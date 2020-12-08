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الرئيسية | مدارات | جدل يصاحب تمويل المغرب مساجد ومراكز دينية فوق التراب الفرنسي

جدل يصاحب تمويل المغرب مساجد ومراكز دينية فوق التراب الفرنسي

جدل يصاحب تمويل المغرب مساجد ومراكز دينية فوق التراب الفرنسي
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:00

نقاشٌ واسعٌ تشهده السّاحة الفرنسية عقب إعلان السّلطات بدء تفعيل خطّة محاربة "الانفصالية الإسلامية" ومحاربة "التّمويلات المشبوهة" الموجّهة إلى المساجد والأئمّة، إذ أعطت وزارة الدّاخلية الضّوء الأخضر للسّلطات لتنزيل "خطّة ماكرون" حول "العلمانية وتدبير الإسلام في بلاد الأنوار".

وفي خضمّ هذا النّقاش المحموم حول وضع المسلمين في فرنسا وتصاعد خطابات التّمييز والعنف ضدّ الجماعات الدّينية، مازال مشكل تمويل المساجد يطرح تحدّيات كبيرة للسّلطات الرّسمية، بحيث يصرّ الجانب الفرنسي على مراقبة كلّ المرافق الدّينية لتحديد توجّهاتها وخطاباتها وحدود أنشطتها.

في مونبلييه الفرنسية، رفضت السّلطات المحلية بيع أكبر مسجد في المدينة للمغرب؛ ويتعلّق الأمر بمسجد Averroès de la Paillade، وتخطّط الجمعية التي تديره لعرضه للبيع، غير أنّ السّلطات المحلية تدخّلت في آخر لحظة لمنع وقوعه تحت تأثير قوة أجنبية.

وبينما ستناقش الحكومة الفرنسية، غدا الأربعاء، مشروع قانون "تعزيز المبادئ الجمهورية"، الذي يهدف إلى محاربة ما وصفتها السلطة التنفيذية بـ"الانفصالية"، يثير موضوع مسجد مونبيلييه الكثير من الجدل حول ما تسميّه الأوساط الفرنسية "احتمال استيلاء المغرب على مسجد فرنسي".

ومن خلال وثيقة إدراية من بلدية مونبلييه اطلعت عليها إذاعة "أوروبا1"، تريد الجمعية التي تدير أكبر مسجد في المدينة الفرنسية بيع المرفق لصالح مؤسّسة مغربية، بينما يرفض العمدة الاشتراكي ميخائيل ديلافوس رفضا قاطعا هذا الأمر، قائلا: "إذا تركنا دولاً أجنبية تمول دور العبادة فإن الأديان توضع تحت تأثير هذه الدول".

وكان عدد من المسلمين في مونبلييه اقتنوا هذا المبنى الذي تحوّل إلى مسجد مقابل 1.2 مليون أورو. لكن الجمعية المحلية التي تديره اليوم لم تعد تملك الوسائل لمواصلة عملها وتمويل توسّعها، ولهذا طلبت من اتحاد مساجد فرنسا (UMF)، وهو اتحاد ديني قريب من المملكة، أن يتدخّل.

ويوجد في فرنسا 2500 مسجد، حوالي 30٪ منها يتم تمويلها من قبل دول أجنبية. والمساهمون الرئيسيون هم المغرب والجزائر وتركيا. وعلى سبيل المثال، تلقى مسجد ستراسبورغ (Bas-Rhin) تمويلًا من المغرب، وكذلك من المملكة العربية السعودية. وتستخدم هذه الأموال بشكل أساسي لدفع أجور الأئمة الذين أتوا مباشرة من البلدان المساهمة. وفي فرنسا، تم استقبال 30 إماما من المغرب، و120 من الجزائر، و151 من تركيا. ومازالت تبرعات المؤمنين في فرنسا تشكل ثلاثة أرباع تمويل المساجد.

وبعد شهور من التّردد، بدأت السّلطات الفرنسية تنزيل مشروع تدبير "أزمة الإسلام" في الجمهورية، بإطلاق إجراءات غير مسبوقة لمحاصرة "الانفصالية الإسلامية" والجماعات الرّاديكالية، بحيث تقرّر إغلاق عشرات المساجد في مناطق مختلفة من التراب الفرنسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مواطن من المغرب الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:25
وهل تستطيع الدولة الفرنسية مناقشة المساجد التي بنتها السعودية و الإمارات هناك...
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-3
2 - Elli الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:27
كيف يستباح تمويل جمعيات في المغرب من طرف فرنسا ودول اجنبية، جمعيات تسعى الى تغيير القوانين المغربية يعني التدخل المباشر في السياسة وليس الدين فقط
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13
3 - مواطن2 الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:29
لو كان الامر يتعلق بمواطنين فرنسيين اعتنقوا الاسلام ويطالبون من الدولة الفرنسية ان توفر لهم مكانا للقيام بشعائرهم الدينية مع احترام وتطبيق القوانين الفرنسية لكان الامر طبيعيا. الموضوع مختلف تماما.قوم هاجروا بحثا عن حياة افضل من دول اسلامية جلهم على متن قوارب الموت ولما استقرت احوالهم وتخلصوا من الفقر والجوع والتخلف تنكروا لمن احسن اليهم.الدولة الفرنسية وفرت للمسلمين كل وسائل العبادة.بنت لهم المساجد.تعمل على حمايتهم عند صلاة الجمعة...ما ذا يريد المسلمون من فرنسا بالضبط.؟ لم يبق لهم الا غزو فرنسا بقوة السلاح تحت شعار نشر الاسلام واغلبهم لا يطبقون تعاليم الاسلام للاسف الشديد....قوم خربوا بلدانهم ويسعون الى تخريب بلدان غيرهم. قلت مرارا على كل "مسلم " لايجد راحته في بلدان " الكفار" ان يشد الرحال الى بلده.ويرتاح من " ظلم " الكفار.والامر بسيط جدا.حتى تذكرة الطائرة رخيصة جدا.
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-13
4 - احمد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:34
للحد من الفكر الإرهابي ألمتطرف يجب تجفيف منابعه ومنابره التي تشحن من خلالها عقول الأطفال أو عقول البالغين الجهلاء من طرف فقهاء يممررون الفقه السلفي الوهابي والإخواني الذي ينطوي على العداء والحقد وكراهية غير المسلم والهدف هو تحقيق حلم الخلافة .
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6
5 - الحسين الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:35
الذي يقرأ التاريخ لا يستغرب عن ما تقوم بها فرنسا ضد الجالية المسلمة و حرمانهم من أبسط الحقوق الذي يتمتع بها جميع المسلمين في جميع الدول الغربية. كاقليات.
أما فيما يخص محاربة الإسلام كدين فلن تستطيع فرنسا ولا غيرها أن تحاربه لأن الله تعالى تكلف بحفظه بنفسه .والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
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3
6 - youssef riski الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:38
Au lieu de bâtir et maintenir des mosquées, bâtissez des hôpitaux et des écoles dont le Maroc a grand besoin !! Au Maroc il y a plus de 50000 mosquées mais pas d'hôpitaux dignes de ce nom.
Et je ne parle pas de l'éducation et de la sécurité !
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7
7 - وجدة الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:38
فرنسة دوالة علمانية وتحارب الإسلام والمسلمين بحجة الإرهاب والمتطرفين ووووووو وفرنسة هيا من تصنع الإرهاب ومجازر التي كانت تفعلها ايام الاستعمار
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0
8 - بوعيون الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:39
انا ضد تمويل مساجد من المال العام . وحسنا فعلت السعودية بقطع كل مساعدة سواء لبناء مساجد خارج بلادها ولا لصيانتها وقطعت حتى اجور شهرية كانت تمنحها للعديد من القيمين عن المساجد خارج السعودية بكل القارات الخمس . شيء اخر لفت نظري وانا انظر الى صورة المقال .لاحظوا الصلاة خارج المسجد حتى ولو كان المسجد فارغ وايضا ملاحظة وهي ان المصلين تنقصهم التربية والنظام .فوضع الاحذية يعطيك الوجه الذي نظهر به لدى الاجانب من اننا فوضويين ولا نحب التنظيم والنظام والاستقامة
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7
