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الرئيسية | مدارات | الملك: الرباط تضع القضية الفلسطينية في مرتبة الصحراء المغربية

الملك: الرباط تضع القضية الفلسطينية في مرتبة الصحراء المغربية

الملك: الرباط تضع القضية الفلسطينية في مرتبة الصحراء المغربية
هسبريس من الرباط
الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:00

أجرى الملك محمد السادس، يومه الخميس، اتصالا هاتفيا مع محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق ما أعلنه بلاغ للديوان الملكي.

وخلال هذا الاتصال، أطلع الملك محمد السادس الرئيس الفلسطيني على مضمون الاتصال الهاتفي، الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبارا للتقدير الذي يخص به الملك الرئيس الفلسطيني.

وقد أكد الملك محمد السادس، لرئيس السلطة الفلسطينية، بأن موقفه "الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن والده المغفور له الملك الحسن الثاني".

وفي هذا الصدد، أبرز الملك محمد السادس أن "المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".

وبصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فإن "الملك ما فتئ يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى"، يورد بلاغ الديوان الملكي.

كما شدد الملك محمد السادس على أن "المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".

وبهذه المناسبة، أوضح الملك محمد السادس بأن "ملك المغرب له وضع خاص، وتربطه علاقات متميزة بالجالية اليهودية من أصل مغربي، ومنهم مئات الآلاف من اليهود المغاربة الموجودين في إسرائيل".

وأضاف، الملك محمد السادس، بأن "المغرب سيوظف كل التدابير والاتصالات التي اتفق عليها جلالته مع الرئيس الأمريكي، من أجل دعم السلام بالمنطقة، وبأن ذلك لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة".

كما أكد الملك، بأن "المغرب الذي يضع القضية الفلسطينية في صدارة انشغالاته، لن يتخلى أبدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه سيظل كما كان دائما، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين، وسيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (60)

