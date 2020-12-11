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كُتّاب وآراء
"جبهة البوليساريو" تصاب بالسعار وتتمسك بالقتال
في ما يشبه السعار الذي يصيب المنهزم المصدوم، وعدت جبهة البوليساريو الانفصالية بمواصلة القتال في الصحراء، في اليوم التالي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة، وفق ما قاله المدعو "وزير خارجية" الجمهوية الوهمية، محمد سالم ولد السالك لفرانس برس الجمعة.
وأضاف السالك أن "القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للقوات المغربية" وفق تعبيره.
وكرر الانفصالي ذاته أن القرار الأمريكي "باطل"، مردفا نفس الأسطوانة المشروخة بكون المجتمع الدولي "لا يعترف ولن يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء".
وشدد المتحدث على أن السيادة على الصحراء "تعود حصرا إلى الشعب الصحراوي" على حد زعمه.
ووقع الرئيس الأميركي الذي سيغادر البيت الأبيض يوم 20 يناير، الخميس، إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على كافة منطقة الصحراء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
حتى ان إنتهت ولايته وايامه أصبحت معدودات في السلطة
بعد عشرين يناير سوفى يدخولن الديمقراطيون للبيت الابيض وسوفى يتغير الموقف ويتغير القرار المتخض من رائس المنتهى ولايته
هههههه خونا معارفش بأن المجتمع الدولي هو امريكا
هههههههه شحال ضحكت. واش هد الكلام علينا
.
معا لتوقيع عريضة طرد السفير الجزايري من المغرب
ما هي مساهمة الجزائر لصالح فلسطين مقارنة بمساهمة المغرب في هذه القضية.
ما هو السوء الذي سببته إسرائيل للمغرب طوال تاريخه مقارنة بالعداء المسعور المتعدد الأبعاد وغير المبرر للنظام الجزائري؟
هل حقا النظام الجزائري مسلم ويعرف مبادىء الإسلام. قارنوا انفسكم باسراءيل ستجدون انفسكم اكثر منهم سوءا و طغيانا في حق ذويكم و جيرانكم و قارتكم
جريمة كبيرة هادي تحصروا الناس فتيندوف باش نتوما تاخدوا الفتات من سيادكم اللي عايشين فالقرون الوسطى