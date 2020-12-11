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الرئيسية | مدارات | "جبهة البوليساريو" تصاب بالسعار وتتمسك بالقتال

"جبهة البوليساريو" تصاب بالسعار وتتمسك بالقتال

"جبهة البوليساريو" تصاب بالسعار وتتمسك بالقتال
هسبريس ـ متابعة
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:40

في ما يشبه السعار الذي يصيب المنهزم المصدوم، وعدت جبهة البوليساريو الانفصالية بمواصلة القتال في الصحراء، في اليوم التالي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة، وفق ما قاله المدعو "وزير خارجية" الجمهوية الوهمية، محمد سالم ولد السالك لفرانس برس الجمعة.

وأضاف السالك أن "القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للقوات المغربية" وفق تعبيره.

وكرر الانفصالي ذاته أن القرار الأمريكي "باطل"، مردفا نفس الأسطوانة المشروخة بكون المجتمع الدولي "لا يعترف ولن يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء".

وشدد المتحدث على أن السيادة على الصحراء "تعود حصرا إلى الشعب الصحراوي" على حد زعمه.

ووقع الرئيس الأميركي الذي سيغادر البيت الأبيض يوم 20 يناير، الخميس، إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على كافة منطقة الصحراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - زكرياء الكندي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:50
الضربة القاضية الأكبر هي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية
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174
2 - هشام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:50
قتال مع من، واش تيحلمو هادو او شنو هذا ؟؟؟؟
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93
3 - الوطنية الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:53
غير لعبو بالنار انتم ومن يدعمونكم ميركان ف الدمة دابا سدات ليكم الفام ما بغيتوش السلم خرجو للحرب المغاربة كلهم باغيين قديدة من لحمكم يا الطغاة يقطعوكم طراف طراف وينشروها للطيور
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88
4 - محمد سلا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:56
الصحراء مغربية وستبقى مغربية احب من احب وكره من كره والنصر لقواتنا المسلحة الملكية الله الوطن الملك
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84
5 - سعيدة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:57
مابقي لتلك الشرذمة من المرتزقة غير الاحلام والأوهام ...
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70
6 - مواطنة حرة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:57
هادشي ولا كيخلع.عافكوم خليونا مبينا حرب ولا صداع.خليونا عيشين بيخير فبلادنا.
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-118
7 - مستفيد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:58
أينا كان ترامب طيلة أربع سنوات ألم يفصح عن هذا القرار
حتى ان إنتهت ولايته وايامه أصبحت معدودات في السلطة
بعد عشرين يناير سوفى يدخولن الديمقراطيون للبيت الابيض وسوفى يتغير الموقف ويتغير القرار المتخض من رائس المنتهى ولايته
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-187
8 - boubou الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:59
"القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للقوات المغربية "هههههههههههههه قريتها شي عشرة الدقائق و أنا أضحك
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82
9 - مرشيذ الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:59
حسم الأمر انتهت قصة المرتزقة يجب ااتفكير والتركيز في الاعمار والنهوض بالمناطق الصحراوية الشاسعة وبداية استقبال إخواننا المحتحزين
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51
10 - aabdou labbdi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:59
دائما العصابة الإجرامية التي تقطع الطرق وتسرق ناس آخرين عندما يشتد الخناق عليها تبدأ تترنح وتتخبط كالديك المذبوح والذي اقتربت نهايته. عصابة البوليساريو الانفصالية لم تصب فقط بالسعار إنما بالأوهام والأحلام التي تعيشها منذ القديم. فهي بالنسبة للمغرب والعالم فهي اسطوانة انتهت مدة صلاحيتها والآن بدأت تتخبط هنا وهناك. العنف لايولد إلا العنف المتبادل. أما عن تصريح ماتسميه وزير خارجيتها الذي يدعو إلى العنف والحرب فهو يسبح في واد فارغ لأن الحرب التي يدعون فهي لن تكون ابدا في صالحهم أي واحد اقترب من الجدار العازل سيحترق. العالم سيعترف قريبا إن شاء الله بمغربية الصحراء. هذا الملف أغلق نهائيا. عليهم تقبل الأمر.
