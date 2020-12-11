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كُتّاب وآراء
روسيا تنتقد اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء هو "انتهاك للقانون الدولي".
جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وقال بوجدانوف: "هذا انتهاك للقانون الدولي، هناك قرارات ذات صلة، هناك بعثة أممية لإجراء استفتاء في الصحراء، كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال، يوم أمس الخميس: "إن إسرائيل والمغرب اتفقا على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية، مع موافقة الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء".
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ستيفان دوجاريك: "إن موقف الأمم المتحدة بشأن الصحراء لم يتغير، ولا يمكن إيجاد حل للقضية إلا على أساس قرارات الأمم المتحدة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
حسبنا الله و نعم الوكيل
كولي مع راسك، المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها.
الاتفاق أو قرار أمس جاء خارج نطاق الامم المتحدة من دولة عظمى او الدولة الاقوى في العالم والتي تسير العالم من وراء الستار.
اعتراف امريكا بالامس سيتبناه تلقائيا من يدور في فلكها بينما محور الشر الجزائري الجنوب افريقي وفوقهم روسيا سيتبنون الطرح المناوئ.
وتصريح نائب الوزير الروسي خطير لأنه عاد ليتحدث عن الاستفتاء وليس الحل السياسي السلمي المتفق عليه بين اطراف النزاع.
المغرب كان جريئا بالامس بقراره تبني تطبيع العلاقات بالكيان على مستوى معين مقابل نزع الاعتراف.
سننتظر أن يكون الاعتراف مرسوما رئاسيا فعليا متفق عليه في مجلس الشيوخ وليس موقفا سياسيا لرئيس البلاد حتى يكون الاعتراف سياديا ووطنيا.. ثم نرى كيف نعيد استمالة الموقف الروسي على الاقل ليكون محايدا وليس ما أصبح عليه اليوم بجانب الجزائر.
ولاكن دنوب الشعب السوري المشرد غادي تلاحقهم
اي دولة تا تخرج تعلق سلبيا على قرار امريكا الان عندها مصلحة في سروال يعقوب او باغية مصلحة وعذر لابتزاز العصابة او المغرب.
على المغرب ان يحط النقط على الحروف او باراكا من الضحك على الذقون ، حلبتونا ما كفى وللصبر حدود.
نريد محاربة الفقر وافريقيا ايضا، مريد تنمية بلداننا ونريد الخروج من التبعية وصدقتكم.
عطيونا التساع والله ياخد الحق في الجزاءر التي أفقرت شعوب الجوار بغباءهم وحقدها وحسدها.
المغرب في طريقه الصحيح والصحراء في مغربها وقريبا انشاء الله سوف تتنحى العصابة التي تخدمكم.
السلام عليكم
اتمنى من ترامب ان يدرج الجبهة كجماعة ارهابية وبالتالي اي تعامل معها سيعرض صاحبه للعقوبات.
ما دخل روسيا في قرار سيادي لدولة عظمى
"لقد كان الظلم فوضى،فهدمت حواشيه ليصبح ظلما منظما".
Nous allons garder la tête froide, ça ne nous impressionne pas. Nous allons gérer cette situation et nous sortirons gagnants comme d'habitude. il est clair que la Russie veut faire tomber l'Algérie dans le piège d'une guerre pour s'implanter encore plus dans la région.. Chez nous la Russie n'a aucune chance avec nous, ils le savent mais poussent leur vache à exécuter leur plan, la vache algérienne va se faire piégée comme ce qui s"est passé avec la Yogoslavie, l'Irak, la Syrie, la Lybie et bientôt l'Iran
الرووس و ماضيهم الدموي إضافة إلى ضمهم للقرم و تورطهم في سوريا ليسوا في وضع مريح لإعطاء الدروس لأحد
الشيشان محتلة جزيرة القرم...و....ووو.
المغرب وامريكا لعبوا لعبة الكبار، فمن لم يعجبه الحال الان فليشرب البحر