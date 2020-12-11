حمص: الاعتراف الأمريكي نصر دبلوماسي مغربي

هسبريس من الرباط

قال الدكتور خالد حمص، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، إن "اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه هو نجاح لدبلوماسية المملكة".

وأضاف المتحدث ذاته أن "قرار واشنطن التاريخي بالاعتراف بمغربية الصحراء والسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه يشكل نجاحا للدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، ويبعث الارتياح للشعب المغربي".

وأشار حمص إلى أن القرار يعتبر أيضا اعترافا أمريكيا بجهود المملكة المغربية التي كانت أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن "هذا الإعلان جاء في الوقت المناسب، على خلفية التدخل المغربي لإعادة الحركة المدنية والتجارية بمعبر الكركرات".

وسجّل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا أن "هذا الاعتراف يدل على البراغماتية الدبلوماسية التي تحاول ربط المصالح الجيوسياسية بالمصالح الاقتصادية بين البلدين، خاصة مع عزم افتتاح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة".