الدبلوماسية يجب أن يكون هناك شق يتعلق بطرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي، الذي يعطيه شرعية مزعومة على الصعيد الدولي".
وأكد المتحدث ضرورة وضع خطة للثقافة لتحصين الوعي لدى المواطنين، خاصة الأجيال الصاعدة، وتمكينهم من تملك الدفاع عن قضيتهم الوطنية، "وفي هذه الخطة الثقافية يندرج الفن والموسيقى والمسرح والشعر والكتاب والوثائقي، والبحث السوسيولوحي في مكونات الصحراء القبلية كجزء من القبائل المغربية، وتعريف بأبطال المقاومة في الصحراء خلال الخمسينات قبل استقلال الجزائر وقبل خلق الجبهة الانفصالية".
تنضاف إلى ذلك "خطة للشباب والتخييم لمواجهة شحن التلاميذ والمراهقين بأفكار انفصالية"، وفق المتحدث الذي ذكّر بأن "الجزائر تستقطب من داخل المغرب حوالي 200 شاب سنويا لحضور ما تسميه جامعة بومرداس الصيفية، وهو عبارة عن مخيم للتعبئة الايديولوجية وشحن الشباب ضد المغرب وتدريبهم على العصيان المدني وأعمال الشغب".
وختم نورد الدين بأن "هناك خططا فرعية أخرى، والخطة تقتضي أن يكون لها برنامج عمل وأهداف ووسائل عمل، وتقييم لمعرفة مدى نجاعة الخطط... كما أن هذا العمل يجب أن يتسم بالاستمرارية والعمق ولا يجب أن يكون مناسباتيا أو استعراضيا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
اما قصة اومقولة المليون ونصف المليون شهيد فهي فقط شعار او نُكتة نطق بها جمال عبد الناصر وكررها بومدين... لا أُشكك انه كان هناك شُهداء لكن ليس هناك رقم او دليل على هذا الرقم...
الحرب مع هذا الجار الشقي امر حتمي ......علينا الاعداد لتحقيق ضربة قاضية و استرجاع الاراضي المقتطعة من خريطة المغرب مثل تندوف.
الاستراتيجية هي خليهوم اهضرو و استعد للحرب.
مع الجارة الشرقية ينبغي التصعيد و السباق على كل الأصعدة اقتصاديا، إجتماعيا، تسليحيا، اعلاماتيا.... ينبغي أن نحبطهم
و لا ثقة في خاوة خاوة ان أغلبيتهم غدارة و بانضية .
تحية الى الشعب المغربي الأبي و الصبور.
أن النصر قريب ان شاء الله مع الضربة القاضية للنضام العسكري الحركي أنهم منهكون هههههههه.
لو فتحت الحدود بيننا سيبقى فقط العسكر بالحزائر
اللهم ردهم اليك ردا جميلا
انا نحن فعيوننا على الصحراء الشرقية تندوف وبشار وهي اراضي مغربية خالصة...والوسيلة هي مطالبة النظام الجزائري بالانسحاب الى حدود ما قبل الإستعمار بالحوار..وان رفض فإن الحل هو الحرب وطردهم بالقوة القاهرة...فلا يزال هذا النظام البغيض يمد يده القذرة الى الصحراء المغربية حتى لا نطالب بما أكثر منها والحقيقة ان الصحراء ليست إلا القليل مما علينا حمل السلاح مرة اخرى لحرب تحرير أخرى.
أما عصابة الجزاءر فهي تصرف اموال الشعب الجزائري يمنة ويسرة وفي جميع الاحوال فهي خاسرة خاسرة
نتمنى ان تعود الى الصواب وتهتم بطلبات الشعب وتستفيد من التاريخ ماذا كسب بومدن و بوتفليقة من هذا الصراع لا شيء ارث ثقيل لا كسب فيه الجزائر
وجد المملكة المغربية وز ادها تقدما فمغرب 1975 ليس هو مغرب 2020 فرق عظيم
نعم ، وبكل ابطال لمقاومة من الشمال الى الجنوب
وبالتاريخ الحقيقي للمغرب منذ فجر التاريخ
عدد من لمغاربه مهاجرين في عدة دول من طنجه لكويره رفغو العلم المغربي منددين بماتقرم به مرتزقه بزباليو وبروح لمسؤليه.والوطنيه يؤدون شعار الله الوطن الملك َنشيد الصحرا المغربيه عيون داخله كركرات لكويره وكل مناطق تابعه للملكه المغربيه من صحرا لاكن بعد نصف ساعه تفاجانا بمنافق راضي ليلى ومعه بلطجيه من دزاير وبعض لخونه من ريف وبزياليو وبعض لحاقدين عل المغرب حاملين عضي وسيوف تحت ملابيسهم