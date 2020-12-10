24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4708:1813:2516:0018:2219:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "منظمة الصحة" تُعين الملايين على مقاطعة التدخين (5.00)

  2. "سيدياو" تحبط الجزائر بدراسة أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا (5.00)

  3. "أسود الأطلس" تنهي 2020 في المرتبة 35 عالميا (5.00)

  4. كورونا يتصدر عمليات البحث في "غوغل المغرب" السنة الجارية (5.00)

  5. رئيس تونس يلوح بتدابير لضمان استمرارية الدولة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | الولايات المتحدة تقترب من بيع أكثر الطائرات المسيرة تطوراً إلى المغرب

الولايات المتحدة تقترب من بيع أكثر الطائرات المسيرة تطوراً إلى المغرب

الولايات المتحدة تقترب من بيع أكثر الطائرات المسيرة تطوراً إلى المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:15

كشفت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقترب من بيع 4 طائرات مسيّرة من طراز "إم.كيو-9" إلى المغرب.

وأضافت مصادر حصرية لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تفاوض على بيع ما لا يقل عن أربع طائرات بدون طيار كبيرة متطورة للمغرب، وفقًا لثلاثة مصادر أمريكية مطلعة على المفاوضات، ومن المتوقع أن تناقش الصفقة مع أعضاء الكونغرس في الأيام المقبلة.

وأوضحت "رويتزر" أن مصادرها لم تشر إلى ما إذا كانت الصفقة، التي يجري العمل عليها منذ أشهر عديدة، مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية بخصوص تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

و"إم كيو-9" أو "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper) هي طائرة بدون طيار متطورة جداً كانت تسمى من قبل "بريداتور بي" (Predator B) تنتجها شركة جنرال أتوميكس الأمريكية، وهي مصممة على أساس "إم كيو-1 بريداتور"؛ ولكنها أكبر منها كثيرا، بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال.

وطائرة بدون طيار "أم. كيو.9" مصنعة بمواصفات تكنولوجية عالية، يستخدمها الجيش الأمريكي بكثرة في ضرب أهدافه. وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة منها 56 مليون دولار.

