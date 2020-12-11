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الرئيسية | مدارات | الوراق ينقل تحيات الملك إلى العسكر في الصحراء

الوراق ينقل تحيات الملك إلى العسكر في الصحراء

الوراق ينقل تحيات الملك إلى العسكر في الصحراء
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:05

زار الجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دوكوردارمي الفاروق بلخير، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، مرفوقين بضباط سامين من القيادة العامة وقيادة المنطقة الجنوبية، شبه قطاع المحبس التابع لقطاع وادي درعة العسكري.

وكشف منتدى "فار-ماروك" أن الزيارة كانت فرصة "لنقل تحيات وتهاني جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى أبنائه المرابطين بشبه القطاع؛ لدورهم في القطع النهائي مع استفزازات الميليشيات المسلحة بالمنطقة".

ووقف المسؤولون العسكريون، خلال هذه الزيارة، على المعنويات المرتفعة لعناصر القوات المسلحة الملكية، بعد العمليات البطولية التي قاموا بها لصد مناوشات ميليشيات "البوليساريو" بالمنطقة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن "القوات المسلحة الملكية تبقى الدرع الواقي والحصن الحصين مجندة وعلى أعلى درجات التأهب والاستعداد خلف جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للدفاع عن حوزة الوطن وصون تراب المملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عثمان الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:12
جميل جدااا.
لكن يجب الإعتناء بهم ماديا أيضا ومعنويا
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16
2 - hassan الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:16
السيد الوراق انقل تحياتنا و حبنا العميق لجنودنا البواسل الاحرار وعاشت الصحراء مغربية الى الأبد
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7
3 - مغربي و افتخر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:17
تحية لجيش بلادي ، اسحقوا الأوباش لا تذروا للمرتزقة عملاء العدوة الجزائر اثرا، العزة و النصر للجيش المغربي البطل، ارفعوا رؤوسنا و عاش جلالة الملك محمد السادس ،
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7
4 - احب وطني و ملكى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:19
احب وطنى و ملكي عاشت المملكة المغربية
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6
5 - هشام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:20
هم يقومون بواجب جبار لحماية البلاد ويجب على قيادة أن تجازيهم وتقف معهم ماديا ومعنويا بصرف لهم مكافأة
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9
6 - رمزي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:22
نتمنى ان يكون هناك تحفيز مادي للقوات المسلحة الملكية كما قام به السيد الحموشي بالنسبة للامن الوطني.
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8
7 - meddd الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:23
تحياتي لجميع افراد القوات المسلحة الملكية
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6
8 - Mohamed Lahrar الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:24
ديما العز و النصر لقواتنا الملكية المسلحة الله الوطن الملك عاش المغرب شامخا دائما
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7
9 - حفظكم الله الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:25
تحية للقوات المسلحة الملكية... هم فخرنا... هم حماة الوطن و المواطنين....هم المرابطين الشجعان.......هم أبطال المغرب بامتياز...
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10 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:27
اللهم اعنهم. وانصرهم على المرتزقة اعداء الامة .
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4
11 - طنجاوي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:29
تحية إجلال وإكبار للقوات المسلحة الملكية الباسلة
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5
12 - من هنا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:31
السلام عليكم نتمى من صاحب الجلالة ان يعطي امره السامي لزيادة اجورهم وعاش الملك وجمعة مباركة وصل اللهم وسلم سلاما طيبا مباركا على نبينا وحبيبنا محمد وصحبه اجمعين
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13 - غيور على واطنه الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:31
نحن جنود مجندون وراء جالة الملك لصد اي عدوان على حبة رمل واحدة من الصحراء المغربية
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14 - Fatin الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:34
عاش الملك الهمام عاش ملكنا الحكيم ،اللذي قاد البلاد بحكمته نحو النصر ....أنا إمرأة مغربية حرة ومستعدة للأنضمام الى الجنود للدفاع عن آخر حفنة رمل بالحدود المغربية ،ولو بالزرواطة، فالعصابات وإرهابيي البوليزاريو لاتنفع معهم إلا الزرواطة..
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15 - أبو محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:35
وفقكم الله وسدد رميكم نحن معكم بقلوبنا نسأل الله العلي القدير أن يتبت أقدامكم ، هذا هو الجهاد الحقيقي لأنه بأمر من ولي الأمر وتحت راية حفظكم الله يا جنودنا البواسل.
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