"جبهة البوليساريو" تصاب بالسعار وتتمسك بالقتال

هسبريس ـ متابعة

في ما يشبه السعار الذي يصيب المنهزم المصدوم، وعدت جبهة البوليساريو الانفصالية بمواصلة القتال في الصحراء، في اليوم التالي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة، وفق ما قاله المدعو "وزير خارجية" الجمهوية الوهمية، محمد سالم ولد السالك لفرانس برس الجمعة.

وأضاف السالك أن "القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل للقوات المغربية" وفق تعبيره.

وكرر الانفصالي ذاته أن القرار الأمريكي "باطل"، مردفا نفس الأسطوانة المشروخة بكون المجتمع الدولي "لا يعترف ولن يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء".

وشدد المتحدث على أن السيادة على الصحراء "تعود حصرا إلى الشعب الصحراوي" على حد زعمه.

ووقع الرئيس الأميركي الذي سيغادر البيت الأبيض يوم 20 يناير، الخميس، إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على كافة منطقة الصحراء.