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33
11 - سعيد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 16:59
سوف أقولها بكل صراحة هدا الإعلان من طرف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو إعلان ملغوم بعد أشهر قليلة سوف يكون للولايات المتحدة رئيس جديد ولانعرف إن كان سوف يخطو نفس خطى ترامب أم أنه سوف يفاجئنا بقرار يصدمنا ويعيدنا لنقطة الصفر فحذاري كل الحضر لأن ترامب خبيت خبث التعالب
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-76
12 - مواطن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:00
المجتمع الدولي "لا يعترف ولن يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء"
هههههه خونا معارفش بأن المجتمع الدولي هو امريكا
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39
13 - عثمان الفاطمي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:03
كل الدعم والمساندة لقواتنا المسلحة الملكية المغربية، ولاعزاء للمرتزقة.
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29
14 - حاميدو الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:04
قالك بغاو تقرير المصير وبغاو الإستفتاء...دبا ما كاين لا إستفتاء وحتى الحكم الذاتي باح...كاين المغرب في الصحراء وكاينة الراية المغربية وكاين الجيش المغربي....
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33
15 - slawi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:04
إنتهت الأحلام و حان وقت التنمية و الإزدهار في المنطقة وعلى الأطراف الأخرى أن تستوعب الأمر ، أنبوب الغاز النيجيري قادم أيضا .
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21
16 - Fatin الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:04
لطفا أيقضوا هذا السالك من قيلولته حتى لايوقضه القرطاس المغربي ويقفز من أحد نوافذ المخيم المهترئ بتندوف فحتما سيجد نفسه عند تبون
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25
17 - Khalid ca الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:04
في حال دعمت الجزائر انفصاليي البوليزاريو ، فهدا يعني دعمها للعصابات والارهاب والفوضى والحروب وبالتالي يحق لامريكا بفرض عقوبات اقتصادية على الجزائر التي تدعم الارهاب
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24
18 - عسكري متقاعد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:05
الصحراء مغربية أحب من أحب أو كره من كره.نحن الأسود في الوغى نصرع ونهزم كل من طغى.
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32
19 - أحمد. م الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:06
سيصدم ابراهيم غالي يوم يتخلى عنه الجنرالات فيقتل.
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25
20 - الهواري عبدالله الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:08
أكبر سيادة على الصحراء، أننا نحن بداخلها، ونتحكم فيها حسب إرادة المغرب.
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1
21 - simo danmark الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:08
دابا ما بقا لا حكم ذاتي ولا استفتاء صافي سالينا......لي عجبو المغرب يدخل إعيش فيه ويسكت.....لان الجزائر والله ما تعقل عليكم......الجيش المغربي قطع الماء والضوء على بوبال..
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2
22 - rachida الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:11
السلام عليكم.ونحن كذلك القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للمرتزقة من الخريطة الأرضية كلها وليس فقط في الكركرات
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3
23 - القمري الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:11
الى المسمى مستفيد انصحك بشكل حبي ان تذهب لتتعلم السياسة هل تفهم ما معنى مرسوم رئاسي لرئيس امريكا وهل تضن امريكا هي الجزائر يصبح في الصباح ليقول نفذوا كذا ههههه انت غارق في الجهل امريكا قراراتها تحكمها مؤسسات دستورية ولوبيات مؤثرة ولايتخذ القرار الا بشبه اجماع من كل المؤسسات وخاصة الكونغرس والبانتاغون وما ادراك ما البانتاغون و سي اي اي والمنظمات واللوبيات المؤثرة و القرار يمر بكل هاته المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبعد الدرس والتحليل والتمحيص يتم القرار هل تضن نفسك في دويلة تبون القرارات والرسائل ب الاس ام اس في الواتساب والرئيس المعين من قبل العسكر في غيبوبة استفق من جهلك
