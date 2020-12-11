24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:19
|13:26
|16:00
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمرابط يقترب من إنهاء التعاقد مع النصر السعودي
- مواجهة الإرهاب تبدأ من العقائد
- تحديات التنمية المستدامة في أفق 2030
- الدولة المُحايِدة/ العَلمانية
- الرياضة مهمة لمرضى السكري من النوع الأول
حقوق الإنسان في الإسلام .. ذكرى بوطالب تستحضر الأسس البانية (5.00)
العثماني: الحكومة منكبة على تنفيذ تعليمات الملك بخصوص التلقيح (5.00)
التامك يراسل بايدن: البوليساريو تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة (5.00)
كوشنر: اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء يعزز علاقات الرباط وواشنطن (5.00)
سفير واشنطن: الاتفاق الأمريكي المغربي بداية تطورات مهمة مقبلة (5.00)
- الصحافي المغربي صلاح الدين الغماري في ذمة الله - (683)
- ترامب يعلن علاقات المملكة مع إسرائيل ويعترف بمغربية الصحراء - (412)
- الديوان الملكي .. الولايات المتحدة الأمريكية تفتح قنصلية في الداخلة - (365)
- "صدمة" في مخيّمات البوليساريو.. خطوة أمريكا تفاجئ "قطّاع الطّرق" - (221)
- الملك يعلن استئناف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل في أقرب الآجال - (210)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجيش المغربي يدمر مركبة لمليشيات البوليساريو
تدخّلت القوّات المسلحة الملكية في منطقة "المحبس" لمنع مسلّحين تابعين لجبهة "البوليساريو" من الاقتراب من الجدار الأمني، حيث استهدفت العملية العسكرية عربة رباعية الدّفع تقلّ عناصر مسلّحة كانت تنوي الوصول إلى الجدار؛ وهو ما أدّى إلى تدميرها بالكامل وموت من عليها.
ووفقاً لمعطيات دقيقة نقلها منتدى "FAR Maroc" ، فإنّ "القوات المسلحة الملكية تعاملت بكل حزم مع كافة استفزازات ميليشيات تندوف، حيث ردت المدفعية الملكية بقصف عنيف دمر كافة تمركزات العدو شرق الجدار الأمني ومخازن الأسلحة التي وضعها هناك".
ووقع تبادل لإطلاق النار بمنطقة المحبس مرة واحدة، عندما حاولت عربة رباعية الدفع مسلحة الاقتراب من الجدار الأمني، ما أدى إلى تدميرها وموت مستعمليها.
وقال المنتدى سالف الذكر إنّه "لم يسجل أي استفزاز من طرف الميليشيات المعادية منذ ما يزيد عن أسبوعين، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية أو جرحى في صفوف القوات المسلحة الملكية".
وشدّد المصدر ذاته على أنّ "الوضعية بالكركرات آمنة، ولم تعرف أي عرقلة وحالة غير عادية منذ 13 نونبر الماضي"، مبرزا أنّ "الجانب الموريتاني قيّد تحركات الأعداء مانعا دخول أراضيه لأية عناصر مسلحة".
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية عدم تحريك "البوليساريو" لأسلحتها الثقيلة من تندوف، سواء راجمات كراد وعربات "BMP" وصواريخ "سام" أو الدبابات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
تفوت حدودك ينتهي وجودك
Le sérieux à commencé.
الله الوطن الملك
إنتهى زمن حرب العصابات
اتمنى من بلادي العزيزة أن تقطع العلاقات مع جار السوء إلى حين تمكن الحراك من تحقيق مبتغاه.
ولما لا الاعتراف بجمهورية القبائل.
الموت ثم الويل للاعداء المرتزقة و خونة الداخل والخارج
الله
الوطن
الملك
الخطوة المقبلة للدبلوماسية المغربية يجب ان تكون هي المطالبة بتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم ارهابي. مما سيترتب عنه عقوبات على الجارة الشرقية باعتبارها محتضنة لهم.
عاشت المملكة المغربي و عاش الشعب المغربي شامخا.
خا.
إضربوا وأوجعوا المرتزقة طلاب الفتنة والشقاق عبيد جنرالات العار في الجزائر
كل الدعم لكم ياجنود الله في الأرض ياحماة الديار
فقط معلومة : أنا أتعجب" للمثقفين " ومن بينهم ضابط سابق في الجيش وهو منهدس الكترونيك (ديبلومه مشكوك فيه) المدعو مصطفى أديب (الذئب) يدعي أن القمرين ليسا للتجسس لأن مسارهما غير ثابت يعني لا يتواجدان في المدار الجغرافي الثابت كما اقمار التليفيزيون ... ، أنا أضحك عند سماع مثل هذا الغباء من أفواه أناس درسو الفيزياء في الثانوي وفيهم من هو مهندس ولا يفرق بين اقمار التجسس واقمار التلفاز والجي بي إس ، يا إخواني أقمار التجسس يتوجب أن تكون قريبة من الأرض مابين 200 كلم إلى 500 كلم ، من اجل التصوير عالي الدقة وفيديوهات مباشرة، المتقدمة منها يتغير مسارها في كل مرة لكي لايتم اكتشافها ... ، وعمرها عادة مابين شهر و خمس سنوات ، وتكون خفيفة الوزن ... هناك من يصل عمرها 15 سنة لكن باهضة جدا جدا ، أما سبب عمر هذ الاقمار القصير فهو بسبب البطاريات بسبب استهلاكها للطاقة كثيرا ، أما بخصوص المدار الثابت لايمكن حاليا ، لأنك ستحتاج ألى أقمار كثيرة ، تركز على قطر دائري صغير مع تصوير طبعا غير واضح نظرا للبعد .
* تحية للقوات المسلحة الملكية*
Vive le Maroc
Vive le Roi