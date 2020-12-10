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كُتّاب وآراء
الولايات المتحدة تقترب من بيع أكثر الطائرات المسيرة تطوراً إلى المغرب
كشفت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقترب من بيع 4 طائرات مسيّرة من طراز "إم.كيو-9" إلى المغرب.
وأضافت مصادر حصرية لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تفاوض على بيع ما لا يقل عن أربع طائرات بدون طيار كبيرة متطورة للمغرب، وفقًا لثلاثة مصادر أمريكية مطلعة على المفاوضات، ومن المتوقع أن تناقش الصفقة مع أعضاء الكونغرس في الأيام المقبلة.
وأوضحت "رويتزر" أن مصادرها لم تشر إلى ما إذا كانت الصفقة، التي يجري العمل عليها منذ أشهر عديدة، مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية بخصوص تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
و"إم كيو-9" أو "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper) هي طائرة بدون طيار متطورة جداً كانت تسمى من قبل "بريداتور بي" (Predator B) تنتجها شركة جنرال أتوميكس الأمريكية، وهي مصممة على أساس "إم كيو-1 بريداتور"؛ ولكنها أكبر منها كثيرا، بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال.
وطائرة بدون طيار "أم. كيو.9" مصنعة بمواصفات تكنولوجية عالية، يستخدمها الجيش الأمريكي بكثرة في ضرب أهدافه. وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة منها 56 مليون دولار.
وقالت تقارير متخصصة في الشؤون الدفاعية إن نظام تشغيلها يوصف بالمفترس؛ لأنه يمكّنها من القيام بأكثر من مهمة، أي المراقبة والاستطلاع وتوزيع المعلومات ومهاجمة الأهداف، فضلا عن قدرة التحمل الكبيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
فلا يحزنوا اذن من التطبيع مع إسرائيل.
مصر العربية أعتاراف بإسرائيل قصد إسترجاع أراضيها.
ﻻوردون المملكة الهاشمية أعترافات كذلك لكسب حدودها.
دولة فلسطين تحت قيادة يسيرعرافت أعترافات بموجب إتفاق اوسلو إعتراف متبادل بين الفلسطينيين وإسرائيليين.
إن إعترافنا أعترافنا مقابل إعترافاتهم بالصحرائينة المغربية وفي نفس السياق نحن مع فلسطين.
صحراء مغربية باعتراف أو بدونه، تاريخنا يشهد على ذالك.
أنا أعتقد أن إعترافات ستساعد على حل مشكلة فلسطين.
أظن الجار الشرقي لن يقضي ليلة هادئة اليوم.
مع كيان عدو للمسلمين وللعرب
أنانية الجزائر وتفكير جنرالاتها الفنادق المرضى نفسيا هي من جلب هذه الخطوة المغربية...التي لن نتفق معها...لكن كان على النظام الجزائري
المتخلف أن يحسب لهذه الخطوة فيتفادى الكارثة
ويتفادى هذا الامر....
الجزائر دولة منعزله معزولة ....تبحث عن المشاكل مع المغرب بكل ما اوتيت من قوة...فستتلقى ضربة
موجعة قوية جدا بإذن الله تعالى
يجب اخد هذه الصفقة بجدية كبيرة حتى نتمكن من معالجة قضية الصحراء الشرقية