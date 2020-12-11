24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1913:2616:0018:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "سيدياو" تحبط الجزائر بدراسة أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا (5.00)

  2. حقوق الإنسان في الإسلام .. ذكرى بوطالب تستحضر الأسس البانية (5.00)

  3. ندوة افتراضية تناقش آفاق "خارطة خصوبة التربة" (5.00)

  4. العثماني: الحكومة منكبة على تنفيذ تعليمات الملك بخصوص التلقيح (5.00)

  5. التامك يراسل بايدن: البوليساريو تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | حمص: الاعتراف الأمريكي نصر دبلوماسي مغربي

حمص: الاعتراف الأمريكي نصر دبلوماسي مغربي

حمص: الاعتراف الأمريكي نصر دبلوماسي مغربي
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:10

قال الدكتور خالد حمص، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، إن "اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه هو نجاح لدبلوماسية المملكة".

وأضاف المتحدث ذاته أن "قرار واشنطن التاريخي بالاعتراف بمغربية الصحراء والسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه يشكل نجاحا للدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، ويبعث الارتياح للشعب المغربي".

وأشار حمص إلى أن القرار يعتبر أيضا اعترافا أمريكيا بجهود المملكة المغربية التي كانت أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن "هذا الإعلان جاء في الوقت المناسب، على خلفية التدخل المغربي لإعادة الحركة المدنية والتجارية بمعبر الكركرات".

وسجّل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا أن "هذا الاعتراف يدل على البراغماتية الدبلوماسية التي تحاول ربط المصالح الجيوسياسية بالمصالح الاقتصادية بين البلدين، خاصة مع عزم افتتاح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - FOUAD OUJDA الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:18
متى تستدعي الجزائر السفير الأمريكي للإحتجاح........؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
2 - البجعدي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:24
الولايات المتحدة قالت لمالا الحكم الذاتي لم تعترف بمغربية الصحراء بعتم أولى القبلتين ببلاش باش أنتم مسلمين ؟؟ أغلبية المغاربة ضد التطبيع لكن الله غالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
3 - مغربي وافتخر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:25
باختصار الجزائر اصبحت بجنرالاتها وحكامها بالدولة العجوز ذلك بسبب رجالاتها الذين عاشوا فترة من الاستعمار وترصخت لهم افكار المستعمر الحقود المغرب الحمد لله نهج سياسة العصر ودبلوماسية متفتحة اثرت في جميع من كانت لهم نظرة خاطئة في نزاع الصحراء وها هي اكبر دولة في العالم تنصاع للدبلوماسية المغربية وتعترف بحق المغرب في صحرائه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - إسبانيا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:28
يجب الآن على وزارة الخارجية المغربية ان تطالب غوغل الأمريكي بعدم بتر الخريطة المغربية عن الصحراء المغربية كي يتبين للعالم خريطة المغرب كاملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - النصر الدبلوماسي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:38
اذن حتى ما فعلته السودان عندما طبعت مع الاحتلال الاسرائيلي كان نصرا ديبلوماسيا للخرطوم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - ديمقراطي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:38
بلدي وشعاري الخالد الله الوطن الملك اولا.. ثم تأتي البقية.. فهمي الأول هو الرفع من مستوى ورقي بلدي في جميع المجالات والنهوض الشامل في جميع المجالات المعرفية والعلمية والاقتصادية الخ .. ثم تأتي البقية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - الضربة القاضية الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:47
ستكون باعلان اسرائيل لقنصيلتها بالصحراء وكفى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - DIMA MAROC الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:49
انه التمهيد بطريقة ذكية لجعل البوبال منظمة ارهابية وحاضنته هي الجزائر. لقد انقلب السحر على الساحر...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:01
بداية تحية و تقدير لصاحب الجلالة امير المؤمنين الذي ما فتىء يدافع عن وحدة البلاد و مصالحها. و كونه امير المؤمنين لا يمكنه ان يحلل ما حرم الله أو يحرم ما احل الله كما قال في احدى خطبه امام البرلمان.و مايسمى بالتطبيع في الاصل هو صلح و مصطلح التطبيع ادخل ليغير مفهوم الصلح مع اليهود .و الصلح مع اليهود لا يخرج عن ثلاث انواع. اولها ان يكون محددا بمدة معينة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبيه. الثاني أن يكون مطلقا غير محدد بمدة و لا مؤبد هذا مع فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر.و الحالة الثالثة ان يكون مؤبد و هذا حرام لانه ينفي الجهاد. وحالة صلح المغرب تدخل في الحالة الثانية ولله الحمد .فلا تغتر يا مغربي باصحاب الفتن الخداعة. من يريد يتكلم عن المغرب فلقد سبق أن فلسطين وقعت صلحا مع اسرائيل بداية فتح و من وراءها حماس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.