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الرئيسية | مدارات | لندن ترحب بعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل

لندن ترحب بعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل

لندن ترحب بعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:40

رحّبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، بقرار المملكة المغربية القاضي باستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.

وقال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، في بيان: "أرحب بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وهي خطوة إيجابية بين شريكين مهمين للمملكة المتحدة".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن "المملكة المتحدة تدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية تفاوضية ومقبولة للطرفين والتي تنص على تقرير المصير لكل من الشعب الفلسطيني وشعب الصحراء الغربية"، مشيراً إلى أن موقف بلاده من نزاع الصحراء لم يتغيّر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مهاجر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:52
تقرير المصير؟ الصحراوييين قرروا مصيرهم منذ عقود و هم تحت السيادة المغربية اما الباقي فهم فقط مرتزقة معدودة على رؤوس الاصابع
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60
2 - تتتتتتاا تتتاامم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:53
هذت يسمى تطبيع و ليس علاقات دبلماسية
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-47
3 - ali le vrai الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:53
موقفك يا بريطانيا سيتغير شئت أم أبيت لأن المغرب في صحرائه و الوهم في المرادية
و سبتة و مليلية و الجزر ستعود للمغرب
و ستذهب أنت يا سيد قومك كما ذهب غيرك بعد أن تغير رأيك
إن شاء الله مغرب الشرفاء
غريب أمرك تصمتون و إن تفوهتم لا تقولون شئ
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37
4 - مغربي وافتخر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:00
انها الكواليس والحقيقة يعلمها إلا الله..ولكن الحقيقة سئمنا من مشكلة الصحرا، التي خلقتها الجزائر مند اربعين سنة فما على المغرب الا ان يقتحم جميع الخيارات لينهي هاذ المشكل بسرعة
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36
5 - مغربي امريكي وافتخر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:03
بريطانيا في الطريق للاعتراف بمغربيه بالصحراء

تذكروا كلامي جيدا !!!! مسألة وقت ليس إلا
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45
6 - rachisa الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:06
لندن صاحبة وعد بلفور ضروري ترحب بهذه الخطوة ولكن نحن كشعب مغربي لا ولن نرحب باية علاقة مع اسرائيل الا اذا قامت الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف . غير هذا الشرط ما يلزمنا شيء
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1
7 - عقا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:07
تقرير المصير بالنسبة للمغرب هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ومن يحلم بغير ذلك فإنما هو يبحث عن كابوس يقض مضجعه. المغرب كان واضحا منذ البداية وقدم حلا ثمنته الامم المتحدة والقوى الكبرى معتبرة اياه بالحل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق. انتهى الكلام
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8 - المعزوزي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:07
لم أفهم ماذا تقصد الخارجية البريطانية بشعب الصحراوي...
الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من الأراضي الجنوبية للملكة و عندما استرجع المغرب أراضيه المستعمرة من طرف المحتل الإسباني كان ذلك بطرق سلمية ودون أي اعتراض من أحد..كما أن المغرب لم يكن أبدا بلدا محتلا للصحراء المغربية...
يجب على الدولة البريطانية أن تتخد موقفا واضحا من قضية وحدتنا الترابية دون اللعب على المصطلحات السياسية و تشبيه القضية الفلسطينية بقضية الصحراء المغربية التي أراد لها جنرلات الجزائر أن تكون حجر عثرة لنماء الدولة المغربية....
لكن انقلب السحر على الساحر و اعترفت أكبر دولة في العالم بمغربية الصحراء...
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9 - MARROQUI الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:11
لا وجود لشعب صحراوي هناك فقط مغاربة صحراويون يعيشون الآن في وطنهم المغرب ومن تعتبرونهم شعب صحراوي هم مجموعة من المرتزقة أتت به دول مارقة من من منطقة الساحل وجنوب الصحراء وقامت بتأطيرهم عصابات النظام الليبي السابق والنظام الجزائري وكوبا وغيرها من الدول التي كانت تدور في فلك "حلف وارسو"....
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10 - Yassine الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:11
يعني انهم لا يدعمون مقترح الاستقلال الذاتي تحت السيادة المغربية.
ماشي مشكل، مساألة وقت و مصالح باش بقية الدول الكبرى تعرف مصلحتها معامن، واش مع شريك استراتيجي قوي (المغرب) او مع حفنة من المرتزقة مدعمين من كابرنات فرنسا
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11 - وطني الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:18
و نحن بدورنا نرحب بابريطانيا بفتح سفارتها بالصحراء
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12 - منتصر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:25
تقرير المصير ؟فلنبدأ أولا بتقرير مصير شعوب اسكتلندا- ايرلاندا -بلاد الغال ،اما الصحراء المغربية فهي جزء لا يتجزأ من المغرب الشريف
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