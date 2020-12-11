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كُتّاب وآراء
فرنسا تشيد بعودة العلاقات المغربية الإسرائيلية
رحبت فرنسا، اليوم الجمعة، بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، وقالت إن الرباط وتل أبيب هما شريكان أساسيان بالنسبة لها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن "النزاع في الصحراء طال أمده ويمثل مخاطر دائمة باندلاع توتر كما وقع في منطقة الكركرات"، مشيرة إلى أن فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي في إطار الشرعية الدولية.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية "أنييس فون دير مول"، أن فرنسا "تؤيد حلاً سياسياً عادلاً ودائماً ومقبولاً من الطرفين، ومتوافقاً مع قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة".
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه "على ضوء هذه الرؤية، تعتبر فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً لمحادثات جادة وذات مصداقية".