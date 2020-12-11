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الرئيسية | مدارات | روسيا تنتقد اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية

روسيا تنتقد اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية

روسيا تنتقد اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:50

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء هو "انتهاك للقانون الدولي".

جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بوجدانوف: "هذا انتهاك للقانون الدولي، هناك قرارات ذات صلة، هناك بعثة أممية لإجراء استفتاء في الصحراء، كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال، يوم أمس الخميس: "إن إسرائيل والمغرب اتفقا على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية، مع موافقة الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء".

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ستيفان دوجاريك: "إن موقف الأمم المتحدة بشأن الصحراء لم يتغير، ولا يمكن إيجاد حل للقضية إلا على أساس قرارات الأمم المتحدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:56
شيئ عادي ان تنتقد روسيا اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء المغربية لانها تعتبر الجزائر سوق لبيع خرداتها الحربية
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287
2 - مجيد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:57
الصحراء مغربية احب من أحب او كره من كره . الراجل كيموت على ولادو و بلادو . نهاية البث .
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191
3 - bensaid الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:58
طبعا ستنتقد روسيا قرار أمريكا الإعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء و إلا لمن ستبيع الأسلحة? ههههه.
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198
4 - سعيد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:58
كل سيأتي في طريق ان شاء الله من بعد فرنسا ومن بعد الصين ومن بعد روسيا بإذن الله..شكرا أمريكا
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139
5 - عثمان الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:00
وماذا عن القرم ؟ و هل روسيا لها الوصايا على المغرب أو غيره ؟
حسبنا الله و نعم الوكيل
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157
6 - حكيمdz الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:01
المغرب خسر الكثير وربح القليل من تغريدة ترامب افتراضية كل العالم ضد قرار ترامب وكسبت البوليساريو تضامن اكبر واكثر شكرا ترامب
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-523
7 - أبو أحمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:03
نتفهم حاجة روسيا للعملة الصعبة من الجزائر،
كولي مع راسك، المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها.
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140
8 - شمالي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:03
طبعا ستفعل الم يكن المغرب هو البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي لم يرضخ المعسكر الشيوعي
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113
9 - rachida الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:04
السلام عليكم.ألم أقل لكم من قبل أن هناك مؤامرة حيكت ضد ترامب كي لا يفوز بالانتخابات لأنه كان يهدد مصالحهم أكثر إن فاز لذا تخلصوا منه بلعبة تزوير الانتخابات.ها هما أعدائه بدؤوا يضهرون بكل وضوح وبدؤوا يخرجون من جحورهم لي يلسعوه حينما رأوه قال كلمة حق.ربما الجزائر تشتري ذمم الروسيين كي يبقوا على نفس النغمة التي هي تقرير المصير لذا وقفوا ضد فوز ترامب لتستمر نفمتهم هذه إلى ما لا نهاية ولكن نحن لا تهمنا لا روسيا ولا الجزائر ولا مرتزقتها.الصحراء في مغربها وشكرا لي ترامب على دعمه لنا اللذي يشكل اكبر تهديد لمصالح روسيا وحبيبتها الجزائر ولكن مصالح مزيفة وليست حقيقية.شي باغي إبني وشي باغي إذمر
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62
10 - karim الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:05
ومادام تقول روسيا في شأن احتلال شبه جزيرة القرم واقتطاعها بالقوة من أوكرانيا عقب انضمام الأخيرة إلى الاتحاد الاوربي..انها سياسة الديب حرام وكبدتو حلال..
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92
11 - Mohammed الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:06
يجب إلغاء معاهدة الصيد البحري مع روسيا التي تم توقيعها معهم خلال الأسبوع الماضي و الذي يشمل الصيد في مياهنا الصحراوية . هذا قمة النفاق
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110
12 - الطنز البنفسجي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:06
رد فعل واقعي ومنطقي.
الاتفاق أو قرار أمس جاء خارج نطاق الامم المتحدة من دولة عظمى او الدولة الاقوى في العالم والتي تسير العالم من وراء الستار.
