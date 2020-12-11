24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1913:2616:0018:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقوق الإنسان في الإسلام .. ذكرى بوطالب تستحضر الأسس البانية (5.00)

  2. العثماني: الحكومة منكبة على تنفيذ تعليمات الملك بخصوص التلقيح (5.00)

  3. التامك يراسل بايدن: البوليساريو تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة (5.00)

  4. أخنوش: فتح أمريكا لقنصلية بالداخلة ينهض بتنمية الأقاليم الجنوبية (5.00)

  5. رصيف الصحافة: تكلفة اللقاح ضد "كورونا" تتجاوز 25 مليار درهم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | فرنسا تشيد بعودة العلاقات المغربية الإسرائيلية

فرنسا تشيد بعودة العلاقات المغربية الإسرائيلية

فرنسا تشيد بعودة العلاقات المغربية الإسرائيلية
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:31

رحبت فرنسا، اليوم الجمعة، بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، وقالت إن الرباط وتل أبيب هما شريكان أساسيان بالنسبة لها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن "النزاع في الصحراء طال أمده ويمثل مخاطر دائمة باندلاع توتر كما وقع في منطقة الكركرات"، مشيرة إلى أن فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي في إطار الشرعية الدولية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية "أنييس فون دير مول"، أن فرنسا "تؤيد حلاً سياسياً عادلاً ودائماً ومقبولاً من الطرفين، ومتوافقاً مع قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة".

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه "على ضوء هذه الرؤية، تعتبر فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً لمحادثات جادة وذات مصداقية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الهاءم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:36
الولايات المتحدة الأمريكية تجار البساط من تحت أقدامكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - وا معتصماه الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:38
لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - Samir الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:40
حبذا لو أفرجت يا فرنسا عن ارشيفك الااستعماري و حدود الدولة المغربية الاصلية حتى لا يكون على المغرب حرج أن قام بعمل ضد أبنائك غير الشرعيين التي تركتهم يعيثون فسادا على أرض الموريين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - سامي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:42
اذا كانت فرنسا تعتبر المغرب شريكا اساسيا و صديق و اكبر حليف لها في افريقيا و لا نتحدث عن دور المغرب في تحرير فرنسا من النازيين... فلماذا لا تعترف بمغربية الصحراء و هي اول من يعرف انها الحقيقة بما انها كانت المستعمر و من فرق دول شمال افريقيا و جزء كبير من افريقيا فحتى موريتانيا فرنسا من احدتها و رفضت ان يضمها المغرب الى اراضيه بعد الاستعمار!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مواطن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:43
يجب السير على خطى أمريكا للاعتراف بسيادتنا على الصحراء المغربية و قريبا الصحراء الشرقية. دعم استقلال القبايل، و استقلال الطوارق ايضا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - hhhh الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:43
cest un accord implicite de l‘etat francaise
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - صلاح الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:44
الغرب كله مجند لايجاد مكان للصهاينة على ارض العرب لكنهم لا يلتفتون للعرب الا لنهب حقوقهم وشعوبهم وارضهم انا كمغربي لا يشرفني التطبيع مع الصهاينة الدين سيصبحون جواسيس بجوازات سفر رسمية لنشر الرداءل وامتصاص جيوب المغاربة الشعب يرفض التطبيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.