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1
24 - gan gan الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:12
الى ( المستفيد ) تراب طيلة اربع سنوات كان مشغول بالقضايا الكبرى اما قضية اليولساريو قضية صغيرة بزاف خلاها حتى يسالي الصحراء مغربية
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25 - ابن الأمين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:12
عندما تعلن أمريكا عن قرار ما فاعلم أن باقي اوربا ستتبع. أوربا لها مصالح مع المغرب أكبر من مصلحة أمريكا. فاستعدوا أيها الخونة للأسو . هذا ما جلبته عليكم الكركرات بتخطيط جزائري. الخطوة القادمة هي تصنيف البوليزاريو منظمة ارهابية وعند ذلك لن تجد الجزائر حتى فرصة ايوائكم في تندوف وستتمنون قبولكم في المغرب ولن يقبلكم المغرب الا كخونة مذلولين وتيقون كذلك مثل الحركيين في الجزائر.
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26 - sanouarabdeddaim الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:12
وقع لهاد البولياريو بحال شي فار ملي تتشدو المصيدة تيبقا يتركل حتى تايموت
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27 - رزان معاشا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:13
عاش محمد السادس والصحراء مغربية
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28 - مغربي وافتخر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:14
لوكانت لكم افكار سليمه ومتقفه لغتنمتم الفرصه قبل ان يفوت الاوان وتندموا على الوطن غفور رحيم الجزاير تستعبدكم ولا قمتا لكم عندهم ماقدمه المغرب بلدكم الاصلي لن تقدموه للجزاءر اعتراف هاده الدول بمغربية الصحراوات لا يدخل لكم في الذاكره لوكنتم صحراوين حقا لرجعتم فورا عند اخوانكم المغاربه وتركتم الخيام للجزاءرين
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0
29 - Md bihi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:15
هاذي هي لّخرة ليكم ، ما فيها باس نعاودو ليكم تصرفيقة على الخد ليمن تكون ضربة قاضية ، مجلس الأمن هو الولايات المتحدة والولايات المتحدة هي مجلس الأمن ، يعني قرار الإعتراف بمغربية الصحراء صدر من أقوى دولة في العالم مع فتح قنصلية لها في الداخلة و ستتبعها دول عظمى صديقة وشقيقة ، وأنتم عضّوا أناملكم من الغيض وأثر الهزيمة وتبخّر أحلامكم التي صارت كوابيس تقضّ مضاجعكم
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30 - الى صاحب التعليق 11 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:15
هل تعتقد ان ترامب الدي يحكم امريكا ام تعتقد ان السياسة المغربية بلهاء الم تسمع مند ايام تصريح للرئيس الجديد قال سنمشي على نفس الخطوات القديمة
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31 - بلادي المغرب الحبيبة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:17
وأضاف السالك أن "القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للقوات المغربية"
هههههههه شحال ضحكت. واش هد الكلام علينا
.
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32 - مغربي صحراوي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:17
شكرا السيد ترامب ولا عزاء الجارة الغربية التي ما زالت تعيش في ستينيات القرن الماضي بترول وغاز بلا مشاريع اقتصادية ولا توجهات لبرالية دولة تعيش في كتف الشيوعية المنقرضة.
معا لتوقيع عريضة طرد السفير الجزايري من المغرب
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33 - العميري الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:19
يجب تعامل وبكل حزم مع استفزازت الخونة المرتزقة و إلغاء المنطقة العازلة والضرب بيد من حديد وتأمين الحودود بأقوى العتاد الحربي الفتاك المتطور على الحودود الشرقية على حودود التماس العدوة الكرغليه الشيوعية الفاشية
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34 - MAGHREBI NAFSS الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:19
l'artillerie lourde et les F16 seront très ravis de vous faire un accueil digne de votre "rang".Les lions des FAR ne failliront pas à la régle séculaire marocaine de faire preuve d'hospitalité envers nos invités.Bienvenu à l'enfer
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35 - Nizar الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:22
علينا أن نساعد خنرالاتنا في الجزائر ولو بااكراسي المتحركة
