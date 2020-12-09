تحديات تفعيل القانون الدولي الإنساني تُخيّم على تأبين الريسوني

هسبريس - محمد الراجي

نوّه المشاركون في ندوة تكريمية للفقيد النقيب محمد مصطفى الريسوني بإسهامات الرجل في المجال الحقوقي في المغرب، من خلال المسؤوليات التي تولاها في عدد من المؤسسات والدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها.

المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قال، في كلمة مسجلة، إن وفاة محمد مصطفى الريسوني، الذي رحل إلى دار البقاء مطلع شهر نونبر الماضي، "كانت خسارة كبيرة للأسرة الحقوقية"، مضيفا: "كان رجلا حقوقيا بامتياز".

وأبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال الندوة المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن الفقيد كان من الحقوقيين القلائل الذين يجمعون بين المرجعية الإسلامية وانفتاحه على الفكر القانوني الحديث؛ ما أهّله إلى أن تتساكن وتتعايش في نفسه هاتين المرجعيتين.

من جهتها، وصفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الفقيد الريسوني بأنه من الكفاءات النادرة ومن القامات السامقة في المجال الحقوقي، مشيرة إلى أن عمله لم يقتصر فقط على هذا المجال، بل كان له أثر طيب في العمل المدني.

وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن النقيب الريسوني دعّم بقوة آلية تعويض المغاربة الأسرى لدى جبهة "البوليساريو"، وكان له حضور قوية لبلورة المقررات التحكيمية المتعلقة بتعويضهم.

بدوره، قال محمد العيادي الزرقتي، النقيب السابق لهيئة المحامين بطنجة، في كلمة باسم الهيئة، إن الفقيد الريسوني كان مدافعا قويا عن تمكين المتضررين الذين جرى جبر ضررهم من تعويضات مجزية.

وأضاف أنه "أعطى الشيء الكثير لمهنة المحاماة، ويفاوض بقوة دفاعا عن المحامين، ويحضر في هيئة من هيئات المحامين، ويساهم في تبديد الخلافات، سواء بين المحامين بعضهم بعضا أو بينهم وبين القضاة، حتى أننا كنا نطلق عليه لقب الإطفائي"، يردف المتحدث.

من جهته، قال صلاح الوديع، عضو هيئة الإنصاف المصالحة سابقا، إن الراحل كان يؤكد أن كل إنسان كيفما كان من حقه أن ينال حقوقه كاملة وتُحفظ كرامته، مبرزا أنه يتصف بالجرأة وبالحزم والصرامة عند تنفيذ القرارات، وفي الآن نفسه "لم يتخلّ أبدا عن تواضعه وابتسامته وترفُّعه عن الدوافع ورضاه بالقليل وحبه للناس".

وتحدث عثمان الريسوني، نجل الفقيد، عن بعض خصال والده، مؤكدا أنه "كان متشبثا بقيمه الدينية والكونية، وكان حكيما وخبيرا ومتمكنا في مجالات متعددة، ورجل مواقف ومحبوبا من طرف الجميع، وكان كل من يعرفونه يحترمونه لأنه كان مصدر ثقة لهم".

وخُصصت ندوة تكريم الفقيد محمد مصطفى الريسوني لموضوع لمناقشة التحديات التي تعترض تطبيق القانون الدولي الإنساني، في ظل بروز تحديات جديدة؛ مثل استعمال التكنولوجيا الحديثة في الحروب، وتوسع رقعة النزاعات المسلحة وظهور منظمات إرهابية.

في هذا الإطار، قال شريف عتلم، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة وخبير في القانون الدولي الإنساني، إن أغلب الدول لا تولي اهتماما للالتزام العام بالحماية في النزاعات المسلحة، معتبرا أن هذا الالتزام يتضمن إجراءات بمقدور كل الدول اتخاذها.

وأضاف المتحدث، في مداخلة له من الكويت، أنه بوُسع الدول أن تستعمل عددا من الآليات المتاحة؛ من قبيل وقف بيع الأسلحة والضغط الدبلوماسي على الدول التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.

وتابع أن الدول ينبغي ألا تكتفي بنشر القانون الدولي الإنساني فقط؛ بل أن تدمج مقتضياته في برامج التدريبات العسكرية، حتى يتلقى الهرم العسكري التدريب اللازم على هذا الصعيد، ومن ثم استحضار القانون الدولي الإنساني في الحروب.

واستطرد الخبير المصري أن نشر القانون الدولي الإنساني داخل كل دولة يجب أن يتم على نطاق واسع، من أجل تكوين أفراد ملمّين بهذا القانون في المنظمات التي تنهض بدور المدافع عنه.

وأكد المتحدث ذاته أيضا على ضرورة تأهيل الأشخاص من الكوادر الدبلوماسية والعسكرية والقضاة في مجال القانون الدولي الإنساني، وتبادُل قوائم هؤلاء الأشخاص المؤهلين مع لجنة الصليب الأحمر الدولي، مبرزا أن عدد الدول التي تقوم بتبادل قوائم كوادرها في هذا المجال "لا يتجاوز عدد أصابع اليدين".