اعتراف امريكا بالامس سيتبناه تلقائيا من يدور في فلكها بينما محور الشر الجزائري الجنوب افريقي وفوقهم روسيا سيتبنون الطرح المناوئ.
وتصريح نائب الوزير الروسي خطير لأنه عاد ليتحدث عن الاستفتاء وليس الحل السياسي السلمي المتفق عليه بين اطراف النزاع.
المغرب كان جريئا بالامس بقراره تبني تطبيع العلاقات بالكيان على مستوى معين مقابل نزع الاعتراف.
سننتظر أن يكون الاعتراف مرسوما رئاسيا فعليا متفق عليه في مجلس الشيوخ وليس موقفا سياسيا لرئيس البلاد حتى يكون الاعتراف سياديا ووطنيا.. ثم نرى كيف نعيد استمالة الموقف الروسي على الاقل ليكون محايدا وليس ما أصبح عليه اليوم بجانب الجزائر.
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38
13 - محمد حسن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:06
الروس يستغلون ثرواتنا و مع ذالك فموففهم الرسمي منحاز للجارة الشرية الغراب دائما يكون اسود. الف دولة اسراءلية بجانبها ولا جارة الجنرالات. ألمغرب يتقدم
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48
14 - مناضل الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:06
يعلم الله شحال ديال الفلوس شد من جنرالات المرادية مقابل هاد التصريح
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54
15 - youcef الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:06
هدا مالوا نيل اش داروا الا كرانيا...تا ارمينيا معاونوهاش رغم الاتفاقيات لبناتهم ......شعب الفودكا و سالة.
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33
16 - بوعزة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:06
ماعمرني مارتاحيت لدولة روسيا دائما كاتلعب تحت الطاولة.
ولاكن دنوب الشعب السوري المشرد غادي تلاحقهم
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36
17 - عبدالله الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:07
وإيلي يا الامريكان حشومة عليكم ، هزيتو لينا سوق الأسلحة ديال الخردة لي كنّا تا نبيعوها لشقيقتنا الجزاءر او دابا ما كاين تبزنيس ، كنّا تا ندخلو عشرة ملايير لصندوقنا او دابا كبيتونا كولشي في الماء .
اي دولة تا تخرج تعلق سلبيا على قرار امريكا الان عندها مصلحة في سروال يعقوب او باغية مصلحة وعذر لابتزاز العصابة او المغرب.
على المغرب ان يحط النقط على الحروف او باراكا من الضحك على الذقون ، حلبتونا ما كفى وللصبر حدود.
نريد محاربة الفقر وافريقيا ايضا، مريد تنمية بلداننا ونريد الخروج من التبعية وصدقتكم.
عطيونا التساع والله ياخد الحق في الجزاءر التي أفقرت شعوب الجوار بغباءهم وحقدها وحسدها.
المغرب في طريقه الصحيح والصحراء في مغربها وقريبا انشاء الله سوف تتنحى العصابة التي تخدمكم.
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27
18 - المصطفاوي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:07
رروسيا تكشر عن أنيابها وتتعلل بعدم إحترام القانون الدولي، ونقول لها: يا روسيا هل احترمت القانون الدولي في القرم، وفي روسيا حينما دخلت البلد لدعم رئيس قاتل لشعبه، وقتلت طائراتك مئات الآلاف من الشعب السوري، وهجرت الملايين من وطنهم، هل كنت محترمة القانون الدولي. سبحان الله! أم هي لتهدئة خواطر الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر التي تعتبرون أنتم الشريك الأكبر لهم في شراء خردة الأسلحة!؟؟؟
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35
19 - من يدفع اكثر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:07
الروس يهمهم فقط من يدفع اكثر الجزائر تشتري كل أسلحتهم المتهالكة. طبيعي ان يصطفوا حانبها و اكيد شنقريحة تباكى كل الليلة الماضية عليهم. و جبروا خاطره بهكذا تصريح فضفاض. هم ايضا سوف يدركون ان مصلحتهم استراتيجيا مع المغرب اما النفط و الغاز فلديهم منه ما يفوق الحاجة
السلام عليكم
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26
20 - واحد من المغرب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:08
فهل سيصمت أنصار روسيا عن التعليق ويتركوا المجال للذباب الإلكتروني..
