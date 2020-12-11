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الرئيسية | مدارات | ترامب يحفّز الأوروبيين لفتح قنصليات جديدة في الصّحراء المغربية

ترامب يحفّز الأوروبيين لفتح قنصليات جديدة في الصّحراء المغربية

ترامب يحفّز الأوروبيين لفتح قنصليات جديدة في الصّحراء المغربية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:00

تعزّز الوجود الدّبلوماسي الدّولي في الصّحراء بإعلان الولايات المتّحدة فتحَ قنصلية جديدة في مدينة الدّاخلة، وهو إعلانٌ أثار ردود فعلٍ دولية متفرّقة بشأن تأثيرات هذه الخطوة غير المسبوقة، وحول ما إذا كان قطارُ "قنصليات الصّحراء" سيقلُّ أيضاً دولاً أوروبية كانت تنتظرُ الضّوء الأخضر من الأمم المتّحدة.

ويضع قرار الرّئيس ترامب تأييد سيادة المغرب على الصّحراء، الولايات المتحدة إلى جانب القوى الدّولية التي تساندُ الرباط في هذا النّزاع الذي دام عقوداً، خاصة بعد العملية العسكرية في منطقة الكركرات وإعادة تشغيل المعبر التجاري الوحيد الفاصل بين المغرب وموريتانيا.

ومن المرتقب أن تحفّز الخطوة الأمريكية دولاً أوروبية صديقة للمملكة على فتح قنصليات لها في الصّحراء إسوة ببعض الدّول الإفريقية والعربية التي باتت تصطفّ إلى جانب الأطروحة المغربية داخل المنتظم الدّولي، وكرّست "عزلة" أطروحة الانفصال في الصّحراء.

وقال المحلّل السّياسي والإعلامي المغربي مصطفى الطوسة إنّ "اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء منعطف سياسي هام في سيرورة الصراع المغربي الجزائري حول الصحراء المغربية؛ فهو يضع نقطة النهاية للمعركة الدبلوماسية التي ما فتئت الجزائر تمولها من أجل إنجاح مشروع الانفصال السياسي".

وتوقّف المحلّل الطوسة عند الوزن الثقيل الذي تحظى به الدبلوماسية الأمريكية في المحافل الدولية، حيث إنّ الضغط سيزداد على الجارة الجزائر لكي تنخرط ايجابا في العملية التفاوضية التي يقترحها المغرب للخروج من عقود من الضياع واللا استقرار والهوة الباردة وهدر موارد المنطقة ركضا وراء سراب الجمهورية الصحراوية الوهمية.

وشدّد المحلل ذاته على أنّ "هذا القرار الأمريكي، خصوصا الذي يتعلق بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، سيكون له تأثير هام على خيارات دول الاتحاد الأوروبي وقد تستنسخه تعبيرا عن دعمها للمقاربات المغربية".

واعتبر الطوسة أنّ "دول الاتحاد الأوروبي تساند المغرب في سيادته على الأقاليم الصحراوية لكنها كانت تنتظر الضوء الأخضر من الأمم المتحدة للمضي قدما في تفعيل كافة أشكال الشراكة الاقتصادية والسياسة والدبلوماسية مع الأقاليم الصحراوية، وجاءت الخطوة الأمريكية لتسريع عملية إنزال هذه السياسات.

واستطرد الخبير ذاته قائلا: "بالنسبة للجزائر، بدا واضحا أنّ القرار الأمريكي تسبب في ارتباك كبير للمنظومة الحاكمة التي لم تعد تعرف على أي رجل ترقص، خصوصا في ظل الفراغ السياسي الذي يعيشه رأس هرم الدولة المختفي عن الأنظار لمدة أسابيع طويلة".