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36 - ⵜⴰⵎⵎⴰⵢⵜ ⵃⴰⵎⵉⴷ الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:26
والله الى هاد ترامب طلع سيد الرجال الله ارحم الحسن الثاني لي مهد الطريق لمحمد السادس بعلاقته المتينة مع الدول العظمى
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37 - مومن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:26
سؤال لكل مكونات المجتمع الجزائري:
ما هي مساهمة الجزائر لصالح فلسطين مقارنة بمساهمة المغرب في هذه القضية.
ما هو السوء الذي سببته إسرائيل للمغرب طوال تاريخه مقارنة بالعداء المسعور المتعدد الأبعاد وغير المبرر للنظام الجزائري؟
هل حقا النظام الجزائري مسلم ويعرف مبادىء الإسلام. قارنوا انفسكم باسراءيل ستجدون انفسكم اكثر منهم سوءا و طغيانا في حق ذويكم و جيرانكم و قارتكم
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38 - لا عزاء لكل مرتزق الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:30
الصحراء مغربية و ستبقى مغربية باعتراف ترامب أو بدون اعترافه، و المغرب في صحراءه و الصحراء المغربية في مغربها و لن يزابد علينا أي متسكع شيات و مرتزق بخصوص قضايانا القومية العربية و الإسلامية و منها قضية فلسطين المحتلة و الأقصى المبارك و لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني الاستيطاني الغاصب و تسقط صفقة القرن و لا عزاء للخونة و الانفصاليين و المرتزقة الحاقدين و داعيمهم و لا مساومة و لا تفاوض على القضيتين معا.
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39 - الازرق محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:30
لم تبق لديهم سوى الجزاىر التي تحتضنهم بفضل عائدات البترول الذي كان من الأجدر أن يستفيد منه الشعب الجزائري الشقيق. و لكن على المسؤولين الجزائريين أن يعلموا ان نهاية نفوذ البترول قريبة ........
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40 - بشعايب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:30
نقول لجبهة الريح باراكا طلقو الناس مساكن اللي محتجزين فتيندوف ادخلوا بحالهوم لبلادهوم.
جريمة كبيرة هادي تحصروا الناس فتيندوف باش نتوما تاخدوا الفتات من سيادكم اللي عايشين فالقرون الوسطى
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41 - اوس المانيا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:31
حكم داتي جواز سفر مغربي تعيش معزز مكرم في الصحراء شيء ثاني فاتكم القطار
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42 - medmod الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:33
البوبال يطبل في الماء . امريكا وما ادراك ما انريكا اعترفت بالصحراء مغربية وبوبال والجراجر. لن يستطيعا فعل شي الا بلا بلا
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43 - كوثر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:35
يجب أن تمر دبلوماسيتنا لمرحلة أخرى و هي العمل على تصنيف هاته الشرذمة منظمة إرهابية و بذلك يكون من يمولها و يساعدها إرهابيا ، ثم العمل على طرد كل انفصاليي الداخل على رأسهم حيدر لأن الصحراويين الشرفاء و الحقيقيين يعيشون بيننا لا شيء يفرقنا و يجمعنا وحدة بلدنا الجميل و لا و ألف لا للحكم الذاتي!!!!كفانا تنازلات و ابتزازااااات!!!!!
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44 - amezianemohamed الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:37
شكرا أمريكا. شكرا الرئيس ترامب.. 45سنة من العذاب مع اخوان لنا تسببوا لنا ولشعبهم في الكثير من المشاكل.اوقفوا التنمية في بلادهم وشرعوا في معاكسة المغرب. بلادهم شاسعة الأطراف.يمتلكون كل الخيرات لجعل وطنهم في مراتب متقدمة .لكنهم لم يراعوا لا للجورة ولا للدين ولا للنسب ولا للغة ولا لأي شيء .فقط معاكسة المغرب. مرة أخرى شكرا لك السيد الرئيس دونالد ترامب على اعترافك بحق المغرب في ارضه .اتمنى من كل اليوتوبين المغاربة ان يطلقوا هاشتاق لشكر الرئيس الأمريكي على معروفه.نريد أن نصل إلى اكثر من 30مليون مغربي.لابلاغه بالشكر الجزيل.. وعلى كل المسؤولين في الجماعات القروية والمحلية وكل المدن بأن تطلق اسم الرئيس الأمريكي على شارع من شوارع كل المدن..Thank you very much dear president
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45 - أغراس الجمعة 11 دجنبر 2020 - 17:37
عن أي قتال يتكلمون إدا كان المغرب يتفرج بأقماره الإصطناعية على تحركات الجزائر و قطاع الطرق ، كفى من النبيح ( كون كنا تنخافوا من الدجاج كاع ما نكلوه )
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