وقالت تقارير متخصصة في الشؤون الدفاعية إن نظام تشغيلها يوصف بالمفترس؛ لأنه يمكّنها من القيام بأكثر من مهمة، أي المراقبة والاستطلاع وتوزيع المعلومات ومهاجمة الأهداف، فضلا عن قدرة التحمل الكبيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - ملاحظ الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:20
Thank you Mr Trump, thank you U. À, WE WANT F35.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
123
2 - Ahmed الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:22
الله أكبر، الله انصر سيدنا، زيدهم العصير لاعداء الوطن الحبيب، من طنجة الى الكويرة المغاربة فرحانين او مغاربة العالم أجمعين، عاش الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
139
3 - المغرب القوة الإقليمية الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:22
المرجو بناء جدار إلكتروني مع الجزائر في أقرب وقت و منع دخول أي شخص لا يحمل الجنسية المغربية أو بطاقة إقامة في المغرب. يجب أيضا تحديث شامل للجيش المغربي لأن المغرب قوة إقليمية و ليس كلام فارغ و صفع كل من تجرأ على المس بالمغرب العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
130
4 - Said الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:24
شر لابد منه لانه للاسف لم نجن خيرا من الجيران الذين اعمتهم الغيرة مما حققه المغرب في عهد محمد السادس رغم الامكانيات الضعيفة لبلدنا الا انه في طريقه للتطور ومن ينتقد شراء السلاح نقول له اسمع للاعلام الشرير الجزائري وستخرس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
114
5 - Hassan الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:24
قرار إقرار العلاقة الدبلماسية بين المغرب و إسرائيل يتحمل مسؤوليته النظام العسكري الجزائري البائس، الخطوة القادمة التي يجب على المغرب أن يقدم عليها هي أن يقوم ببناء جدار عازل تاني في الحدود المغربية الجزائرية. 
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
96
6 - حاميدو الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:24
وإن شاء الله طائرة F35 الشبح في طريقها أيضا إلى المغرب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
103
7 - التقدم الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:25
إلى أعداء المغرب،المغرب في أرضه و الأسلحة في سماؤه،فإحذرو من تخطي الحدود الحمراء...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
8 - Donnant-Donnant الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:25
للأسف السلطة الفلسطينية لم تندد بما قامت به بوليساريو في الكركرات خوفا من جرح مشاعر الجزائر ولم تعترف يوما بمغربية الصحراء!!
فلا يحزنوا اذن من التطبيع مع إسرائيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
142
9 - التقدم الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:25
إلى أعداء المغرب،المغرب في أرضه و الأسلحة في سماؤه،فإحذرو من تخطي الحدود الحمراء...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
10 - مغربي قح الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:26
مع اخبار اليوم الرئيس الجزائري سيمكث شهور اخرى اظافية بالمانيا للعلاج !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
11 - Abou Walid الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:26
نتمنى من الولايات المتحدة الأمريكية تزويدنا بالمقاتلة الشبح إف خمسة وثلاثون. لدينا جار كل ما يحلم به هو تدمير المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
12 - Khalid Bouiflane الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:28
جنرالات قصر المورادية سيعانون من أسوأ الكوابيس في حياتهم هاذه الليلة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
13 - Adil Kenitra الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:29
Vive le Maroc et le peuple marocain.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
14 - oujdi ahmed الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:29
حرام حرام ،جنرالات الكرسي المتحرك مشاو فيها بجلطة دماغية وسكتة قلبية ،تحيا المملكة المغربية من وجدة إلى بوجدور و لگويرة ،شكرًا أيها الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
15 - فكوها ياجنرلات الملاهي الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:30
الولايات المتحده الامريكيه كانت ولا تزال تقف بجانب المغرب اما بخصوص الصحراء المغربيه وسكوتها كل هذا الزمان فقط من أجل انهاك جنرالات الجزائر ومزانيتهم البيترولية الضخمة فلما اصبحت مزانيتهم في عجز انقلب السحر على الساحر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
16 - touhali الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:30
الصحراء المغربية باعتراف أو بدونه.
مصر العربية أعتاراف بإسرائيل قصد إسترجاع أراضيها.
ﻻوردون المملكة الهاشمية أعترافات كذلك لكسب حدودها.
دولة فلسطين تحت قيادة يسيرعرافت أعترافات بموجب إتفاق اوسلو إعتراف متبادل بين الفلسطينيين وإسرائيليين.
إن إعترافنا أعترافنا مقابل إعترافاتهم بالصحرائينة المغربية وفي نفس السياق نحن مع فلسطين.
صحراء مغربية باعتراف أو بدونه، تاريخنا يشهد على ذالك.
أنا أعتقد أن إعترافات ستساعد على حل مشكلة فلسطين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
17 - عادل الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:32
السياسة الخارجية الناعمة المغرب بدأت تدشن فتوحاتها في الصحراء المغربية القحة...المغرب أصبح قوة عسكرية وسياسية يحسب لها ألف حساب...فليشهد التاريخ أن العالم يتسابق لفتح قنصليات في جنوب المغرب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
18 - Nassim الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:32
اخبار سارة تأتينا في نهاية هذه السنة لردع كابرانات فرنسا العجزة الجزائريين، قريبا ان شاء الله سينزل خبرا آخرا كالصاعقة على عجزة المرادية كهدية أخرى من أمريكا لحليفها الاستراتيجي المغرب و هو تصنيف مرتزقة البوليزبال كمنظمة إرهابية.
أظن الجار الشرقي لن يقضي ليلة هادئة اليوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
19 - كازاوي الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:32
يجب تعزيز قدرات الجيش المغربي بمقاتلات الجيل الخامس مثل الاف35
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
20 - ملاحظ عابر الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:33
الطريق مفتوح ان شاا الله لاقتتاا طايرة f 35 الطائرة الشبخ عبارة عن مصنع حربي يحلق في السماا العالية لاتلتقطها الرادارات انداك يمكن للمغرب ان يقضي عَل الضغمة العسكرية المتسلطة عَل أشقائنا الجزائريين تمص دمااهم وتستنزف ترواتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - مغربي امريكي وافتخر الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:36
كمواطن مغربي أمريكي مستعد ان اتطوع بدون مقابل في القوات الأمريكية المشتغله بالصحراء المغربية لصالح بلدي الأم المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - سعيد الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:36
تبارك الله على سيدنا نحن جميعا وراء جلالة الملك في نهج سياسة البلاد اللهم احفضه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - kamal الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:36
الآن ستظهر بعض الدول مثل إيران بالتنديد للمغرب لفتحه صفحة التطبيع مع إسرائيل. فلو كانت كل الدول العربية والإسلامية إعترفت بمغربية الصحراء ولم تساهم بالسلاح البوليزاريو أو تهدده خاصة وأنها تتباهى بالبحبوحة البترولية والغازية لما إتخدنا هذا الإتجاه. فقدنا آبائنا في سوريا وفي مصر والكثير في الصحراء فحان الوقت للتفكير في حالنا وخاصة أننا لنا جار له حكام لهم عقلية عسكرية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - حبيب الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:36
أحسن خبر سمعته في حياتي حتى وأن تأخر فهو ضربة قاضية للرجلة شيء جميل عندما نرى كل هادا الالتفاف الشعب المغربي بالرخس وراء سيدنا نصره الله وهدا لا يعجب الجارة الشرقية المعروفة بالخبز والماء والرأس في السما أضن أن مصالح المغرب أكبر من مصلح فلسطين على الآقل أمريكا أعترفت بمغربية الصحراء وقريبا ستفتح قنصلية لها في الداخلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - سعيد الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:39
ما عليكم يا قطاع الطرق الا ان تقولو والخلعة طلقي مني وما خفي اعضم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - Dellal abderrahim الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:40
السلطة الفلسطينية تتحمل كامل المسٶولية كانت داٸما تنافق مع المغرب، بل دهبت اكثر من ذالك ،حنما اعترفت بالجمهورية الوهمية، كن معي او مع عدوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - الرعونة..... الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:41
رعونة النظام الجزائري المتخلف والمتغطرس المريض هي من دفعت المغرب أن يربط علاقات
مع كيان عدو للمسلمين وللعرب
أنانية الجزائر وتفكير جنرالاتها الفنادق المرضى نفسيا هي من جلب هذه الخطوة المغربية...التي لن نتفق معها...لكن كان على النظام الجزائري
المتخلف أن يحسب لهذه الخطوة فيتفادى الكارثة
ويتفادى هذا الامر....
الجزائر دولة منعزله معزولة ....تبحث عن المشاكل مع المغرب بكل ما اوتيت من قوة...فستتلقى ضربة
موجعة قوية جدا بإذن الله تعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - sud est الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:41
من الان فصاعدا على القوات المسلحة ان تطلق العنان لدرونات كي تصطاد الحفاة قطاع الطرق الدين يتسللون الى المناطق العازلة .السياسة المغربية رقم صعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - المجلي الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:45
ماكرهتش شي 15 او 25 طاءرة من هذا النوع لان المملكة المغربية تطل على المحيط الأطلسي و على البحر الأبيض المتوسط كما ان حدود المملكة من اوروبا الى جنوب الصحراء كبيرة وشاسعة
يجب اخد هذه الصفقة بجدية كبيرة حتى نتمكن من معالجة قضية الصحراء الشرقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.