وتابع الخبير في العلاقات الدّولية بأنّ "الجزائر تجد نفسها اليوم مرغمة على مراجعة حساباتها وتغيير سياستها الداعمة للانفصال الصحراوي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - فارس بلا جواد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:15
شكون غادي يسمع لرئيس انتهت مدة صلاحيته الأوربيين ماشي هما العرب الي مولفين لحس الصباط لترامب ومتيقدو يقولو ليه لا
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-216
2 - مساء الخير الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:15
تحياتي لك أيها الرئيس الشجاع ولن ننسى هذا الحدث أبدا أمريكا العظمى بدأت أحبها بجنون لكونها لا تبخل علينا بتجيش جيشنا بوسائل متطورة مرحبا بك يا ترامب في المملكة الشريفة آتينا بمشاريعك العملاقة
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114
3 - كمال المنصوري الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:15
بعيدا عن العواطف نقول للكاتب الصحفي أنَّ أروبا ليست كأمريكا.
الدول الأروبية لا تستطيع أن تتصرف بمحض إرادتها و منعزلةً عن باقي الدول الأروبية.
الإتحاد الأروبي يحترم القوانين الدولية و خاصة قوانين الأمم المتحدة.
ترامب خرق هذه القرنين مثلما خرق القوانين الأخرى و أعطى القدس لإسرائيل.
ترامب رئيس يحمل في جيناته جينات الأمريكيين القدامى (كوبُويْ) لا يهتم للقانون و لا يهمه إلا المصلحة.
المغرب تنازل عن أشياء كثيرة منها ما علِمناه و منها أشياء اخرى تحت الطاولة. هل تظنون ان ترامب إعترف لنا بالصحراء لأنه يحب محمد السادس او يحب الشواطئ المغربية ؟!
الجواب طبعا لا.
على أي هناك أمور سياسية و مصالح معقدة نحن كشعب لا نفقه فيها شيئا و نحكم بعواطفنا.
الذي يهمنا هو أن الصحراء مغربية و شكرا لجلالة الملك و لترامب
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-79
4 - مصير الأعداء الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:18
اذا توالت الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء أسوة بأمريكا فان الأعداء يتمنون ان يكونوا ترابا وتسوى بهم الارض من هول الصدمة
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87
5 - مواطن غيور1 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:21
السلام عليكم
الصحراء لن تعود صحراء خالية، سوف تعمر بسواعد الشباب، و ستعمر و تزرع و تستثمر، و تبنى لكافة المغاربة.
لو يعرف المغاربة مجالات الإستثمار في الصحراء لدهبوا لها جريا.
نقطة أخرى أتمنى تقريب العاصمة من الصحراء.
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60
6 - Abdel الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:22
Il est fort probable que certains pays européens,voire même latino américains emboiteront le pas aux états unis et reconnaitront la marocanité du Sahara occidental . Beaucoup de ces pays auront beaucoup à gagner avec le Maroc qui offre à ses amis de nombreuses opportunités d'investissement et bien plus un tremplin pour la conquête du marché africain en plein essor .
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24
7 - عبدالله بن آدم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:23
اللهم اجمع شمل العرب ووحد كلمتهم وصفوفهم، ألا يسوؤكم أن تروا الغرب يتربص بنا ويفرق شملنا في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضرب العرب بالعرب...فقولوا في تعالقكم كلمة حق بدون تمايل و عواطف أو الزموا الصمت فهو خير لكم.
الصحراء مغربية مؤمنين بذلك منذ أن فتحنا أعيننا في هذه الدنيا، ولكن لا نرضى أبدا بذل يلحقه على الأبد في الدارين.
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5
8 - علي نايت عمر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:26
ترامب يحفّز الأوروبيين لفتح قنصليات جديدة في الصّحراء المغربية......ستكون الضربة القاضية لاعدائنا الكلاسيكيين.......هههههه
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38
9 - مغربي وافتخر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:27
هل مساحة مدينة الداخلة كافية لبناء قنصليات دول العالم ..لهاد على الجزائر ان تسارع فورا لعلها تجد مكان فارغ لبناء قنصليتها وتكون محضوضة
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44
10 - maroc الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:28
هناك دول دمية في يد الولايات المتحدة الأمريكية و تعترف بالبول ساريو مثل المكسيك ج.افريقيا باناما اثيوبيا كينيا...،لابد للمغرب ان يضغط على واشنطن حت تامر هذه الدويلات للإعتراف بمغربية الصحراء المغربية
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30
11 - مواطن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:30
