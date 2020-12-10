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كُتّاب وآراء
الملك: الرباط تضع القضية الفلسطينية في مرتبة الصحراء المغربية
أجرى الملك محمد السادس، يومه الخميس، اتصالا هاتفيا مع محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق ما أعلنه بلاغ للديوان الملكي.
وخلال هذا الاتصال، أطلع الملك محمد السادس الرئيس الفلسطيني على مضمون الاتصال الهاتفي، الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبارا للتقدير الذي يخص به الملك الرئيس الفلسطيني.
وقد أكد الملك محمد السادس، لرئيس السلطة الفلسطينية، بأن موقفه "الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن والده المغفور له الملك الحسن الثاني".
وفي هذا الصدد، أبرز الملك محمد السادس أن "المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".
وبصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فإن "الملك ما فتئ يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى"، يورد بلاغ الديوان الملكي.
كما شدد الملك محمد السادس على أن "المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".
وبهذه المناسبة، أوضح الملك محمد السادس بأن "ملك المغرب له وضع خاص، وتربطه علاقات متميزة بالجالية اليهودية من أصل مغربي، ومنهم مئات الآلاف من اليهود المغاربة الموجودين في إسرائيل".
وأضاف، الملك محمد السادس، بأن "المغرب سيوظف كل التدابير والاتصالات التي اتفق عليها جلالته مع الرئيس الأمريكي، من أجل دعم السلام بالمنطقة، وبأن ذلك لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة".
كما أكد الملك، بأن "المغرب الذي يضع القضية الفلسطينية في صدارة انشغالاته، لن يتخلى أبدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه سيظل كما كان دائما، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين، وسيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (60)
الجميع يعلم أنه لن يتفق الفلسطيني و الإسرائيلي ابدا
الجواب لا شي....
اسرائيل أقرب و أنفع لنا من فلسطين ...و اول مطبع مع إسرائيل هم الفلسطنيون انفسهم
وكذلك لن يكون مرغما على توقيع إسثتمارات وعقود مجحفة لفائدة فرنسا .
وبالتالي فتح باب الأوراش الكبرى بحرية أكبر للقوى العظمى مثل الصين وبريطانيا.
أما عن القضية الفلسطينية فإن إيران ستدخل حربا طاحنة مع إسرائيل وبالتالي سيسفيد الفلسطينيون بعد ضعف إسرائيل.
عاش الملك.
بالنسبة للبوليساريو فيمكن القول انها انتهت و للجزائر حل واحد هو تفكيكها.
لان البوليساريو ان اقتربت للصحراء فالمغرب يمكنه حينها ابادتهم داخل الصحراء المغربية دون تفكير.
من جهة اخرى هذا الاتفاق سيجعل المغرب يركز على اهداف اقتصادية و اجتماعية بدل صرف الكثير من المال على السلاح.
المرحلة القادمة وبدعم امريكي للحصول على اعتراف الامم المتحدة بالصحراء المغربية.
هذا القرار صائب ولا غبار عليه ولا ينكره الا عدو للانسانيه ومتبع نهج الاخوان المفسدين اينما حلو حل الخراب والكراهية والتناحر بين الشعوب عبر منبرهم الاعلامي الجزيره الخاسره الفاقده للمصداقيه .
القضية الفلسطينيه في مصلحتها السلام الذي يحدث الان مع الدول العربيه وسوف تكون قضية فلسطين في أولويات كل اتفاق .
تحياتي للمغرب العظيم ,,
ولا أثق بترمب ولا بأمريكا
ولو دعموك رسميا فذلك لا يكفي
فقد يقومون بدعم الفصائل المسلحة أينما كانوا
+لست مع حل الدولتين بل فلسطين لأصحابها
نحن معك يا همام.
سيهاجمنا خصومنا بدعوى أننا قايضنا بالقضية الفلسطينية في القضية الوطنية
الصحراء مغربية
ونقدر للولايات المتحدة دعمها
ونقدر يهود المغرب أينما كانوا
ولكن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة ونقف فيها الى صف اخواننا الفلسيطينيين الى حين اقامة دولة تعيش بسلام
علاقتنا باسراءيل معقدة و عرفت مد و جزر و كانت مصلحة الفلسطينيين هي الفصل. اسراءيل و جدت لتبقى الى ان يفعل الله ما يشاء، الفلسطينيين انفسهم يفاوضونهم من اجل اقامة دولة بجوراهم بكامل السيادة و عاصمتها القدس الشريف وهذا ما يصر عليه و لايمكن للمغرب ان يفرط فيه.
مضطر اخاك لا بطل. اللذي اراد الدنيا عليه بالعلم و من اراد الاخرة عليه بالعلم...
وإلا فإنني مع الخطوات الملكية مهما كانت