1 - ahmed الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:10
التبادل التجاري مع إسرائيل و السماح بالرحلات الجوية بين المغرب و إسرائيل التي تدمر فلسطين ، ثم اعتبار القضية الفلسطينية أولوية ؟ هذا تناقض.
الجميع يعلم أنه لن يتفق الفلسطيني و الإسرائيلي ابدا
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-28
2 - chouaib الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:10
,راه المغرب حنين وخا نتوما مصدقتوش
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23
3 - Adil الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:11
ماذا يستفيد المغرب من فلسطين؟
الجواب لا شي....
اسرائيل أقرب و أنفع لنا من فلسطين ...و اول مطبع مع إسرائيل هم الفلسطنيون انفسهم
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2
4 - حلال المشاكل الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:11
بعد إعتراف أمريكا بسيادة المغرب على صحرائه الآن سيتولى المغرب رسميا الإستعداد لاسترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية من الإحتلال الإسباني.
وكذلك لن يكون مرغما على توقيع إسثتمارات وعقود مجحفة لفائدة فرنسا .
وبالتالي فتح باب الأوراش الكبرى بحرية أكبر للقوى العظمى مثل الصين وبريطانيا.
أما عن القضية الفلسطينية فإن إيران ستدخل حربا طاحنة مع إسرائيل وبالتالي سيسفيد الفلسطينيون بعد ضعف إسرائيل.
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-4
5 - abdelaziz الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:13
عاش المغرب عاشت وم أ واسرائيل وفلسطين والدول الخليج والموت للنظام الجزائري
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16
6 - عاشق للوطن الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:14
هادي فخاطر العسكر الجزائري وشبيحته الذين يزايدون علينا في حبنا واحترامنا ودفاعنا عن أشقائنا الفلسطينيين عاش الملك عاشت فلسطين والصحراء مغربية وستبقى مغربية
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21
7 - مكلخ مغربي قح الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:15
وعباس يعتبر قضية الصحراء تستوجب الحياد. فالطرف الفلسطيني له اراء ضباب
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19
8 - مصطفى الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:16
نعم شيء جميل أن تكون القضيتين مرتبطتين ولا حل إلا بوجود الدولتين فلسطينية واسرائلية مع إنهاء ملف صحراءنا نهائيا ،رغم أن روسيا لن تصمت نظرا للوعود التي قدمتها للجارة وهي تبيع لها خردة الأسلحة
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7
9 - Boui الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:17
نحترم كشعب مغربي تمسك جلالة الملك بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية و لكن لا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم ... مصالح المملكة المغربية العليا فوق أي آعتبار لأن الامر يتعلق بمصير الشعب المغربي بأكمله و هناك جيران سوء يكيدون لنا ليلا نهارا ...
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7
10 - محمد الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:17
نتمنى من جلالته أن لا يكف عن الدفاع عن القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين و أن لا يتنازل عن هذا الحق مهما كلف الثمن.
عاش الملك.
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2
11 - عبدالحق الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:17
قرارات صاحب الجلالة لا تناقش نقول لك ايها القائد الهمام سر بنا الى الامام ستجدنا ورائك تابعين طائعين
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2
12 - Sadik YEMLAH الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:18
بلدنا الحبيب دائما رجل في المواقف الصعبة. وقفنا مع الجميع في حروب تخصنا (سيناء، الجولان، تحرير الجزائر، ... ) و تلك التي لا تخصنا (لاندوشين، الحرب الاهلية الإسبانية، تحرير فرنسا من النازية، .. )
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4
13 - Hafid الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:18
Morocco has agreed to establish full diplomatic relations with Israel, President Trump announced on Thursday. The Moroccan decision comes as part of a deal that includes U.S. recognition of the disputed territory of Western Sahara as part of Morocco.
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1
14 - ADAM الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:19
