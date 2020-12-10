"صدمة" في مخيّمات البوليساريو.. خطوة أمريكا تفاجئ "قطّاع الطّرق"

هسبريس من الرباط

في أوّل تفاعل رسمي لجبهة "البوليساريو" الانفصالية على خطوة الولايات المتّحدة الاعتراف بمغربية الصّحراء، تأسّف من يسمّى بـ"ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا"، أبي بشرايا البشير، لقرار واشنطن الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، مبرزاً أنّ "هذا القرار لن يغيّر موقف الجبهة" حسب قوله.

ووصف ممثّل "قطاع الطّرق" في أوروبا قرار إدارة الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّه "غريب؛ لكنه ليس مفاجئا"، مضيفاً أن هذا القرار "لن يغيّر من واقع النزاع وحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره"، مضيفا أن الجبهة ستواصل كفاحها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر: "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه وقّع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وقال ترامب إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المملكة المغربية اعترفت بالولايات المتحدة في سنة 1777؛ "ومن ثم، فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء..."، على حد قوله.

وفي السّياق ذاته، أجرى الملك محمد السادس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأورد بلاغ للديوان الملكي أن الرئيس الأمريكي أخبر، خلال هذا الاتصال الهاتفي، العاهل المغربي الملك محمد السادس بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.