أوريد يدعو إلى عقد اجتماعي جديد بشأن الطبيعة والأجيال المقبلة

هسبريس - يوسف لخضر

قال حسن أوريد، الباحث السياسي والكاتب المغربي، إن عالم اليوم، في ظل تداعيات أزمة فيروس كُورونا المستجد، في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد يَقوم على عُنصرين أساسيين متداخلين هُما الأجيال المقبلة والطبيعة.

وأشار أوريد، ضمن مداخلة له في ندوة حول الأزمة الاقتصادية وأخلاقيات التضامن، الثلاثاء، ضمن فعاليات الملتقى السابع لمنتدى تعزيز السلم، إلى أن "هذا العقد الاجتماعي الجديد لا يجب أن يعتمد فقط على مقومات المنتج والمستهلك أو العرض والطلب، بل أيضاً على الأجيال المقبلة والطبيعة لضمان التنمية المستديمة".

ويَرى الباحث المغربي أن "الطبيعة لن تستطيع تحمل العبء الذي تتعرض له من استنزاف، وأن التوازن البيئي قضية جوهرية، مما يفترض عقداً إيكولوجياً أخضر مثلما تُنادي به الحركات الخضراء ذات النبرة اليسارية".

ولفت المتحدث إلى أن أزمة كورونا تُعيد إلى الواجهة مخلفات أزمة 2008؛ لكنها تعطيها زخماً حول قضيتين جوهرتين تدقان الإسفين على النيوليبرالية، وهي تدخل الدولة مع السيادة الاقتصادية مما ينسف الأساس النظري للنيوليبرالية حول تواري الدولة، والمسألة الثانية هي العدالة الاجتماعية، مما ينسف مقتضى أطروحة العرض.

وفي نظر أوريد، فإن "الزعم العلمي للاقتصاد يهتز مع فشل المقاربة التقنوقراطية"، وزاد قائلاً: "الاقتصاد ليس عِلماً، ولا ينبغي أن يتربع على عرش الشأن العام بلا رقيب ولا حسيب؛ لأن الفعالية والربح، وما تقومان عليه من دوافع الأنانية والجشع، يُهدد التماسك الاجتماعي والعيش المشترك، ويُؤدي إلى استفحال التوتر، ويُفرغ الديمقراطية من محتواها".

وذكر المتحدث أن "أزمة 2008 كانت ناقوس خطر وظهرت الأزمة جليةً مع كورونا وتبين أن الداء بنيوي". وفي هذا الصدد، شدد على أنه "لا بديل عن قيم التضامن والعدالة الاجتماعية، ولا يُمكن للاقتصاد أن يُختَزل في الربح فقط؛ بل لا بد أن يصب في خدمة الإنسان والمجتمعات لا أن يكونا في خدمته".

ويذهب أوريد إلى القول إن جائحة كورونا أبانت عن "أن العولمة ليست في السراء وحدها ولكن في الضراء كذلك"، حيث يرى في هذا الصدد أن "البشرية ستنجح في الخروج من النفق والأمل معقود على همم أصحاب الفكر ورؤى ذوي العزم من أصحاب القرار".

واستحضر المتحدث، في كلمته، قول الشاعر الألماني فريدرش هولدرلين "كلما استفحل ما يُهددنا كلما بزغ ما ينقذنا"؛ وهي الفكرة نفسها المتضمنة في الحكمة المأثورة "ما ضاق أمر إلا انفرج". ولذلك، يدعو أوريد إلى "إشاعة الأمل وعدم الاستسلام لليأس".

وفي تحليله للوضع الاقتصادي العالمي، قال أوريد إن "العالم يَعيش أزمة اقتصادية ليست فقط من حيث ضُعف المؤشرات فيما يخص النمو أو تراجع المبادلات التجارية أو الانكماش الاقتصادي؛ لكن بالأساس في عدم وجود أنموذج فكري وفي زيغ الاقتصاد نفسه عن الغاية المتوخاة منه، وهو أن يكون في خدمة الإنسان والمجتمعات لا أن يكون الإنسان والمجتمعات في خدمة".

وأورد الكاتب المغربي أن "التحديث لطالما اقترن بالعلم والتكنولوجيا حيث كان الاقتصاد في ضوء هذا التوجه خادماً لهما؛ لكن بعد سقوط حائط برلين تربع الاقتصاد على عرش الشأن العام، وأضحى معيار التحديث ومحركه، وأخذ كل شيء يبدأ من الاقتصاد وينتهي إليه".

ويرى أوريد أن "الاقتصاد يجب أن يخضع للتفكير حين تُفضي الخيارات التي يجريها الاقتصادي أو يُمليها إلى فقدان مناصب الشغل وتقليص القدرة الشرائية واستفحال الفوارق الاجتماعية وتهديد التوازن البيئي".

كما يؤكد أستاذ العلوم السياسية على "ضرورة أن يعود الاقتصاد إلى دوره كأداة لا أن يستمر في انتحال الصفة كحاكم مطلق؛ ذلك أن الاقتصاد قام بعملية تطاول ليست على العلم وحده بل ارتهن للسلطة المالية".

ويرجع أوريد إلى الماضي ليقول إن "العلاقة بين الرأسمال والعمل كانت تكاملية حين يَسود الاقتصاد السياسي؛ لكنه ما لبث أن توارى العمل لفائدة الرأسمال مع هيمنة الاقتصاد المالي أو ما يسميه الاقتصادي جوزيف ستيجلز أصولية المال".

ويدعم المتحدث فكرة ألا يظل الاقتصاد بعيداً عن التشريح والنقد، ويورد في هذا الصدد إقرار الاقتصاديين أنفسهم بأن رجل الاقتصاد يعرف سعر كل شيء ويجهل قيمة كل شيء، وتساءل قائلاً: "فهل ترهن البشرية مصيرها لمن لا يعرف قيمة الأشياء ويُشيء كل شيء؟".

يذكر أن هذا الملتقى السنوي ينظمه منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بالإمارات، ويُناقش السنة الجارية موضوع "قيم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة"، وتستمر أشغاله إلى غاية التاسع من دجنبر الجاري بمشاركة عدد من المفكرين وعلماء الاقتصاد والفاعلين السياسيين من دول عديدة.

وتُنقل ندوات وأشغال الملتقى السنوي عبر الأنترنيت، وهو يَسعى إلى تعميق النظر في الدروس والعبر المستخلصة من أزمة وباء "كوفيد-19"، وفي الوجهات والتصورات والمبادرات الكفيلة بإرساء أسس للتفكير والعيش أكثر إنسانية، تكون لائقة بكرامة البشر.