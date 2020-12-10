الهيبة: "داعش" تنهج أساليب منفلتة عن القانون الدولي الإنساني

هسبريس - محمد الراجي

قال المحجوب الهيبة، الأستاذ الجامعي والمندوب الوزاري السابق المكلف بحقوق الإنسان، إن انتشار الجماعات المسلحة، وخاصة الجماعات الإرهابية، في عدد من مناطق العالم يُعد من أبرز التحديات والعوائق التي تواجه القانون الدولي الإنساني، معتبرا أن تنظيم "داعش"، يُشكل "تحديا كبيرا".

وأشار الهيبة، في ندوة نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الأساسي، تكريما للنقيب الراحل محمد مصطفى الريسوني، إلى أن الجماعات الإرهابية تستعمل طرقا وأساليب منفلتة عن قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، وتستعمل أسلحة فتاكة في أكثر من دولة، كما هو الحال في العراق وسوريا ودول أخرى.

وأكد المتحدث ذاته أن انتشار هذه الجماعات يصعّب تطبيق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ "لأننا لم نعد أمام دُول في حالة حرب أو اقتتال داخلي، بل أمام جماعات منفلتة من كل الضوابط"، مبديا رفضه لاستعمال مصطلح "الدولة الإسلامية" لتوصيف تنظيم "داعش".

واعتبر المندوب الوزاري السابق المكلف بحقوق الإنسان أن "ما يقع داخل دولة واحدة من أفعال هؤلاء الإرهابيين، كما هو الحال في منطقة الساحل الإفريقي وخاصة مالي والنيجر، يسائل القانون الدولي الإنساني"، مضيفا: "الإرهاب تحدٍّ كبير، يواجه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

تحدٍّ آخر لا يقلّ خطورة يواجه القانون الدولي الإنساني، يتمثل في التكنولوجيا الحديثة، حيث أشار الهيبة إلى أن هذه التكنولوجيا اليوم تُستخدم في ما يسمى بالهجمات الرقمية؛ كالهجوم من خلال وسائل رقمية على المستشفيات وتدمير أجهزتها.

وأردف أن استعمال التكنولوجيا الحديثة في الحروب يسائل القانون الدولي الإنساني في كيفية تكييف قواعده وآلياته الرقابية وآليات المتابعة في هذا الموضوع، لافتا إلى أن التقدم العلمي ساهم في تعزيز القانون الدولي الإنساني ونشر قواعده، وتأمين حماية المدنيين؛ لكنه في الوقت نفسه يُستعمل في التدمير الذي تعاني منه عدد من الدول.

واستعرض الهيبة تحديات أخرى تواجه القانون الدولي الإنساني، مثل مشكل توسّع رقعة النزاعات المسلحة التي تركز على الحواضر والتجمعات السكانية الحضرية، وهذا، يردف المتحدث، "تحدٍّ كبير؛ لأنه لا يتيح للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني".

وثمّة تحدّ آخر يتمثل في التغيرات البيئية، وخاصة التغيرات المناخية، حيث اعتبر الهيبة أن الحرب الكلاسيكية "أصبحت أقل هولا من الحرب التي تكون فيها البيئة وسيلة حرب"، مشيرا إلى أن ما يرفع من حدة هذا التحدي الذي ينجم عنه التهجير القسري للسكان، خاصة في دول الجنوب، هو أن الدول التي تعاني من التدهور البيئي تعاني في الآن نفسه من النزاعات المسلحة.