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سلطنة عُمان تعلن إعفاء المغاربة من "فيزا السياحة"

سلطنة عُمان تعلن إعفاء المغاربة من "فيزا السياحة"
هسبريس من الرباط
الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:10

لم يعد السيّاح المغاربة الراغبون في زيارة سلطنة عمان في حاجة إلى الحصول على تأشيرة للسفر، من أجل الإقامة بعمان مدّة 10 أيام، شريطة أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة.

الإجراء المذكور أعلنته الشرطة العمانية ويهم إعفاء مواطني 103 دول، بينها المملكة المغربية، من الحاجة إلى تأشيرة دخول؛ وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة، ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد، وتأمين صحي، وتذكرة سفر للعودة.

وقالت سلطنة عمان، الأسبوع الماضي، إنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستأنفت الدولة الخليجية الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر، لكن الدخول يقتصر على المواطنين ومن يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل سارية الدخول.

وأوضحت شرطة سلطنة عمان أن الدول المسموح لرعاياها بدخول السلطنة بدون تأشيرة المشمولة بالتسهيلات المعتمدة هي المغرب والأردن ومصر وتونس والجزائر ولبنان وموريتانيا، ضمن الدول العربية، والبرتغال والسويد والنرويج وأندورا وإيطاليا وبلغاريا وسان مارينو وسويسرا وكرواتيا ولخنشتاين، ضمن الدول الأوربية.

ووردت في لائحة الدول الأوربية المعنية بالقرار أيضا مقدونيا وهنغاريا وصربيا وجورجيا وأستونيا والدنمارك وألمانيا واليونان وأيسلندا وبلجيكا ورومانيا وسلوفينيا وفنلندا ولكسمبورغ ومالطا وموناكو وقبرص وأوكرانيا وإسبانيا، والتشيك والفاتيكان والنمسا وأيرلندا وبريطانيا وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا ولاتفيا وليتوانيا وملدوفاوهولندا.

وعن دول أميركا الجنوبية، شمل القرار كلا من الإكوادور وبوليفيا وفنزويلا وكولومبيا وأوروغواي وباراغواي وسيرنام والأرجنتين والبرازيل وتشيلي، إضافة إلى مجموعة من الدول والمناطق الأخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - نزار الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:24
سلطنة عمان،دولة جميلة جدا تستحق الزيارة،فيها مناظر طبيعية متنوعة،خاصة محافظة ظفار في الجنوب،فهي تضاهي أوتفوق جمال مدينة إفران ،شيء لا يصدق ولكنها الحقيقة.كما أن شعبها شعب ودود ومضياف ويحترم الأجنبي بعفوية وصدق.
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7
2 - مغربي - طنجاوي- عربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:29
الى عماااااان يا قوم.....
الى "مسقط" الخير و"صحار" الجميلة و "نزوى" البهية والى "صور" التاريخية و"الرستاق" المذهلة "فقلهات" العجيبة و "صلالة" المدهشة وغيرها وغيرها من المدن التاريخية التي ضربت عمق التاريخ وعمق الحضارة.....
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6
3 - رباطي الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:31
أتمنى ألا يجتاحها المغاربة بدون حاجة و المغربيات اللائي يمتهنن الأعمال الغير شرعية
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2
4 - مواطن الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:32
أخطر مكان لمحترفي الهجرة السرية هي منطقة الخليج العربي. من وقع في أيديهم ضاع مستقبله وعمره. لذلك اكتفت عمان بجواز السفر لمن أراد السياحة من المغاربة
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2
5 - abdel الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:34
علاش لي مايعفيوش المغرب من تأشيرة شنغن؟؟؟؟ جاوبوني عفاكم
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-6
6 - Habib الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:36
عمان بلد جميل و لكن اثمنة جد باهضة، دول الخليج ليست دول سياحيه بامتياز، لا تاريخ لا شي، هذا رأيي الشخصي، ثمن 10 أيام في عمان، ستقضي شهر في جنوب أوروبا او تايلند او تركيا او جنوب امريكا ولا اروع. بلدان ذات تاريخ و اصالة و تقاليد و طبيعة جد خلابة. بحيث السائح اصبح يبحث عن الهدوء و الطبيعة
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1
7 - Momo الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:37
هكذا تكون الاخوة و إلا فلا،مزيدا من الاحترام و التقدير لكل الدول الخليجية بدون استثناء و الاردن و اليمن.
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4
8 - بوعزة الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:41
خبر جميل
هاد الخبر مهم الناس الي كاتسافر اسيا من اجل العمل او الدراسة، حيث كانلاحض بعض المرات ان تداكر السفر من المغرب الى اسيا عبر سلطنة عمان ارخص من عبر دبي او الدوحة في قطر
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9 - HamidAllemagne الخميس 10 دجنبر 2020 - 12:42
يظهر أن الأزمة أثرت بشدة على عمان ...
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