سوف يقولون هادوك اللي على بالكم بأن المغرب قايض على حساب القضية الفلسطينية، هم الآن في سعار وسيزدادون سعارا، لأن المحن تأتي تباعا ولا شماتة.
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3
15 - خالد الداخلة الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:20
متى سيعترف محمود عباس بمغربية الصحراء و يتوقف عن اللف و الدوران و لعب دور المحايد؟ لا مجال للحياد في قضية تهم أمننا القومي و مصير وطننا.
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15
16 - متتبع مغربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:21
مع الاعتراف الامريكي لن تستطيع الجزائر مجرد التفكير في الاقتراب و تحريض البوليساريو ضد الصحراء المغربية.
بالنسبة للبوليساريو فيمكن القول انها انتهت و للجزائر حل واحد هو تفكيكها.
لان البوليساريو ان اقتربت للصحراء فالمغرب يمكنه حينها ابادتهم داخل الصحراء المغربية دون تفكير.
من جهة اخرى هذا الاتفاق سيجعل المغرب يركز على اهداف اقتصادية و اجتماعية بدل صرف الكثير من المال على السلاح.
المرحلة القادمة وبدعم امريكي للحصول على اعتراف الامم المتحدة بالصحراء المغربية.
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9
17 - مهاجر الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:21
اول مرة المغرب يوجه ضربة قاضية لجنرالات الشر في الجارة الشرقية لو لم تكن سياستهم المعادية للمغرب لما سمعنا عن هذا التقارب مع إسرائيل اليوم .
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11
18 - مير الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:21
800 الف اسرائيلي اجدادهم من المغرب ويمكنهم زيارة بلدهم الاصل ولا اظن ان فتح سفارات فكرة جيدة بما ان حكومة نتنياهو مستمرة في تهويد القدس والاثار الاسلامية والمسيحية
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0
19 - مراقب الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:22
المغرب شارك في الحروب العربية الاسرائيلية اذن لا للمزايدة في المواقف المغربية
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6
20 - عاش الملك الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:22
هدد الخبر عجبني درواك الجزاير يموتون فـــي سمهوم
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6
21 - adil الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:23
و هل الجزائر ستسحب سفيرها من امريكا , كما سحبته من الدول الافريقية, اني انتظر من الجزائر ان تسحب سفيريها من الامارات وامريكا, هيا ياجزائر ترجلي وافعليها,
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22 - Khadija الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:23
الله ينصر سيدنا لي كيسهر على تطوير علاقات المغرب الخارجية
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5
23 - Imad الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:23
عدو عدوي هو صديقي، هذه خلاصة تطبيع المغرب مع اسرائيل، فل يمت جنرالات الجزائر من الغيض الان!
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5
24 - Roudani abroad الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:23
ادعم فلسطين و مسجدنا الأقصى، و القدس مسلمة فلسطينية. و لكن لا يجب أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين الذي أغلبهم كالمشارقة يحدقون علينا بدون سبب. ندعو الله ان ينصر جميع المسلمين المستضعفين في الأرض و كفى. ما قام به حكامنا و سمعناه اليوم ليس مفاجئة. غدر الجيران جعلنا تحت نبتز لسنوات من طرف الدول الكبرى، و ها نحن نرضخ لضغط امريكا و اسرائيل حتى نحوز اعترافا على شيء نملكه أصلا. و لولا جار السوء لما وقع ما وقع.
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6
25 - الامر الواقع الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:24
لو الجزائر جلست مع المغرب في الطويلة او ابعد حل الابتعاد عن المشكل لما وصلنا الى هده النقطة.المغرب كان في موقف صعب تتفق معنا او صحراءك على محبة الريح.والجزاءر تنتظر في هده الفرصة ولن ترحم المغرب باي ثمن.اقوى فيتو في الامم المتحدة هي امريكا يمكن تغير الاشياء لصالحك او ضدك
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4
26 - محب للمغرب الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:24
تحية للملك محمد السادس وتحية للشعب المغربي . نعم لا يصح الا الصحيح السلام يعم أرجاء العالم لنعيش بسلام ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو )
هذا القرار صائب ولا غبار عليه ولا ينكره الا عدو للانسانيه ومتبع نهج الاخوان المفسدين اينما حلو حل الخراب والكراهية والتناحر بين الشعوب عبر منبرهم الاعلامي الجزيره الخاسره الفاقده للمصداقيه .

