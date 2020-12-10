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كُتّاب وآراء
الإمارات تشيد باعتراف واشنطن بمغربية الصحراء
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إشادتها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كافة منطقة الصحراء المغربية.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، موقفَ دولة الإمارات التاريخي والثابت في دعم المغرب في سيادته على كافة أراضيه، مؤكدة على أهمية القرار الأمريكي في الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما رحبت دولة الإمارات بقرار المملكة المغربية في استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.
وأشادت الوزارة بقرار المغرب السيادي، معربة عن أملها في أن يكون استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل أثرا إيجابيا على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.
وأعربت الوزارة عن أملها بأن يساهم هذا الاتفاق في دعم سعي المنطقة المشترك لتحقيق الأمن والازدهار.