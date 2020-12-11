لندن ترحب بعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل

هسبريس من الرباط

رحّبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، بقرار المملكة المغربية القاضي باستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.

وقال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، في بيان: "أرحب بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وهي خطوة إيجابية بين شريكين مهمين للمملكة المتحدة".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن "المملكة المتحدة تدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية تفاوضية ومقبولة للطرفين والتي تنص على تقرير المصير لكل من الشعب الفلسطيني وشعب الصحراء الغربية"، مشيراً إلى أن موقف بلاده من نزاع الصحراء لم يتغيّر.