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9
21 - bon de commande الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:10
الجزائر مقدرش تصرح من البارح ولكن على ما يبدو انا وقعت شي bon de commande لروسيا باش تشري قرون الرنة تصنع منهم بورت كلي باش يعلقو سوارتهم ودارو ليهم خاطرهم والمصرح هو نائب وزير الخارجية وليس وزير الخارجية مقابل مرسوم رئاسي للرئيس الامريكي.
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21
22 - المهاجر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:10
معنا او ضدنا لم نعود نعترف بالحياد السلبي اما ان تختر اما معنا او معهم لا صيد في مياهنا وانت لا تعرف بحقوقنا ...ننتظر فرنسا صديقة المغرب كما تقول .....انتهت المقابلة نلعب في الشوط الاضافي اما النصر واما الهزيمة
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16
23 - الصحراء تحت المجهر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:10
امريكا تعترف روسيا تنتقد الاتحاد الاوربي يتفرج الصين صامة والبقية تنتظر ماذا سيحدث بعد هذه المسرحية التاريخية والتي اعطيتها اسم ذئاب الصحراء في ورطة
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8
24 - متتبع الأحداث الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:11
وماذا عن جزيرة القرم التي اقتطعتموها من دولة عضو في الأمم المتحدة؟
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14
25 - محمد لعيوني الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:11
ولمادا لم تنتقد روسيا الجزائر التي تدعم الجبهة الانفصالية بالسلاح والمال والاعلام والسياسة.
اتمنى من ترامب ان يدرج الجبهة كجماعة ارهابية وبالتالي اي تعامل معها سيعرض صاحبه للعقوبات.
ما دخل روسيا في قرار سيادي لدولة عظمى
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18
26 - Mazagan الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:12
يعتبر القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص إعتراف بلاده بالصحراء المغربية سابقة تاريخية و قرار جريء لن يستطيع أي رئيس أمريكي إستصداره، و لهذا يجب على المغرب إستغلال هاته الفرصة التاريخية للمضي قدما و إزالة الجدار العزل و الدخول للمنطقة المعزولة من السلاح ليكون قد إسترجع كل شبر من الصحراء و تقوية دور الساكنة في تسيير أقاليمه .
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13
27 - كمال الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:12
دائماً روسيا غير مخلصة للمغرب وهذا من. غطرسة أفكارها ضد أمريكا حتي لو أصبحت هي الشريك الاول في كل شيء لا تقة في الروس ولازال المغرب ينتظر الموقف الصيني لذا اصبح المعبر محط أنظار الدول التي تريد استغلال افريقيا في ثرواتها وبيع سلعها وأسلحتها لكي تبقي افريقيا تعاني الحرب والمجاعة وهي في الأصل غنية بمواردها وعير محتاجة لأحد سوي التسيير والحاكمة ونقول أمريكا خلطط أوراق أطماع الدول الطامعة في صحراء المغرب
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10
28 - مراقب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:13
راي لارضاء نظام كوبا الشرقية اقصد النظام العسكري الجزائري لشراء الخردة العسكرية الروسية
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6
29 - Youssef الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:13
سبحان الله، ومتى كان ضم روسيا لجزيرة القرم قانونيا ؟ ليس لروسيا ان تعطي دروسا لأحد.
