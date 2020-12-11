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كُتّاب وآراء
لندن ترحب بعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل
رحّبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، بقرار المملكة المغربية القاضي باستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.
وقال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، في بيان: "أرحب بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وهي خطوة إيجابية بين شريكين مهمين للمملكة المتحدة".
وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن "المملكة المتحدة تدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية تفاوضية ومقبولة للطرفين والتي تنص على تقرير المصير لكل من الشعب الفلسطيني وشعب الصحراء الغربية"، مشيراً إلى أن موقف بلاده من نزاع الصحراء لم يتغيّر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
و سبتة و مليلية و الجزر ستعود للمغرب
و ستذهب أنت يا سيد قومك كما ذهب غيرك بعد أن تغير رأيك
إن شاء الله مغرب الشرفاء
غريب أمرك تصمتون و إن تفوهتم لا تقولون شئ
تذكروا كلامي جيدا !!!! مسألة وقت ليس إلا
الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من الأراضي الجنوبية للملكة و عندما استرجع المغرب أراضيه المستعمرة من طرف المحتل الإسباني كان ذلك بطرق سلمية ودون أي اعتراض من أحد..كما أن المغرب لم يكن أبدا بلدا محتلا للصحراء المغربية...
يجب على الدولة البريطانية أن تتخد موقفا واضحا من قضية وحدتنا الترابية دون اللعب على المصطلحات السياسية و تشبيه القضية الفلسطينية بقضية الصحراء المغربية التي أراد لها جنرلات الجزائر أن تكون حجر عثرة لنماء الدولة المغربية....
لكن انقلب السحر على الساحر و اعترفت أكبر دولة في العالم بمغربية الصحراء...
ماشي مشكل، مساألة وقت و مصالح باش بقية الدول الكبرى تعرف مصلحتها معامن، واش مع شريك استراتيجي قوي (المغرب) او مع حفنة من المرتزقة مدعمين من كابرنات فرنسا