فجأة رديتو ترامب بطل قومي و هو لا يملك شيء حتى يعطيه لأحد، هو براسو تايلعب فالوقت بدل الضائع و بقاتلو أيام معدودة و يهز قلوعو و يخوي الدار للكاري الجديد، ما هو إلا سمسار بين الطرفين و يبحث لنفسه عن داعمين جدد ضمن اللوبي اليهودي لعلهم يجدون له منصبا سياسيا ما عند انتهاء ولايته و لا ينتهي به الأمر في مزبلة التاريخ، هذا القرار ليس له أي وزن على الصعيد الدولي فالامم المتحدة تبرأت منه و قالت لن يتغير شيء بخصوص ملف الصحراء و الرئيس الجديد بايدن لا يوافق على هذا الأمر و عند صعوده للرئاسة سيمحيه بجرة قلم، كما سيمحي عدة قرارات قام بها ترامب و من ذلك الإنسحاب من منظمة الصحة .. إلخ، لذلك فهذا مجرد إقرار من شخص اسمه ترامب في وقت ليس رئيسا للأمريكا بأن الصحراء تابعة للمغرب فقط لا غير
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-48
12 - fador الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:30
صراحة لم ارتح لقرار ترامب . كيف لرئيس الذي لم تبقى لولايته الا القليل ان يصدر قرار مثل هذا ؟ هل هو قرار اراده ترامب كي تحسب له لانه علم ان ادارة بايدن كانت تنوي فعله ؟ ام هو قرار لجعل ادارة بايدن تتخبط في المشاكل ؟؟ ام هو جس نبض العالم لذلك جعلوه في هذا التوقيت بالذات فان لم يكن في صالحهم رفضوه بالادارة الجديدة و ان كان في صالحهم تركوه ... من يفهمني
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-18
13 - اكرم هيثم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:31
الدبلوماسية الملكية درت الرماد في عيون اعداء المغرب فبفضل النظرة الثاقبة للملك اخترقنا القارة الافريقية اقتصاديا وسياسيا والتطبيع مع اسرائيل لم يكن مجانا بل ربح اعتراف اكبر دولة بمغربية الصحراء ولم لا عما قريب نسمع خبر ادراج جبهة البوليزاريو ميليشيا ارهابية ...
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25
14 - حسن اغادير الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:31
اتمنى الا يسحب بايدن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء ونعود الى حيث كنا. ولكن كيفما كان الحال فقد كان انتصارا للمغرب نتمنى ان يدوم. ونطلب الله ان يرزق الجزائر حكاما في المستوى
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9
15 - متتبع الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:31
المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية قالت أن فرنسا " تعتبرخطة الحكم الذاتي المغربية أساساً لمحادثات جادة وذات مصداقية". وأنا متؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي مقتنعة بمقترح المغرب وخاصة التي يتغلغل فيها اللوبي اليهودي كفرنسا وبريطانيا ستحذوا حذوأمريكا وستعقد شراكة اقتصادية وسياسة ودبلوماسية مع المغرب على كافة الأقاليم الصحراوية المغربية.اتمنى إنزال العلم الموريتاني فوق مدينة الكويرة وضمها نهائيا والاستثمارفيها.
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17
16 - اجعوض بلجيكا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:32
ظهر الحق و زهق الباطل
اولا تعازينا للمرحوم الغماري
نعم اعتراف امريكا للمغرب على صحراءه هذا انتصار جد قوي للمغرب و الخطوة القادمة هي الدولة الفرنسية متاكد انها سوف تفتح تمثيلية لها بالصحراء المغربية ثم تليها بولونيا و البرازيل ثم ايطاليا هذه الدول قريبا في طريقها للاعتراف بمغربية الصحراء
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12
17 - البجعذي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:33
الولايات المتحدة تقول نعم للحكم الذاتي وهذا ليس بجديد تطبعون مجانيا و تفرطون في أولى القبلتين هل أنتم مسلمين ؟؟ الأمر ليس دولة فلسطين بل كمسلم أرفض التخلي عن أولى القبلتين في آيادي اليهود
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-25
18 - سام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:34
الولايات الأمريكية المتحدة كانت منطقية وواضحة مع نفسها و مع آخر توصيات مجلس الأمن في أكتوبر 2020 حيث تم الغاء كل التوصيات الصادرة عن مجلس الأمن قبل سنة 2006 مما يعني التخلي عن توصية تنظيم استفتاء لتقرير المصير و الأخذ بالمقترح المغربي لتمكين الصحراء بنظام الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 و حتى الذين مازالوا يؤيدون توصية إجراء الاستفتاء مثل زعيم بوديموس الإسباني لن يستطيعوا أن يبينوا على أي أساس يمكن تنظيم هذا الاستفتاء هل على أساس اللوائح الانتخابية التي أعدتها الإدارة الاستعمارية الإسبانية سنة 1974 في ظروف استثنائية و خاصة ام على أساس إحصاء ساكنة المخيمات أم حسب لوائح انتخابية جديدة تضم إدخال كافة الصحراويين بدون استثناء أو إقصاء أحد فالمسألة إذن ليست في الاستفتاء إنما في لائحة الطبقة الناخبة التي لها حق في التصويت
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8
19 - مسلم من ولاية المغربية الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:36
#اسرائيل_قاتلة_الشعوب
#لا_ترموا_ازبالكم_هنا
#القدس_عاصمة_المسلمين
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-23
20 - Moulin Chicago الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:39
نحن المغارلة ككرة التنيس من حزب جمهوري مؤيد الى حزب دموقرطي منردد و في الأخير سنقع في الشبكة .