القضية الفلسطينيه في مصلحتها السلام الذي يحدث الان مع الدول العربيه وسوف تكون قضية فلسطين في أولويات كل اتفاق .

تحياتي للمغرب العظيم ,,
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4
27 - simo الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:25
العلاقات الدولية مصالح. وهذه المصالح مبنية على التنازلات " الشانطاج" أو الضغط والتنازلات. فلو رفض المغرب هذه التنازلات لغيرت أمريكا بوصلتها المرتزقة واعترفت بانفصالهم وربما ساهمت حتى جهات أخرى للإنفصال والبلقنة. وتبقى الجزائر هي السبب في كل هذا لأنها كشرت عن أنيابها وبدأت تحلم بإكتساح المغرب في 10 ساعات بصواريخها ومعداتها العسكرية. فحاليا يمكنك أن التحالف مع الشيطان ضد من يهددك.
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4
28 - ياسين الفكيكي الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:25
كل الشكر لليهود المغاربة الذين شكلوا طوال سنوات الدرع الحصين للمغرب في المنابر الدولية والمدافع الاول عن قضاياه في حين كان من يوصفون بالاخوة والاشقاء يطعنون في عرضنا و ظهرنا صباح مساء، هنيئا للمغرب هذا القرار المتبصر والواقعي والبراغماتي الذي سيفتح امامه افاقا كبيرا ويحصن وحدته الترابية ولتذهب قضايا العرب البائسة وصراخهم وعويلهم وغوغائيتهم الى الجحيم.
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2
29 - Karim-New York الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:25
كفى استهتار بالعقول. أنا أعيش في أمريكا و الاعلام يتكلم عن تطبيع كااااامل مع إسرائيل.تطبيع كااااامل اقتصادي و سياحي و ثقافي. على سبيل المثال ستجد مغاربة عوض الذهاب لمدينة الجديدة الذهاب الى تل أبيب.
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30 - علي نايت عمر الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:25
المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة الصحراء المغربية......مرحبا بك يا فلسطين لفتح القنصلية بصحرائنا المغربية......
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4
31 - عبدالله الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:26
انا ضد الإعتراف بدولة إسرائيل قبل إعطاء الحقوق لإخواننا الفلسطينيين. لكن اعداء وحدتنا الترابية لم يتركوا لنا إختيار. وسنبقى ندافع عن حقوق إخواننا الفلسطينيين إلى ان ينالو حقوقهم.
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32 - ياسين المغربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:26
لا أتفق مع هذا بتاتا
ولا أثق بترمب ولا بأمريكا
ولو دعموك رسميا فذلك لا يكفي
فقد يقومون بدعم الفصائل المسلحة أينما كانوا
+لست مع حل الدولتين بل فلسطين لأصحابها
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33 - Bravo الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:26
Le Maroc a perdu Tindouf et des territoires immense a l'algerie quands la France nous a demande de commence des negotiations avec eux sure le status des frontiers, nous pensions naivement qu'apres l'independance de l'algerie nous recuperons ces territoires pacifiquement dans l'esprit de la solidarity avec nos voisins , ca etait tres naive
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34 - al capone الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:28
لا أتفق حتى أبسط القضايا الوطنية بالنسبة لي أهم من أي دولة فالعالم
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35 - guyas Naima الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:30
الجزائر لم تترك للمغرب خيارا آخر. وعلاقات الدول مصالح ومصلحة المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية واتباعها ثم من أجل صحراءنا مستعدون للتعاون مع الجن. وإسرائيل دولة معترف بها وقوة عسكرية واقتصادية وازنة فلما لا نربط معها علاقات متنوعة تنفعنا لهذا ابارك التطبيع مع إسرائيل والموت للعدو الحقيقي للمغرب.
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36 - نبيل الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:30
لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم..
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37 - عمر الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:30
تطبيع العلاقات هو المسار الصحيح و المغرب مثل الأردن المطبعة و فليسطين المطبعة و مصر المطبعة ووووو و كلهم مع المسار الأممي لإجاد حل عادل للصراع الفليسطيني الإسرائيلي. التطبيع سيسرع إيجاد الحل و في نفس الوقت سيساهم في ازدهار اقتصادي للبلدين.
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38 - علي بابا الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:32
الجزائر تحترق صحاب لعز صبروا و المعزيين كفروا مثل مغربي
