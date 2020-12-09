جائزة "الإمام الحسن بن علي" تتوج "فخر الوطن"

هسبريس من الرباط

عادت جائزة "الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه للسلم الدولية" إلى مكتب "فخر الوطن"، وهو مؤسسة عمومية إماراتية تُعنى بتقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات.

ومنح الجائزة كل نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في الإمارات، والشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمع المسلمة، لفائدة الدكتورة مها بركات، مديرة مكتب "فخر الوطن"؛ وذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي السابع لمنتدى تعزيز السلم، الذي يعقد افتراضياً انطلاقاً من أبوظبي.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أنشأت مكتب "فخر الوطن"، خلال السنة الجارية، بهدف تقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات، والعمل على حشد الدعم المجتمعي لإبراز التقدير الواجب لهم والاعتراف بجهودهم وتضحياتهم والاعتزاز والفخر بهم.

وخلال حفل منح الجائزة، قال الشيخ عبد الله بن بيه: "أردنا لهذه الجائزة أن تكون مكافأةً رمزيةً وتعبيراً معنوياً لتكريم أعمال الخير والبر والإصلاح بين الناس، وللتنويه بالشخصيات والمؤسسات ذات الجهود الواضحة والمؤثرة في خدمة الإنسانية وتعزيز قيم الخير والتضامن والسلام، محلياً وإقليمياً ودولياً".

وأضاف بن بيه أن "اختيار مكتب "فخر الوطن" للفوز بجائزة الحسن بن علي للسلم الدولية جاء بوصفه الجهة التنسيقية الممثلة للدولة في دعم وتقدير جهود أبطال الخطوط الأمامية، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والإيثار والتفاني في خدمة الوطن، والدفاع عن حياة أبنائه والمقيمين فيه، فاستوجبوا بذلك علينا جميعاً التشجيع والمساندة والتنويه".

وأشار المتحدث إلى أن "مكتب فخر الوطن يعكس بجدارة رؤية الإمارات الحضارية الثابتة في تبني قيم التضامن والتعاون والتنافس في الخير والمبادرة إليه فهم أبطال الخطوط الأمامية، ويعملون في ظروف صعبة في أوقات الأزمات والكوارث؛ لتوفير الرعاية الصحية والطبية، والأخذ بيد الضعفاء ورعايتهم والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع".

ويَمنح مُنتدى تعزيز السلم "جائزة الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية" سنوياً للشخصيات والمؤسسات ذات الجهود الواضحة والمؤثرة في خدمة الإنسانية، وتعزيز قيم الخير والتضامن والسلام، محلياً وإقليمياً ودولياً؛ تقديراً لجهودهم في إطار العمل الإنساني. كما تمنح للعلماء والمفكرين من ذوي الإنجازات العلمية والمبادرات العملية في صناعة ثقافة السلم، وتأصيل قيمها في المجتمعات الإنسانية قاطبة.

وأطلق هذه الجائزة منتدى تعزيز السلم في ملتقاه السنوي الثاني عام 2015. وكان قد كان قد فاز بها في دورتها الماضية الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي.