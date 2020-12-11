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كُتّاب وآراء
الوراق ينقل تحيات الملك إلى العسكر في الصحراء
زار الجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دوكوردارمي الفاروق بلخير، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، مرفوقين بضباط سامين من القيادة العامة وقيادة المنطقة الجنوبية، شبه قطاع المحبس التابع لقطاع وادي درعة العسكري.
وكشف منتدى "فار-ماروك" أن الزيارة كانت فرصة "لنقل تحيات وتهاني جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى أبنائه المرابطين بشبه القطاع؛ لدورهم في القطع النهائي مع استفزازات الميليشيات المسلحة بالمنطقة".
ووقف المسؤولون العسكريون، خلال هذه الزيارة، على المعنويات المرتفعة لعناصر القوات المسلحة الملكية، بعد العمليات البطولية التي قاموا بها لصد مناوشات ميليشيات "البوليساريو" بالمنطقة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن "القوات المسلحة الملكية تبقى الدرع الواقي والحصن الحصين مجندة وعلى أعلى درجات التأهب والاستعداد خلف جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للدفاع عن حوزة الوطن وصون تراب المملكة".
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تعليقات الزوّار (15)
لكن يجب الإعتناء بهم ماديا أيضا ومعنويا