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39 - مغربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:33
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءدة بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة و الأمة الإسلامية و القضية الفلسطينية بل إنسانية جمعاء بانسانية منقطعت نظير بالخاصيات و خصوصيات المغربية المحظة لا مثيل لها بالعالم بأسره هي الفخر و المفخرة لكل المغاربة أينما تواجدو بأرجاء المعمور.
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40 - تاوناتي الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:34
خطاب واقعي بعيد عن عنتريات الجيران، الذين نهبوا 1200 مليار دولار، وضعوها في ابناك يهودية ، حولها الصهاينة لبناء المستوطنات وشراء الأسلحة..و لن يستطيع عسكر الجزاءر المطالبة باموالهم خوفا من أن تفضحهم اسراءيل أمام شعبهم فتكشف سرقتهم ونهبهم للجزاءر
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41 - ben lebsir ahmed الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:35
لابد ان نعلم ان سياسات العربية مند 48 وهي لم تحقق شيئ ملموس وله نجاح اكثر من الخصارة سواء ثونائية او جماعية او من قضاية الشعوب والعلاقات وكدالك قضية الفلسطينية التي كل سنة تعيش اوقات صعبة ومؤلمة ادا لابد ان نغير السياسات القديمة ونقبل بالواقع العالمي الدي تغير كثيرا والضروف التي وصلت اليه الدول العربية من التفرقة والمعادة والنفاق والتفرقة لابد ان نعترف ان الامم الامم المتحدة لم تبقى تلك المؤسسة التي تسير العالم بقوة انما هي فقط هي مؤسسة تريد سياسات الدول العضمى على المغرب ان نعيد سياسات ناجحة للوطن وللشعب ولتقدم وفي نفس الوقت الحفاض على خقوق الفلسطينيين الدين يرغبون فيها وهي دولتين والمساعدة سياسيا لان القضية لابد ان تتحكم فيها حكومة فلسطين ولانتبع الجامعة العاربية التي اصلا فشلت وليس لها اي ضغط عالمي او اقليمي ولاتمتل اي شيي للشعوب
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42 - BKA الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:35
Du Moment que les pays les plus proches de l'état d'Israël reconnaissent ce pays pourquoi pas le Maroc qui se trouve à des milliers de kilomètres ?
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43 - مواطن الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:38
أمريكا و الدول الغربية لا يعطون شيء مجانا، الإعتراف بالصحراء مقابل التطبيع مع اسرائيل ، المسألة واضحة وضوح الشمس
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44 - متفرج الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:38
مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية تابثة ، ربما حان الوقت ليحدث الملك اختراقا لقادة اسرائيل كما كان الحسن الثاني يفعل ، على العموم افرحنا قرار ترامب بالاعتراف و القنصلية ..... تأخر الاعتراف من أقدم الاصدقاء.....لنكن واقعيين .... اسرائيل تدعم وحدتنا و حكام الجزائر يسعون بتقسيم بلدنا.... بل كانو الوحيدين عربيا و إسلاميا ضدنا في جزيرة ليلى و هادي مافيها لا شعب لا تقرير المصير لا حتى لعبة .......اذن اسرائيل اقرب الينا من حكام الجزائر...ام الشعب الجزائري فنحن واياه شعب واحد.
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45 - عزيز الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:39
اللهم انصر ملكنا الحبيب واجعله موفقا في كل قراراته
نحن معك يا همام.
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46 - Neo الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:43
لكن فلسطين لا تضع الصحراء المغربية في مرتبة قضيتها. مواقفها كانت دائمة تتسم بحياد سلبي يحمل في طياته دعما لأطروحة مرتزقة البوليساريو.
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47 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:44
N'importe quoi. Rien dans ce monde n'est eguale a notre cause terretoriale .. Vous voyez comment Les Emerates, Bahrain, Arabie Saudi, Jordan, Egypte ..ont tous normalise leurs relations avec Israel!????l Si on a normalise notre relations avec Israel le probleme du Sahara sera resolu dans 24 heurs. Mais on aime jouer avec la politique
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48 - Abidha hmida الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:45
الانتصار الكبير لدبلوماسية الملكية
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49 - ميمون الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:45
أخطأت الادارة الأمريكية في الإعلان في نفس اليوم عن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء وكذا التطبيع مع اسرائيل