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11
30 - مرتن بري دو كيس الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:13
ولمذا هذا الناءب لوزير خارجية روسيا .لم يقل شيءا لما نقلت امريكا سفارتها الى القدس..اليس ذلك فيه اعتراف لليهود على القدس ..وكيف لهذا الروسي الذي لا زال اثر قدم وزير خارجيتهم في الرباط.الذي لم يغادرها قبل يومين لم يقل شيءا لما دخلت سلعة الافاعي السوداء لقيط الجزاءر الى الكركرات وعبث فيها وقطع الطريق على المسافرين..وقافلات الحافلات التجارية الدولية .؟ ولماذا لم يقل نفس الكلام بان هناك تناقض واختراق للقانون الدولي و.و.و..حين كثيرا من الدول العربية وحتى بعض الدول الاروبية اعترفت رسميا بمغربية الصحراء..وعلنيا تساند المغرب على حقه المشروع...فابناء الماجوس واحد ...في شرقنا وعلى الالاف من الكلومترات...ولكن..ما قيل قد قيل وما فعلناه لا رجعة فيه ..ومن لم يعجبه حال فليتبول في سروال امه.
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6
31 - Ramzi texas الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:13
روسيا ماكرة تلعب السياسة المارقة، تحاول استمالة العدو الشرقي، لأنها الزبون الأول لأسلحتها في فشمال إفريقيا ،كما أنها تخادع الطرفين، تستفيد من ثروات المغرب البحرية، و من أموال التسليح لجيران السوء ، و المملكة المغربية يكفيه اعتراف أمريكا، أما لعبة المصالح القذرة فالكل أدرى بها، و نحن كمملكة مغربية لو كنا بنفس وزن الدول المسيطرة على العالم، لطالبناها أيضا بتقرير مصير جمهورية التاتار و داغستان ..و... و
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10
32 - متابع الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:14
في نظري ، روسيا لا تمتلك شيئ رغم شساعة اراضيها ، ودولة غير ديمقراطية وليست بالقوة التي لا زالت في مخيلة اتباع وهم ستالين ولينين ... أمريكا تمتلك نصف ثروات الأرض .
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13
33 - متتبع متتبع الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:14
كلام لتعزية كبرنات فرنسا فقط امريكا هي من تحكم العالم والصين ثانيا وكلاهما معنا وفرنسا وبريطانيا إذن روسيا تقوم بالمعارضة خير أجل المعارضة لا اقل ولا أكثر
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7
34 - وليس من حقك كذلك الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:15
اليس 45 سنة كافية المغرب ليس افغانستان تريدون استغلال مجلس الامن لتجارة مربحة لاسلحة الملك محمد السادس رجل سلم وسلام شكرا سيادة الرئيس الامريكي
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5
35 - روسيا والنفاق السياسي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:15
روسيا المساند الرسمي في ميدان التسليح للجزائر ؛؛؛؛؛؛كيف ننتظر منها نحن المغاربة إلا التعليقات السلبية اوالتنديدات ؟ ؟؟؟؟ روسيا لم تبارك فتح معبر الكركارات الشريان الحيوي للقارة الأفريقية، ،،،،
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8
36 - marocain الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:15
روسيا من أكبر بلدان العالم خبثا و مكرا...تنهب و تتسلطن على سوريا و دول أوروبا الشرقية بلا قانون لا أممي و لا دولي و تتأتي اليوم تتكلم عن القوانين الأممية و المواثيق الدولية،فإن لم تستحي فاصنع ما شئت.التاريخ و الجغرافيا شاهدان على حضارتك التي شيدت و بنيت على يد دول أوربا الشرقية و سوريا المكلومة...
"لقد كان الظلم فوضى،فهدمت حواشيه ليصبح ظلما منظما".
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11
37 - ahmad الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:16
روسيا حليفة الجزائر و طبيعي جدا ان تصطف معها الدور علا حليفتنا فرنسا ان تبين لنا رجولتها و تصطف معنا تعلن عن مغربية الصحراء مع اني متاكد انها لن تفعلها
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12
38 - HAFID الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:16
وهل الاعتراف بالطرف الاخر ومده بالسلاح والخبراء الروسيين وتدريب مرتزقته ليس انتهاكا للقانون الدولي؟ لقد سقط القناع
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5
39 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:16
واش شغلم . المغرب في صحراىه والصحراى في مغربها . الان بدات الاقنعة تزول عن الوجوه . وعرفنا من يحرك الخيوط و يتحكم في الكراكيز .
