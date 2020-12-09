دراسة: فتح المدارس لا يزيد حجم الإصابة بالفيروس

هسبريس - أمال كنين

أظهرت دراسة عالمية حديثة، اشتملت على بيانات من 191 دولة من ضمنها المغرب، عدم وجود ارتباط بين وضع المدارس ومعدلات الإصابة بكوفيد 19 في المجتمع.

وقالت "اليونسيف"، استنادا إلى نتائج الدراسة، إنه "ومع وجود القليل من الأدلة التي تثبت أن المدارس تساهم في ارتفاع معدلات انتقال العدوى، على الحكومات إعطاء الأولوية لإعادة فتح المدارس، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لجعلها آمنة قدر الإمكان".

وشددت "اليونيسف" على ضرورة أن تتضمن خطط إعادة فتح المدارس توسيع نطاق الوصول إلى التعليم، بما في ذلك التعلم عن بعد، وخاصة للفئات المهمشة، إضافة إلى ضرورة تكييف أنظمة التعليم وبنائها لتتحمل أي أزمات مستقبلية.

وحسب المنظمة الدولية فقد بلغ عدد الأطفال خارج مقاعد الدراسة، اعتبارا من فاتح دجنبر، ما يقرب من 1 من بين كل 5 تلاميذ على مستوى العالم، أي ما يعادل 320 مليونا، بزيادة قدرها 90 مليونا تقريبا منذ فاتح نونبر. وشهد شهر أكتوبر انخفاضا في عدد التلاميذ المتأثرين بإغلاق المدارس بمقدار ثلاث مرات تقريبا.

وقال روبرت جينكينز، المدير العالمي للتعليم في منظمة "اليونيسف": "تشير الأدلة إلى أن المدارس ليست المحرك الرئيسي لهذه الجائحة، ومع ذلك فإننا نشهد اتجاها ينذر بالخطر، إذ تقوم الحكومات مرة أخرى بإغلاق المدارس بدلا من اللجوء إلى ذلك باعتباره ملاذا أخيرا. في بعض الحالات، يتم فعل ذلك على الصعيد الوطني بدلا من فعله على مستوى كل مجتمع محلي على حدة، ويستمر الأطفال في تكبد الآثار المدمرة على تعلمهم وسلامتهم العقلية والجسدية".

وقالت "يونسيف" إنه "عندما تغلق المدارس يكون الأطفال عرضة لخطر فقدان التعلم ونظام الدعم والغذاء والسلامة، حيث يدفع الأطفال الأكثر تهميشا، وهم الأكثر عرضة للتسرب من الدراسة، أبهظ الأثمان".

وقدم إطار "اليونيسف" لإعادة فتح المدارس، الذي صدر بالاشتراك مع "اليونسكو" ومفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، نصائح عملية للسلطات الوطنية والمحلية.

وتهدف هذه التوجيهات إلى إرشاد عملية اتخاذ القرارات بشأن موعد إعادة فتح المدارس، ودعم الاستعدادات الوطنية، وتوجيه عملية التنفيذ؛ وذلك في إطار العمليات الشاملة للصحة العامة وتخطيط التعليم.