سيهاجمنا خصومنا بدعوى أننا قايضنا بالقضية الفلسطينية في القضية الوطنية

الصحراء مغربية
ونقدر للولايات المتحدة دعمها
ونقدر يهود المغرب أينما كانوا

ولكن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة ونقف فيها الى صف اخواننا الفلسيطينيين الى حين اقامة دولة تعيش بسلام
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50 - MARROQUI الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:47
أتمنى أن يكون المغرب قد اشترط فتح سفارته في تل أبيب عوض القدس هذه المدينة التي تمثل رمزا روحيا للمغاربة المسلمين...
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51 - غير دايز الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:47
سؤالي للمتباكين على التطبيع...ماذا كان موقفكم لها أعلنت وزارة خارجية فلسطين بأنها لا تتدخل في شؤون المغرب؟ بل وتسمي الصحراء المغربية ب"الغربية" رغم أن الأمر يتعلق بتمزيق دولة شقيقة لقسمين!!! أين شعاراتهم عن إتحاد العرب والمسلمين لتحرير أرضهم؟ بل لا لطالما إستقبل زعمائهم كياسر عرفات زعماء عصابة البوليزاريو. ماذا كان موقفكم لما أعلن سفير فلسطين دعم بلاده للدولة الوهمية وتحريرها بالسلاح؟؟ فالسفير يمثل الممثل الأعلى للدولة في الخارج ولا يمكنه أن ينطق بتصريح ما دون علمه بموقف حكومة دولته... من ساعد المغرب في حرب الرمال لما إستنزف المغرب كل قواه؟ فالدين تتباكون عليهم اليوم هم أنفسهم من يدعمون أن تقسم بلدك لنصفين وأن تصبح بلدك كجزيرة محاصرة شرقا وجنوبا بعدوين يتمنون الدمار للوطن وشعبه فهؤلاء هم أكثر وحشية من إسرائيل فعلى الأقل إسرائل لم تتوسع على حساب جيرانها كما تتمنى الجارة الشرقية. فلو تدخلت الجزائر وفلسطين بحسن نية لما قبل المغرب التطبيع مع إسرائيل هذه نتيجة لما يصبح الأخ أكثر عداء وشراسة من العدو يكفي أن ترو إعلامهم الذي يشجع نظامه على سفك دماء المغاربة من أجل قضية لا علاقة له فيها!!
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52 - *.متقاعد الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:56
نعم لتطبيع العلاقات مع اسروكيل وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر واستمرار إغلاق الحدود بيننا إلى الأبد[email protected]!! اسراءيل لم تذكر المغرب ولو مرة بسوء عكس الجزاءر التي تفبرك الأخبار ظدنا وتحتظن شردمة وهمية انفصالية ظدنا!!!! حسنا فعل أمير المؤمنين!!! برافو[email protected]@
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53 - مغربي الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:56
كثير من المعلقين لديهم حماس زائد و يتكلمون بدون علم. معلوم أن التجارة مع اليهود حلال و كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بالعلاقات الدبلوماسية مع اليهود ليست محرمة . المحرم هو نصرة اليهود على المسلمين و هذا الأمر لن يكون و قد بين ذلك امير البلاد حفظه الله بقوله إن هذا الأمر لن يغير في دفاعه عن القضية الفلسطينية و انها في مرتبة الصحراء المغربية. و للعلم اكبر المتاجرين بقضية فلسطين هم فتح و حماس لانهم يغتنون من معاناة الشعب الفلسطيني.
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54 - Salah35 الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:57
تطبيع مع الصهاينةوفي نفس الوقت طمأنة الفلسطينيين. اللي فهم شي حاجة يشرح لينا. انا بعدا والله الى دخت
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55 - عسكري الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:58
اللهم التطبيع مع إسرائيل اهون من عسكر الجار الشرقي اللذي ينعتنا كل يوم عبر قنوات العسكر بالعدو هذا الجار المسلم العربي الامازيغي. الوحيد في أفريقيا ينام و يصحى على شحن الدول لمعدات المغرب كيف لا اطبع مع من لم يؤدي بلدي شكرا.
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56 - كريم الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:00
المغرب يبحث عن التوازن في علاقاته السياسية و هو أمر ذكي و في نفس الوقت الخيار الوحيد لأنه ليس من الحكمة أن تكون متشددا في توجهاتك و تدع مصالحك تضيع خصوصا إن لم تجد لك سندا في قضيتك، أي الصحراء المغربية، و التي تؤمن بكل جوارحك أنها حقك المسلوب.
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57 - RedMed الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:01
نفاق ما بعده نفاق ,من جهة التطبيع مع اسرائيل ومن الجهة الاخرى أكد الملك محمد السادس، لرئيس السلطة الفلسطينية، بأن موقفه "الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن والده المغفور له الملك الحسن الثاني".لا حول ولا قوة الا بالله.
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58 - محمد الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:02
المغرب يسجل هدف الخلاص في الوقت بدل الضائع من فترة حكم الجمهوريين للبيت الابيض. دعم قوي لحل مشكل الصحراء و خارطة طريق لحكام البيت الابيض الجدد.
علاقتنا باسراءيل معقدة و عرفت مد و جزر و كانت مصلحة الفلسطينيين هي الفصل. اسراءيل و جدت لتبقى الى ان يفعل الله ما يشاء، الفلسطينيين انفسهم يفاوضونهم من اجل اقامة دولة بجوراهم بكامل السيادة و عاصمتها القدس الشريف وهذا ما يصر عليه و لايمكن للمغرب ان يفرط فيه.
مضطر اخاك لا بطل. اللذي اراد الدنيا عليه بالعلم و من اراد الاخرة عليه بالعلم...
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59 - مصطفى الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:03
لا يجب ان نكون فلسطيينيين اكثر من الفلسطينيين انفسهم ... اغلبهم لا يدعم مغربية الصحراء اذا لماذا نضييع الوقت مع هذه القضية علما ان مصلحة المغرب واضحة
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60 - رقية الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:07
أرى أننا كنا في الطريق للانتصار على البوليزاريو ولم نكن نحتاج لهذه الخطوة خاصة ات الامم المتحدة تقول ان هذا القرار لن يغير شيئا من قراراتها
وإلا فإنني مع الخطوات الملكية مهما كانت
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