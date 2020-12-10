ولي عهد أبوظبي يرحب بعلاقات المغرب وإسرائيل

هسبريس من الرباط

رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وثمن ولي عهد أبو ظبي، ضمن تغريدة على تويتر مساء الخميس، قرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل".

وأردف الشيخ محمد بن زايد بالقول: "هي خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة".