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الرئيسية | مدارات | الجيش المغربي يدمر مركبة لمليشيات البوليساريو

الجيش المغربي يدمر مركبة لمليشيات البوليساريو

الجيش المغربي يدمر مركبة لمليشيات البوليساريو
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:15

تدخّلت القوّات المسلحة الملكية في منطقة "المحبس" لمنع مسلّحين تابعين لجبهة "البوليساريو" من الاقتراب من الجدار الأمني، حيث استهدفت العملية العسكرية عربة رباعية الدّفع تقلّ عناصر مسلّحة كانت تنوي الوصول إلى الجدار؛ وهو ما أدّى إلى تدميرها بالكامل وموت من عليها.

ووفقاً لمعطيات دقيقة نقلها منتدى "FAR Maroc" ، فإنّ "القوات المسلحة الملكية تعاملت بكل حزم مع كافة استفزازات ميليشيات تندوف، حيث ردت المدفعية الملكية بقصف عنيف دمر كافة تمركزات العدو شرق الجدار الأمني ومخازن الأسلحة التي وضعها هناك".

ووقع تبادل لإطلاق النار بمنطقة المحبس مرة واحدة، عندما حاولت عربة رباعية الدفع مسلحة الاقتراب من الجدار الأمني، ما أدى إلى تدميرها وموت مستعمليها.

وقال المنتدى سالف الذكر إنّه "لم يسجل أي استفزاز من طرف الميليشيات المعادية منذ ما يزيد عن أسبوعين، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية أو جرحى في صفوف القوات المسلحة الملكية".

وشدّد المصدر ذاته على أنّ "الوضعية بالكركرات آمنة، ولم تعرف أي عرقلة وحالة غير عادية منذ 13 نونبر الماضي"، مبرزا أنّ "الجانب الموريتاني قيّد تحركات الأعداء مانعا دخول أراضيه لأية عناصر مسلحة".

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية عدم تحريك "البوليساريو" لأسلحتها الثقيلة من تندوف، سواء راجمات كراد وعربات "BMP" وصواريخ "سام" أو الدبابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - ياسين فضولي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:28
صافي سالينا من الديپلوماسية والإحترام والهضرة اللي ماكتنفعش مع بو زبال.
تفوت حدودك ينتهي وجودك
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255
2 - مواطن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:29
هؤلاء قطاع الطرق الإرهابيين الجزائريين جد أغبياء، كيف تقترب من جدار الموت و الجيش المغربي مدجج بأسلحة فتاكة قادرة على نسفك في ثوان معدودة، ألم يفهموا بعد أن المغرب قام بتشييد أطول جدار في العالم مزود بأسلحة فتاكة منذ ال80؟
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153
3 - rachida الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:29
السلام عليكم.إوا هادشي علاياش كايقلبوا.مابغاوش احمدوا الله ويدخلوا سوق ريوسهم.كايقلبوا على الموت.غايعطيها ليهم الجيش العظيم ديالنا فابور.كاتنبشوا الاسود ديالنا.دابا يعطيوكم علاياش كادوروا
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106
4 - Nabil الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:30
C'c'est fini la rigolade,
Le sérieux à commencé.
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69
5 - Nizar الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:30
انهم ينتحرون ليس الاً. ياودي الله يهديكم رجعوا لبلادكم . افيقوا من الوهم!!. الفتنة نائمة لعن الله من ايقضها::::::
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89
6 - عزيز المغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:30
يجب الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بوطننا الحبيب واقدم كل الشكر والتقدير والاحترام للقوات المسلحة الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده
الله الوطن الملك
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69
7 - stop الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:31
الحرب ستبدء ويجب ارسال افراد العائلات المستفيدة من رخص الصيد والنقل والاراضي والاستيراد والموظفين الاشباح للدفاع عن الصحراء العزيزة علينا وعليهم
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42
8 - مول الرزة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:31
الحزم ضد تصرفات قطاع الطرق هو السبيل الوحيد لإلزامهم بالعودة إلى حجمهم ، وأن القوة الحقيقية هي الشرعية . دام النصر و التمكين بإذن الله للقواة المسلحة الملكية الشجاعة ،و عاش الملك محمد السادس نصره الله و أيده الملك الحكيم
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45
9 - othmane الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:32
اللهم احمي جميع الجنود المرابطين على حدودنا الجنوبية
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57
10 - hasnaa الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:32
برافو لقواتنا المسلحة الملكية هكذا كان يجب التعامل مع هؤلاء الفئران من زمان
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48
11 - ابو عبد الرحمان الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:33
الصحراء مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها شعارنا دائما الله الوطن الملك.
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64
12 - عثمان الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:33
أحسن حاجة هي الصرامة والردع لأن قطاع الطرق لا يفهمو ولن يستوعبو أي لغة أخرى سوى الرد بشدة .
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59
13 - themorrocan الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:33
النصر لقواتنا المسلحه , وجوب الحدر من شيطان المنطقه 'ألجزائز التي تكن العداء المطلق للمغرب
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34
14 - أقولها مجددا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:35
إلى أعداء المغرب،المغرب في أرضه،و الأسلحة في سماؤه،فإحذرو تجاوز الخط الأحمر...مسيركم هو التدمير الشامل.
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35
15 - مغربي جنوبي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:36
ها المعقول ...من يقترب من الأراضي العازلة مصيره التدميرقبل التفكير في القصف العشوائي
إنتهى زمن حرب العصابات
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33
16 - الحذر! الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:37
على المغرب الاستعداد بالعصابة الحاكمة تعيش ظروفا صعبة ومعقدة بل هناك تطاحن في ما بين أجنحتها البعض في السجن والبعض في المستشفيات والبعض يقاتل فمن شأن أيامها الحاكمة أن تدفع باللقيطة لارتكاب هجمات في العمق .
اتمنى من بلادي العزيزة أن تقطع العلاقات مع جار السوء إلى حين تمكن الحراك من تحقيق مبتغاه.
ولما لا الاعتراف بجمهورية القبائل.
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28
17 - ح.حفيظ الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:39
الله أكبر الله أكبر، أتمنى بأن نسترجع أراضينا المغربية من كل الاتجاهات.....
الموت ثم الويل للاعداء المرتزقة و خونة الداخل والخارج
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28
18 - متقاعد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:39
برافو لقواتنا المسلحة الملكية تحت ظل قاءدها الأعلى صاحب الجلالة نصره الله!!! لا تسامح مع الانفصال[email protected] الصحراء مغربية وستظل كذلك تحت شعار الله الوطن الملك ولا شعار غيره[email protected]@
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27
19 - محمد سلا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:41
مزيد من النجاح والتوفيق لقواتنا المسلحة الملكية ومزيد من الانتصارات بقيادة صاحب الاجلالة دمروا قطاع الطرق والمرتزقة الله الوطن الملك.
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22
20 - mohand الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:42
الجزائر تقتل البوليزاريو تريد ان دفعهم الى الهلاك وتتهنى منهم انها تقتلهم انها تدفعهم للاقدام على الانتحار الجزائر ترهب ساكنة تندوف تمارس عليهم الارهاب لكي يكونوا ارهابيين
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22
21 - بلباهي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:43
النصر و العزة والتمكين لجنود المملكة البواسل ،اسود الأطلس... وإن عدتم عدنا
الله
الوطن
الملك
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25
22 - عقا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:44
الصرامة ثم الصرامة مع فلول المرتزقة. لغة السلاح هي ما تفهمه العصابة والحمد لله لدينا حرس حدود لا يرف لهم جفن مستعدون ومدرىون على التعامل الجيد مع المتسللين الخونة لتلقينهم الدروس في التكتيك الحربي وكنس الجراثيم الانفصالية. تحية لجنودنا البواسل والذل والهوان لخونة الوطن.
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23
23 - Momo الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:44
برافو القوات المسلحة هكذا يكون الرد و إلا فلا،و أنبه الذين كانوا يسخرون من إطلاق القمر الصناعي المغربي،فهذا الاخير يوفر رؤية تحركات العدو بشكل واضح داخل الأراضي الجزائرية و الموريطانية و أي اقتراب من الجدار الامني يكون في مرمى أسلحة الجيش المغربي الباسل.
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23
24 - simo soussi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:45
الله اكبر . يحيا ااوطن . و تبا للمرتزقة
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16
25 - الله الوطن الملك الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:45
الله الوطن الملك. عاش الملك وعاشت القوة المسلحة الملكية وعاش الشعب المغربي.
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20
26 - Yassine الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:45
انها رقصة الديك المذبوح...
الخطوة المقبلة للدبلوماسية المغربية يجب ان تكون هي المطالبة بتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم ارهابي. مما سيترتب عنه عقوبات على الجارة الشرقية باعتبارها محتضنة لهم.
عاشت المملكة المغربي و عاش الشعب المغربي شامخا.
خا.
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21
27 - طنجاوي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:46
العز والنصر لقواتنا المسلحة الملكية الباسلة
إضربوا وأوجعوا المرتزقة طلاب الفتنة والشقاق عبيد جنرالات العار في الجزائر
كل الدعم لكم ياجنود الله في الأرض ياحماة الديار
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17
28 - محمد الزموري الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:46
تحية خالصة للقوات المسلحة الملكية لا تساهل مع المرتزقة يجب التعامل بحزم وقوة مع كل استفزاز للعصابة وتدمير كل هدف متحرك نحو الجدار الأمني والهاجم كايموت شرع لا يجب أن نترك لهم أي مجال حتى للتفكير بمجرد أن يشعل محرك العربة يجب تدميرها في الحين .
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20
29 - محمد رضا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:51
شكرا للقوات المسلحة المغربية على الحرص على الحدود المغربية والتصدي للإرهارب والإرهابين اللدين يفكرون في التسلل إلى المغرب.يجب الضرب من حديد كل من سولت له نفسه للتخريب و إرهاب الناس، والنصر والعز للقوات المسلحة المغربية آمين يا رب.
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0
30 - ملاحظ بسيط الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:53
اللهم انصرنا على المعتدين، ان يقطع المرتزقة وقطاع الطرق طول وعرض المنطقة العازلة مدججين بالاسلحة والدخاءر التي تمدهم بها الجارة العدوة واقترابهم من الجدار الامني للهجوم على قواتنا المسلحة يقتضي منا أن ندكهم دكا ونتبعهم حتى عقور ديارهم لنمحيهم ونمحي من ياويهم.
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1
31 - جبيد لودنين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:56
وا باز على سنطيحة المرتزقة و حاظنتهم. واش تعتقدون ان المغرب سيقدفكم بالموز او التفاح فواكه تاخدون معها الصور اليوم هناك في ال الرابوني. هذا فقط غيض من فيض. و ان عدتم عدنا
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0
32 - اليوسفي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:56
بداية الحرب الجادة مع هؤلاء المرتزقة
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0
33 - brahim الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:57
القمرين الاصطناعيين لكم بالمرصاد ، ياحفنة الجبناء ، مرتزقة البوليبوزبال يجب أن تمحى على وجه الأرض ...
فقط معلومة : أنا أتعجب" للمثقفين " ومن بينهم ضابط سابق في الجيش وهو منهدس الكترونيك (ديبلومه مشكوك فيه) المدعو مصطفى أديب (الذئب) يدعي أن القمرين ليسا للتجسس لأن مسارهما غير ثابت يعني لا يتواجدان في المدار الجغرافي الثابت كما اقمار التليفيزيون ... ، أنا أضحك عند سماع مثل هذا الغباء من أفواه أناس درسو الفيزياء في الثانوي وفيهم من هو مهندس ولا يفرق بين اقمار التجسس واقمار التلفاز والجي بي إس ، يا إخواني أقمار التجسس يتوجب أن تكون قريبة من الأرض مابين 200 كلم إلى 500 كلم ، من اجل التصوير عالي الدقة وفيديوهات مباشرة، المتقدمة منها يتغير مسارها في كل مرة لكي لايتم اكتشافها ... ، وعمرها عادة مابين شهر و خمس سنوات ، وتكون خفيفة الوزن ... هناك من يصل عمرها 15 سنة لكن باهضة جدا جدا ، أما سبب عمر هذ الاقمار القصير فهو بسبب البطاريات بسبب استهلاكها للطاقة كثيرا ، أما بخصوص المدار الثابت لايمكن حاليا ، لأنك ستحتاج ألى أقمار كثيرة ، تركز على قطر دائري صغير مع تصوير طبعا غير واضح نظرا للبعد .
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34 - مغربي حر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:04
يجب الدفع بمرتزقة البوليزاريو الى ما وراء المنطقة العازلة و تشييد جدار جديد محاد للحدود الدولية مع الجزائر الشريرة لمسح وجود اي مرتزق بالتراب الوطنبي ...

* تحية للقوات المسلحة الملكية*
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35 - مغربي و افتخر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:09
على المغرب ان يجعل من تندوف مقبرة لهؤلاء المرتزقة الارهاببين وانتهى الكلام
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36 - Patriote الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:14
Tous nos hommages et notre admiration aux Forces Armées Royales sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi qu'Allah le protège

Vive le Maroc
Vive le Roi
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37 - مروكي طالع ليه الغاز الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:16
و كون داروها من شحال هادي.. اللي دوا ياكل الدوا.. طلعو لينا فراسنا.. و راه الديبلوماسية خاصها ماليها.. ماشي عصابة ماعرفناهم شنو باغين.. الفوضى و الروينة الله يغبر ليهم الشقف..
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38 - محمد الفاسي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:19
على الإعلام المغربي الحر التركيز على العدو الحقيقي للمغرب وعدم الرد على استفزازات الإعلام الجزائري وتجنب توسيع العداء أو الهجوم على الإخوة الجزائريين الذين يحبون المغرب والمغاربة ولو كانت الديموقراطية الحقيقية في هذا البلد لما كان العسكر هو صاحب القرار السياسي.
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39 - الخميس الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:20
يجب التعامل بحزم مع أي تحرك للضباع وابعادهم عن المنطقة ككل حتى يبقى ممر الكركارات آمنا لمستعمليه من التجار والحافلات التي تحمل البضائع والسلع المتجهة إلى الجنوب.
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40 - ملاحظ الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:21
تحية لجنودنا البواسل ..الله ينصركم على الاعداء .
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41 - جندي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:24
لماذا. لا تذمر تلك الاليات وننهي الامر ......عصابات بوزبال تستفزنا....
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42 - التسمية الصحيحة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:27
برافو للقوات المسلحة الملكية مزيدا من الانتصارات...اتمنى التوقف عن ذكر اسم الانفصاليبن و نعتهم فقط بارهابيي تندوف...
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43 - امسمرير تنغير الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:28
المغرب يدمر مركبات والعتاد العسكري لللارهابين الجزايرين اشنو عند البوليزاربو ممعتارفين بيهوم كون هدا الله الحكومة الارهابية الجزايرية تعطينا التيساع
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3
44 - يونس الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:28
كل الاحترام والتقدير والامتنان لجنودنا الشجعان ابناء هذا الوطن الذين يضعون حياتهم رهن امنه وسلامته. سدد الله رميكم وعليكم بالاعداء الذين ظنوا ان ارض المغرب مستباحة ويمكن العبث فيها اين شاءوا. لا عزاء لهم اليوم وهم يموتون بل ينتحرون من دون حتى ان يطلقوا رصاصة. اما مربيتهم الجزائر فاللعنة عليها إلى يوم الدين ولولا هذا المشكل الذي اختلقته لكان الجميع يعيش الان في أمن وأمان
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