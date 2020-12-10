ملتقى السلم يوصي بميثاق دولي للتضامن الإنساني

هسبريس من الرباط

أوصى البيان الختامي الصادر عن المشاركين والمشاركات في الملتقى السنوي السابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، ومقره الإمارات، بالعمل على صياغة مشروع اتفاقية تحت اسم "الميثاق العالمي للتضامن الإنساني".

واقترح البيان الصادر مساء الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من الجلسات والمناقشات الافتراضية، العمل على مشروع الاتفاقية على مستوى هيئة الأمم المتحدة، لضمان تحقيق قيم عالم ما بعد كورونا، ودرءاً لعودة المجتمع الإنساني إلى ما كان عليه قبل كوفيد-19.

كما وجه البيان، الذي تلاه خليفة الظاهري، المدير التنفيذي لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، المجتمع الدولي والدول الغنية إلى التضامن مع الدول الفقيرة وإشراكها في ثمرات البحوث العلمية.

وتضمنت التوصيات أيضاً توزيع اللقاحات على الجميع بلا احتكار ولا استغلال، وتشجيع المبادرة والابتكار في مجال تكنولوجيا الصحة العامة والتطبيب في الدول الفقيرة والنامية، وتدارك نقص الوسائل والمعدات من خلال إنشاء صندوق دولي مُوحد للطوارئ والكوارث والأزمات.

وللوقوف في وجه خطاب التطرف والتحريض، أوصى الملتقى بعقد شراكات بين صُناع القرار ورجال الفكر والدين لإشاعة خطاب السلم والمحبة والأخوة الإنسانية، وتشجيع الهيئات الدينية الرسمية والمجامع الفقهية على الاجتهاد في القضايا المستجدة من أجل تحقيق المصالح المعتبرة.

وعلى مستوى الدروس والعبر المستخلصة من أزمة جائحة كورونا، أشار البيان الختامي إلى أن "الجائحة أشهدت الإنسانية على حقائقَ منسية، فبانت هشاشةُ الجنس البشريّ وضعفُه الملازمُ لكينونته المطبوع في فطرته، كما أظهرت محدوديةَ العلم الإنساني وقصورَه المعرفي الباعث على التواضع".

واعتبر الملتقى أن "الأزمات هي بمثابة فرص للمراجعات" وأن "هذه الجائحة التي أوقفت نبض الحياة السريع منحت في المقابل فرصةً استثنائية لاستئناف التفكيرَ وإعادة التقويم واستغلال الفرص الكثيرة".

أما في ما يخص مبادئ وقيم "روح ركاب السفينة"، فقد استشرف المشاركون في الملتقى إمكانيات تطوير قيم كونية مشتركة أقرب إلى الإنصاف والتضامن والأخوة الإنسانية، بروح جديدة هي "روح أصحاب السفينة".

وأشار البيان الختامي إلى أن مادة هذه الروح هي الإيمان بالمسؤولية المشتركة التي تتجلى في التضامن والتعاون، وغايتها هي الحفاظ على الكليات، كما أوضحوا أن "روح ركاب السفينة تُرتب على القويّ مسؤوليةً تجاه الضعيف، وكذلك على الغني نحو الفقير، والعالم تُجاه الجاهل، وعلى أهل القيم تجاه الآخرين".

وتباحث المشاركون في الملتقى طيلة ثلاثة أيام طبيعة وأبعاد الأزمة العالمية المترتبة عن وباء كوفيد-19 المستجد، ودور قيم التراحم والتضامن والتعاون وإشاعة السكينة في مواجهة هذا الوضع، كما تطرقوا للنقلة النوعية والقوة الاقتراحية التي يُمثلها حلف الفضول الجديد، بما يؤسسه من نموذج متوازن من التسامح والحرية المسؤولة والمواطنة الإيجابية والاقتصاد المتضامن.

جدير بالذكر أن الملتقى نُظم هذه السنة افتراضياً، وكان موضوعه "قيم عالم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة"، وقد حَظي بمتابعة الآلاف من المشاهدين عبر منصته الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما عرف قرابة خمسين متدخلاً من ضمنهم وزراء وممثلو منظمات أممية وسفراء ومفتون وعلماء وقيادات دينية ومُفكرون.