9 - nessma الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:39
الكل يحارب الاسلام و لن ينالوا شيئا ان شاء الله.
دائما الحق له حساد
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2
10 - Sam الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:39
نازية جديدة باروبا يقودها ماكرون..وماذا يا كاتبنا عن الكنائس الممولة من ماكرون نفسه ببيروت ..او تجيدون التهجم و العنصرية على إخوانكم فحسب كرها وشمتا وعذرا...
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0
11 - جمال الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:41
البلدان الإسلامية الفقيرة تترك شعبها يتخبط في الفقر وغلاء المعيشة ويمولون مساجد في الدول الأوربية البعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي.هل تمويل مسجد في بلد اجنبي أفضل من بطن فارغة لي مسلم فقير في بلده الأصلي لا يملك قوت يومه.هناك أرامل بالألاف وأيتامهن في الدول الإسلامية لا يجدن حتى من يساعدهن عن شضف الحياة وهن أولى من تمويل مسجد في بلد بعيد عنا بالاف الكيلومترات وهناك كذلك اطفال مشردين في الشوارع خصوصا في أوقات البرد القارس يحتاجون كذلك من يمد لهم يد العون وجبال وقرى تحتاج لمستشفيات ومدارس وطرقات لفك العزلة.المساعدات تكون في المقربين كما يقول الدين الإسلامي في المقربين اولى وليس في البعيدين عنا.والله غريب أمر هذه الدول
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12
12 - النفاق الديني الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:42
الدين الاسلامي يدعو الا الاهتمام بالبشر عن طريق تعليمه وتوفير كافة. مستلزمات الحياه له من بنا المدارس مصانع مستشفيات مدن حديتة تليق. بالعيش الكريم بولم يدعو إلى بناء المساجد في كل متر مربع من أجل ممارسة النفاق الديني
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4
13 - عليوة الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:50
لماذا لا يكون جدل على تركيا والجزائر اكبر الممولين للمساجد في فرنسا ولماد المغرب في جدل فهم تصطى أمر غريب مع انه كامل مسلمين
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-3
14 - ..... الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:51
إلى الحسين ومن يقرأ تاريخ المسلمين سوف يعرف فورا كم من أقلية مختلفة عنهم اضطهدوها على مر العصور ولحد الآن مازالوا يضطهضونهم وخير دليل ما يفعلونه من اقتتال فيما بينهم في الدول الإسلامية أما فرنسا فتلك بلادهم ولديهم الحق أن يقرروا فيها ما يناسبهم لأنها دولتهم وليست دولتنا
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3
15 - محمد محمد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:53
لو آمن الناس حقا بوحدانية الله لعبدوه حق عبادته مباشرة دون التفكير في الأماكن و لا الأوقات لأنه معهم أينما كانوا و اينما ارتحلوا و كيفما تموضعوا ، لكن رهبان الديانات كافة لا يرق لهم هذا الطرح لأنه سيحرمهم من الثراء على حساب المؤمنين ، بئس التوجه و بئس الوجهة .
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1
16 - حميد الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 17:53
الحقيقة هي ان الدول العربية لا تمول المساجد لوجه الله ،
هي تمولها لاغراض سياسية معروفةو،على تلك الدول العربية ان تبني مستشفيات ومدارس للفقراء في بلدانهم احسن...
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17 - rachida الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:03
السلام عليكم.تقولون أن فرنسا تحارب الإسلام والمسلمين.على الأقل هي تتركم تبنوا مساجدكم عندها بكل أريحية على أراضيها ولا تقتل أحدا إن خرج من دينه المسيحية وأراد الدخول إلى الإسلام أما المسلمين لا يقبلون حتى بناء كنيسة واحدة لفرنسا على أراضينا ويقتلون كل من ارتد عن دين الاسلام ليس كفرنسا أو أوروبا بصفة عامة اللذين يتركون للمواطن حرية إختيار الدين اللذي يريده دون أن يقتلوه.على كل حال فرنسا تلك بلادها ومن حقها أن تفعل فيها ما تريد ومن حقها كذلك أن ترفض بناء المساجد للمسلمين على أراضيها إن أرادت كما ترفضون أنتم بناء كنائسهم على اراضيكم باستثناء الكنائس القديمة الموجودة عندنا في المغرب قبل أن يدخل الدين الوهابي الإخوانجي عندنا اللذي خرب في عقول بعض البشر كل ما هو جميل وزرع مكانه كره الآخر واحتقاره
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