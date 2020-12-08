جيش الجارة الشرقية يتمسّك بعقيدة العداء للمملكة في نزاع الصحراء‬

هسبريس من الرباط

تتمسّك الجزائر بعقيدتها العسكرية المعادية للمغرب، وهو ما بدا واضحاً في التطورات المتسارعة التي تلت تأمين القوات المسلحة الملكية لمعبر "الكركرات" بالمنطقة الحدودية، حيث أصبح الجيش الجزائري أكثر توغّلا في النزاع بالصحراء المغربية، مؤكدا بذلك أنه الطرف الرئيسي في الصراع.

وقد كشف العدد الجديد لمجلة الجيش الجزائري عن التوجهات العامة لنظام الجارة الشرقية بخصوص نزاع الصحراء المغربية؛ ذلك أن الافتتاحية العامة تؤكد بجلاء أن العداء للرباط يشكل الركيزة الأساسية للجزائر العاصمة، التي تبحث عن مبررات خارجية لتصريف أزمتها الداخلية الخانقة.

ومما جاء في الافتتاحية أنه "ثبت أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى الاستثمار في قدرة الشعب الجزائري على مواجهة كل المحن والصعاب مهما عظمت، بغية رص الجبهة الداخلية وتعزيزها بما يمكن من إحباط كل المخططات العدائية المفضوحة والحملات الإعلامية المغرضة التي تحركها دوائر معادية معروفة، تريد عبثا استهداف وحدة الشعب؛ ومن وراء ذلك التوجه الوطني الصادق السديد والشجاع الذي تبنته السلطات العليا للبلاد".

وتحدثت الافتتاحية عن تأمين معبر "الكركرات" بالقول: "إن الوضع الإقليمي المتردي على طول شريط حدودنا، وقيام بعض الأطراف مؤخرا بتهديد أمن المنطقة، هذه التهديدات وحتى إن كانت غير مباشرة، تعنينا وعلينا الاستعداد بمواجهتها، بل يتحتم علينا ذلك، كون بلادنا لها التزامات إقليمية يفرضها دورها المحوري، إضافة إلى مبادئها التي لا تحيد عنها والمتمثلة في نصرة كل القضايا العادلة".

وتابعت شارحة: "إن مواجهة هذه المخططات العدائية التي تستهدف بلادنا تستدعي بالضرورة أن يدرك شعبنا حقيقة الأهداف الخفية التي تحاول الجهات المعادية لبلادنا تحقيقها؛ ومن ثم الالتفاف حول قيادة البلاد لإحباطها. وعلى هذا النحو سيكون بوسع شعبنا إفشالها، كما كان عليه الأمر في كل مرة حاولت فيه هذه الدوائر المعادية النيل من بلادنا".

كما خصّص عدد دجنبر من المجلة العسكرية ملفاً للحديث عن تطورات قضية الصحراء المغربية، حيث ادّعى "جنرالات الجزائر" أن المغرب "اعتدى" على المجموعات المدنية الصحراوية؛ في حين هي التي أغلقت المعبر الحدودي لأكثر من ثلاثة أسابيع، دون أن يتدخل المغرب الذي تحلى بأقصى درجات ضبط النفس، وامتنع عن أية خطوة فورية حتى اتضح للمنتظم الدولي خطورة الأفعال التي تقوم بها جبهة "البوليساريو" الانفصالية.

وفي المقابل، حاولت المجلة العسكرية الإشارة إلى النتائج "الإيجابية" التي حققها الجيش الوطني الشعبي بخصوص الحراك الجزائري، حيث ادّعت أنه رافق الشعب لتحقيق مشروعه الوطني؛ بينما رفض نشطاء الحراك الانتخابات التي أشرف على تنظيمها، وجدد رفضه لمحاولات الجنرالات التدخل في الشأن الداخلي، حيث وصلت إلى درجة توقيف رؤساء بلديات بسبب مواقفهم الشخصية من الانتخابات وحظر مجموعة من المواقع الإلكترونية المنتقدة لسياسات النظام.