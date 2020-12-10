سلطنة عُمان تعلن إعفاء المغاربة من "فيزا السياحة"

هسبريس من الرباط

لم يعد السيّاح المغاربة الراغبون في زيارة سلطنة عمان في حاجة إلى الحصول على تأشيرة للسفر، من أجل الإقامة بعمان مدّة 10 أيام، شريطة أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة.

الإجراء المذكور أعلنته الشرطة العمانية ويهم إعفاء مواطني 103 دول، بينها المملكة المغربية، من الحاجة إلى تأشيرة دخول؛ وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة، ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد، وتأمين صحي، وتذكرة سفر للعودة.

وقالت سلطنة عمان، الأسبوع الماضي، إنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستأنفت الدولة الخليجية الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر، لكن الدخول يقتصر على المواطنين ومن يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل سارية الدخول.

وأوضحت شرطة سلطنة عمان أن الدول المسموح لرعاياها بدخول السلطنة بدون تأشيرة المشمولة بالتسهيلات المعتمدة هي المغرب والأردن ومصر وتونس والجزائر ولبنان وموريتانيا، ضمن الدول العربية، والبرتغال والسويد والنرويج وأندورا وإيطاليا وبلغاريا وسان مارينو وسويسرا وكرواتيا ولخنشتاين، ضمن الدول الأوربية.

ووردت في لائحة الدول الأوربية المعنية بالقرار أيضا مقدونيا وهنغاريا وصربيا وجورجيا وأستونيا والدنمارك وألمانيا واليونان وأيسلندا وبلجيكا ورومانيا وسلوفينيا وفنلندا ولكسمبورغ ومالطا وموناكو وقبرص وأوكرانيا وإسبانيا، والتشيك والفاتيكان والنمسا وأيرلندا وبريطانيا وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا ولاتفيا وليتوانيا وملدوفاوهولندا.

وعن دول أميركا الجنوبية، شمل القرار كلا من الإكوادور وبوليفيا وفنزويلا وكولومبيا وأوروغواي وباراغواي وسيرنام والأرجنتين والبرازيل وتشيلي، إضافة إلى مجموعة من الدول والمناطق الأخرى.