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6
40 - lmoubita الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:17
Cette initiative montrera au marocains qui sont leurs alliés et qui sont leurs ennemis. L'Amérique est plus proche géographiquement de nous que la Russie. il n y a que l'océan atlantique entre nous et les USA. Clairement après cette déclaration, on voit bien que la Russie ne veut pas de solution mais cherche à souffler dans les braises pour allumer une nouvelle guerre dans notre région. L'Iran aussi a condamné la décision américaine.
Nous allons garder la tête froide, ça ne nous impressionne pas. Nous allons gérer cette situation et nous sortirons gagnants comme d'habitude. il est clair que la Russie veut faire tomber l'Algérie dans le piège d'une guerre pour s'implanter encore plus dans la région.. Chez nous la Russie n'a aucune chance avec nous, ils le savent mais poussent leur vache à exécuter leur plan, la vache algérienne va se faire piégée comme ce qui s"est passé avec la Yogoslavie, l'Irak, la Syrie, la Lybie et bientôt l'Iran
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5
41 - محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:17
إنه لعب الكبار. المغرب كما لو أنه يتوسط دائرة تحيطها أشباح الدول العظمى ترمي كل منها للآخر بملف الصحراء حتى لا يلتقطه المغرب المغلوب على أمره، وكأنهم يسعون لجن جنونه وفقدانه صوابه وصده عن استرجاع حقوقه. إنها الصهيونية الخفية و ما خفي أعظم. يتلاعبون بنا كيف ما شاؤوا و الجزائر الغبية ترى في ذلك انتصارا لها ولا تدري أن مصيرنا واحد. كل حزب بما لديهم فرحون.
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3
42 - nahaljamila الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:19
وهل استعمار القرم ليس انتهاكاا للقانون الدولي
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6
43 - عثمان الفاطمي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:20
روسيا تريد أن توضح للعالم أنها مازالت القوة المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية بخرجاتها المعاكسة للقرارات الأمريكية ، لكن الواقع خلاف ذلك، العالم يعيش على وقع القطبية الأحادية والهيمنة الأمريكية، فلاروسيا ولا الصين قادرة على مواجهة قوة ونفوذ واشنطن، فأمريكا تستمد قوتها من تفوقها العسكري وعولمتها الثقافية للعالم بأسره قبل أن يكون الأمر له علاقة بالاقتصاد أو غير ذلك، والموقف الروسي يحاول من خلاله الروس توهيم الجزائر أنه معهم قوة عظمى إسمها روسيا، من أجل استمرار إستنزاف ثروات الجزائر من خلال صفقات شراء السلاح الروسي التي لا تنتهي!
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10
44 - saber الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:23
اليس ضم روسيا جزيرة القرم الأوكرانية انتهاكاً للقانون الدولي، وهو انتهاك تكرره روسيا باستهدافها المدنيين العزل في سوريا عبر استهدافها العشوائي للمدارس والمشافي والبنية المدنية للبلاد.
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45 - كلام المعقول الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:24
على المغرب بعد الاعتراف الأمريكي ان يلغي صفقة اللقاحات الصينية والروسية ويختار فايزر..
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4
46 - موسكو الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:24
روسيا دولة إستعمارية تستغل ظعف الدول العربية والإسلامية خربة سوريا ووو ولائحة طويلة ولاكن المغرب لاديه سيادة ولديه ملك يتقن السياسة ورثها من الحسن الثاني رحمه الله الاعتراف بالصحراء المغاربة ليسة وليدة من طرف الولاية المتحدة الامركية
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4
47 - Lahcen الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:24
السلام عليكم
الرووس و ماضيهم الدموي إضافة إلى ضمهم للقرم و تورطهم في سوريا ليسوا في وضع مريح لإعطاء الدروس لأحد
الشيشان محتلة جزيرة القرم...و....ووو.
