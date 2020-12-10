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كُتّاب وآراء
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ولي عهد أبوظبي يرحب بعلاقات المغرب وإسرائيل
الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:30
رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
وثمن ولي عهد أبو ظبي، ضمن تغريدة على تويتر مساء الخميس، قرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل".
وأردف الشيخ محمد بن زايد بالقول: "هي خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - مواطن الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:41
اللحظة التي دشنت الإمارات قنصلية لها في الصحراء المغربية تنبأ المحللون ان يكون هناك مقابل وهذا المقابل كان التطبيع مع إسرائيل..
2 - مستغربة الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:50
ترى لو لم تكن هناك جاىءحة كورونا وما أعقبها من إعادة مراجعة عبر العالم، هل كانت اميركا ستقبل على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء؟ من حسنات كورونا أنها زادت من الإقبال على رد المظالم لأصحابها بما في ذلك من عانى لسنوات في سبيل تحقيق وحدته الترابية كما هو الشأن بالنسبة للمغرب. وطبيعي أن تؤيد الإمارات قرار اميركا بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، فرغم أنها دولة حديثة النشأة مقارنة حتى بأميركا التي يتعدى تاريخ نشأتها قرنين من الزمن، بادرت بإقامة قنصلية لها في جنوب المغرب.
3 - محمد لعيوني الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:53
شكرا للامارات .دكرتني هده التعاليق السلبية بقصة واقعبية تحدت لي في عملي لكوني صارم ولدي قرارات قوية والكل يشجعني ويقول لي انك (راجل) والكل يختفي في الوراء وانا اخسر رؤسائي واحد تلو الاخر . وتراهم هم يستفيدون من الترقيات والاجازات ومناصب جميلة وانا اعاني.
هكدا يريدون للمغرب ان يبقى يدافع ويساهم ولكن لما يريد ان تكون الدول بجانبه في بعض الظروف الكل يختفي الا الشرفاء.
كل يبحت عن مصلحته فما العيب ان نبحت عنها .
قدمنا كل شيء لفلسطين ولا زلنا . فما العيب ان نبحت عن مصلحتنا حتى في اقاصي الجبال واابحار.
هكدا يريدون للمغرب ان يبقى يدافع ويساهم ولكن لما يريد ان تكون الدول بجانبه في بعض الظروف الكل يختفي الا الشرفاء.
كل يبحت عن مصلحته فما العيب ان نبحت عنها .
قدمنا كل شيء لفلسطين ولا زلنا . فما العيب ان نبحت عن مصلحتنا حتى في اقاصي الجبال واابحار.
4 - ظهر الحق وزهق الباطل الخميس 10 دجنبر 2020 - 20:57
مرحبا باخواننا اليهود المغاربة وغير المغاربة، انها بلدكم الام التي ولد فيها اجدادكم وترعرعتم فيها . المغاربة هم الان رؤساء اعتى احزاب اسراءيل . لقد وقفتم مع بلدكم الام في السراء والدراء وخير دليل خروج كل المغاربة في اشدود رافعين الراية المغربية لنصرتنا في محنتنا مع المرتزقة ومن معهم. وشكرا جزيلا.
5 - منصف الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:00
مصلحة الوطن فوق كل شيء.. لم نجني من العاطفة السادجة سوى الغدر.. ومن يتمعن في التاريخ سيفهم ذالك.. آن الاوان لننتبه إلى المصالح العليا لبلادنا
6 - متقاعد الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:07
شكرا ولي عهد الإمارات العربية المتحدة لتهنئة سيدنا محمد السادس للتطبيع مع إسرائيل!!! لكن لا تكتمل فرحتنا الا بقطع العلاقات الدبلوماسية واستمرار غلق الحدود مع الجزائر!!!!! لأنها تحتضن شرذمة وهمية ظدنا وتفبرك القنوات ظدنا[email protected] أما إسرائيل ولو مرة ذكرت المغرب بالسوء !!! اعتراف في محله ... والله ينصر سيدنا!!!!!
7 - mre الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:08
"الشقيقة" الجزائر البركة في راسك الله يعوض الشعب، مشاو الملايير ديال الدولارات و اليورهات و جميع أنواع العملات لمدة 45 سنة هباء منثورا.
المهم أن اللوبيات المستفيدة و منهم آل كينيدي ضمنوا التقاعد المريح و كيسلموا عليكم بزاف. اللي لقا شي ضحكة و ما ضحكش عليها...فعلا جوج فعقل !.
المهم أن اللوبيات المستفيدة و منهم آل كينيدي ضمنوا التقاعد المريح و كيسلموا عليكم بزاف. اللي لقا شي ضحكة و ما ضحكش عليها...فعلا جوج فعقل !.
8 - محمد الخميس 10 دجنبر 2020 - 21:12
في هدا الزمان الكل يبحت عن مصالحه ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار وانتهي الكلام عاش الملك
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