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-23
21 - Hassan tazouka الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:40
لقد انتصر المغرب عن الجزائر الداعمة لجبهة البوليزاريو قطاع الطرق لقد دق المسمار وستاتي دول أوروبية ودول عربية وإفريقية لفتح قنصليات في الصحراء المغربية. النصر للمغرب .
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22
22 - حبيب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:45
بعد التطبيع مع إسرائيل آنفضح أمركم تاريخ المغرب الدي تتحدتون عنه منكم من يقول عمره 12 قرن والآخر يقول 50 قرن آضن أنه تاريخ لشعب راض وراضخ ومطبل ولا يإتمنن وليس له عهد ولا كرامة كلشي بان كنت أتمنى أن أكون مغربي ولكن هادا قبل خيانة القرن والله لو جئت في مكانكم على الأقل ربما أتبرأ وذلك أضعف الإيمان
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-2
23 - zemmour الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:49
لا أريد أن أعلق على الخبر،فالصورة(الكاريكاتير)المرافقة للنص،تفي بالغرض ههههه.انتهت ترهات عصابة قطاع الطرق المرتزقة البدون هوية ولا وطن
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1
24 - مغربي ... الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:50
فتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة ماهو الا هرب للامام، لان فتح قنصلية او بعثة دبلوماسية يعني انه القرب من اصحاب المشاكل و الاعداء للعمل معهم بمكر و خداع و حكي الاجندات و المخططات من تحت الطاولة ضد الدولة المغربية دون الحاجة للسفر من اجل الاتيان بالخطط من الخارج. اتمنى ان اكون على خطأ لانه ليس من السهل ضبط البعثات الدبلوماسية الخارجية، و اما السياسة فهي مكر و خداع. مرة اخرى اتمنى ان اكون مخطأ.
انشري يا هسبريس...
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1
25 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:53
من لا يعترف بالصحراء المغربية فهو كمن لا يعترف بوجود المغرب ويشكل تهديدا مباشرا لنا
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-1
26 - Ahmed ben lebsir الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:53
المغرب استرجع ارضه مند 75 عام المسيرة الخضراء بينما تلاحقه اعداء الوطن شرقا منهم وخاصة القدافي وبومدين الدي اخد على عاتقه ان يضع الحجر في حداء المغرب حتى لايتقدم لكن المغرب كان قويا بارادته وتمسكه بالسلم والسلام واحثرام الجار لكن الحق مهما طال الضلم يلاحقه ان الله سوف يصنفه وينتصر اعتراف امريكا بالصحراء هو اكتمال للحق وكدالك كل الاصدقاء للمغرب واخوانه والمغرب لن ينساهم ابدا في التاريخ المغربي والمغرب يسير بسلام لبناء وطنه ومستقبل اجيال شعبه ويقوي اقتصاده وتنمية كل مناطق الوطن وهو في صحرايه اما الاعداء والحاقدين والحاسدين لهم الاختيار
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-1
27 - hassan azami الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:55
عندما ستصحى الجزائر حكامها من سكرات العظمة ستجد القنصليات من مختلف بقاع العالم ملأت مدن الصحراء المغربية ولن تجد لها موطئ قدم فيها حينذاك لا ولن تقوى على اللحاق بالركب ولن يبقى أمامها سوى تقديم طلب للامم المتحدة لتتوسط لها أمام المملكة المغربية لقبولها كجهات تتمتع بالحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية
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0
28 - خالد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:55
هنيئا لجميع الإخوة المغاربة بهذا الاعتراف التاريخي ورفع اللبس على مغربية الصحراء والذي أعلن عليه السيد ترامب في الآونة الأخيرة وبدعوته لباقي دول العالم بفتح القنصلية فقد وضع بذلك ميزان الكشف بين أعداء ورفاق المغرب. فأين أنتم يا أصدقاء المغرب اليوم.
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0
29 - مزال هناك احرار الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:57
اقدمت السلطات المغربية بمدينة فاس اليوم الجمعة على قمع وقفة تنديدية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني امام مسجد الامام مالم (التجموعتي)، بحسب مصادر اعلامية محلية.
و تأتي الوقفة التي حضرها العديد من المصلين مباشرة بعد صلاة الجمعة ردا على الاعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات المغربية الصهيونية, بحسب ذات المصادر.
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-1
30 - الله على راحة الله الجمعة 11 دجنبر 2020 - 22:06
أرض المغرب، أرض السلام والمحبة وتعايش الحضارات في إنتظار إستثمارات الصالحين في العالم أجمع.

ألف ألف .... ألف شكر للولايات المتحدة الأمريكية على إعترافها الصائب والتاريخي بمغربية الصحراء، وللرئيس ترامب هذا الرجل العظيم والشجاع الصادق، والسياسي المتبصر.

هذا الحدث التاريخي هو عيد وطني بالنسبة للمغاربة.

الله على راحة الله.
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