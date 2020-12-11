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كُتّاب وآراء
ترامب يحفّز الأوروبيين لفتح قنصليات جديدة في الصّحراء المغربية
تعزّز الوجود الدّبلوماسي الدّولي في الصّحراء بإعلان الولايات المتّحدة فتحَ قنصلية جديدة في مدينة الدّاخلة، وهو إعلانٌ أثار ردود فعلٍ دولية متفرّقة بشأن تأثيرات هذه الخطوة غير المسبوقة، وحول ما إذا كان قطارُ "قنصليات الصّحراء" سيقلُّ أيضاً دولاً أوروبية كانت تنتظرُ الضّوء الأخضر من الأمم المتّحدة.
ويضع قرار الرّئيس ترامب تأييد سيادة المغرب على الصّحراء، الولايات المتحدة إلى جانب القوى الدّولية التي تساندُ الرباط في هذا النّزاع الذي دام عقوداً، خاصة بعد العملية العسكرية في منطقة الكركرات وإعادة تشغيل المعبر التجاري الوحيد الفاصل بين المغرب وموريتانيا.
ومن المرتقب أن تحفّز الخطوة الأمريكية دولاً أوروبية صديقة للمملكة على فتح قنصليات لها في الصّحراء إسوة ببعض الدّول الإفريقية والعربية التي باتت تصطفّ إلى جانب الأطروحة المغربية داخل المنتظم الدّولي، وكرّست "عزلة" أطروحة الانفصال في الصّحراء.
وقال المحلّل السّياسي والإعلامي المغربي مصطفى الطوسة إنّ "اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء منعطف سياسي هام في سيرورة الصراع المغربي الجزائري حول الصحراء المغربية؛ فهو يضع نقطة النهاية للمعركة الدبلوماسية التي ما فتئت الجزائر تمولها من أجل إنجاح مشروع الانفصال السياسي".
وتوقّف المحلّل الطوسة عند الوزن الثقيل الذي تحظى به الدبلوماسية الأمريكية في المحافل الدولية، حيث إنّ الضغط سيزداد على الجارة الجزائر لكي تنخرط ايجابا في العملية التفاوضية التي يقترحها المغرب للخروج من عقود من الضياع واللا استقرار والهوة الباردة وهدر موارد المنطقة ركضا وراء سراب الجمهورية الصحراوية الوهمية.
وشدّد المحلل ذاته على أنّ "هذا القرار الأمريكي، خصوصا الذي يتعلق بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، سيكون له تأثير هام على خيارات دول الاتحاد الأوروبي وقد تستنسخه تعبيرا عن دعمها للمقاربات المغربية".
واعتبر الطوسة أنّ "دول الاتحاد الأوروبي تساند المغرب في سيادته على الأقاليم الصحراوية لكنها كانت تنتظر الضوء الأخضر من الأمم المتحدة للمضي قدما في تفعيل كافة أشكال الشراكة الاقتصادية والسياسة والدبلوماسية مع الأقاليم الصحراوية، وجاءت الخطوة الأمريكية لتسريع عملية إنزال هذه السياسات.
واستطرد الخبير ذاته قائلا: "بالنسبة للجزائر، بدا واضحا أنّ القرار الأمريكي تسبب في ارتباك كبير للمنظومة الحاكمة التي لم تعد تعرف على أي رجل ترقص، خصوصا في ظل الفراغ السياسي الذي يعيشه رأس هرم الدولة المختفي عن الأنظار لمدة أسابيع طويلة".
وتابع الخبير في العلاقات الدّولية بأنّ "الجزائر تجد نفسها اليوم مرغمة على مراجعة حساباتها وتغيير سياستها الداعمة للانفصال الصحراوي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
الدول الأروبية لا تستطيع أن تتصرف بمحض إرادتها و منعزلةً عن باقي الدول الأروبية.
الإتحاد الأروبي يحترم القوانين الدولية و خاصة قوانين الأمم المتحدة.
ترامب خرق هذه القرنين مثلما خرق القوانين الأخرى و أعطى القدس لإسرائيل.
ترامب رئيس يحمل في جيناته جينات الأمريكيين القدامى (كوبُويْ) لا يهتم للقانون و لا يهمه إلا المصلحة.
المغرب تنازل عن أشياء كثيرة منها ما علِمناه و منها أشياء اخرى تحت الطاولة. هل تظنون ان ترامب إعترف لنا بالصحراء لأنه يحب محمد السادس او يحب الشواطئ المغربية ؟!
الجواب طبعا لا.
على أي هناك أمور سياسية و مصالح معقدة نحن كشعب لا نفقه فيها شيئا و نحكم بعواطفنا.
الذي يهمنا هو أن الصحراء مغربية و شكرا لجلالة الملك و لترامب
الصحراء لن تعود صحراء خالية، سوف تعمر بسواعد الشباب، و ستعمر و تزرع و تستثمر، و تبنى لكافة المغاربة.
لو يعرف المغاربة مجالات الإستثمار في الصحراء لدهبوا لها جريا.
نقطة أخرى أتمنى تقريب العاصمة من الصحراء.
الصحراء مغربية مؤمنين بذلك منذ أن فتحنا أعيننا في هذه الدنيا، ولكن لا نرضى أبدا بذل يلحقه على الأبد في الدارين.
اولا تعازينا للمرحوم الغماري
نعم اعتراف امريكا للمغرب على صحراءه هذا انتصار جد قوي للمغرب و الخطوة القادمة هي الدولة الفرنسية متاكد انها سوف تفتح تمثيلية لها بالصحراء المغربية ثم تليها بولونيا و البرازيل ثم ايطاليا هذه الدول قريبا في طريقها للاعتراف بمغربية الصحراء
#لا_ترموا_ازبالكم_هنا
#القدس_عاصمة_المسلمين
انشري يا هسبريس...
و تأتي الوقفة التي حضرها العديد من المصلين مباشرة بعد صلاة الجمعة ردا على الاعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات المغربية الصهيونية, بحسب ذات المصادر.
ألف ألف .... ألف شكر للولايات المتحدة الأمريكية على إعترافها الصائب والتاريخي بمغربية الصحراء، وللرئيس ترامب هذا الرجل العظيم والشجاع الصادق، والسياسي المتبصر.
هذا الحدث التاريخي هو عيد وطني بالنسبة للمغاربة.
الله على راحة الله.