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3
48 - from Minneapolis الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:25
الى المعلق الدزايري Hakim dz سيروا قلبوا على رايس ديالكم تبون فين كاين وسيروا طلبوا حقوقكم من ثرواث الغاز والنفط من العسكر الجزائري الارهابي
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8
49 - صلاح الدين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:26
لايمكن لأي أحد أن يشكك في مغربية صحراء الصحراء مغربية وسندافع عليها أقسم بالله مستعدون لدفاع عن صحراء المغربية أراد من أراد وكره من كره جفت الأقلام وإنتهى الكلام
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50 - zaza الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:26
انتظروا نهاية العصابة الحاكمة في الجارة الشرقية
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4
51 - ولد لبلاد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:27
روسيا آخر من يجب أن يتكلم عن القانون الدولي فيما يخص ضم الأراضي وحقوق الشعوب والأمثلة كثيرة.
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4
52 - Maghribi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:27
تحتل روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وشرق أوكرانيا وبعض الجزر اليابانية. غزت روسيا جورجيا في عام 2008. روسيا منافقة وليس لها مصداقية في الحديث عن تقرير المصير للشعب.
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6
53 - jamal الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:29
ا دين موقف روسيا بلسان وزيرها واشكر امريكا على الدعم والحكم الداتي هو الحل من الان فصاعدا لن تكون مفاوضات حتى يكون زخما ديبلوماسيا لهذا الملف يؤيد الحكم الداتي الدي اقترحه المغر ب والاستفتاء لايمكن اجراءه لانه يستحيل تنفيده على الارض
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54 - ع إماراتي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:31
أستغرب من بعض المتخلفون يعيشون في المغرب وياكلون من خيراته وينحازون للجزائر ومجموعه من المرتزقة يسمون بالبليساريو ويقول ليس من حق المغرب يطبع مع اسرائيل وغيرها رأس الهرم في المملكة يعرف ماهو مصلحة بلده وكفي وشكرا
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55 - فكيكي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:34
ماذا استفادت القضية الفلسطينية من موقف روسيا الذي لا يتجاوز التنديد والإستنكار منذ 50سنة أو ما يزيد لا شيء. روسيا الكلام بدون فعل . وحتى الآن تنديدها من أجل اهدائه فقط للجزائر التي تشتري عليها خردة سلاحها الذي أكل عليه الدهر وشرب.
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56 - Hassan الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:37
وهل امريكا انتظرت الامم المتحدة لما دخلت العراق؟؟؟؟
المغرب وامريكا لعبوا لعبة الكبار، فمن لم يعجبه الحال الان فليشرب البحر
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57 - sanouarabdeddaim الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:38
أصلا السياسة الخارجية الروسية غير مؤثرة في القارة الإفريقية و هذا التصريح جاء بعد ضغط الجزائر لأن هذه الأخيرة هي مقبرة لخردة الأسلحة الروسية و بالتالي روسيا غادي تدير الخاطر لعصابات الجزائر حتى تفوت هاد الزوبعة و غادي تنسا القضية. و الدليل على ذلك ان روسيا ابرمت مؤخرا مع المملكة المغربية الشريفة اتفاقا للصيد البحري في المياه الصحراوية المغربية. واش فهمتو أو لا لا يا البوليخاريو
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58 - yassin الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:40
الى السيد حكيمdz دخل سوق رأسك الجزائر هي من ربحت البوليساريو مند 45سنة و هي سبب المشاكل في المنطقة و الدبلوماسية الملكية تحصد كل النتائج الإيجابية و انتما بقاو حضين المغرب
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59 - روسيا وسياسة الاستقواء الجمعة 11 دجنبر 2020 - 18:41
تستقوى روسيا كلما كان أي بلد يميل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ،،وهكدا الشأن بالنسبة للمغرب التي تربطه علاقة دبلوماسية مع أمريكا مند 1777 م والى يومنا هدا ،،،،،المغرب في صحراءه والصحراء مغربية وأمريكا اعترفت بهدا الطرح إيمانا منها أن المغرب استرجع أراضيه بالطرق الشرعية وليس كما فعلت روسيا بزحفها عسكريا على جزيرة القرم واقتطاعها من أوكرانيا. .......؟؟؟؟؟؟...
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