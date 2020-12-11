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الفاتحي: الاعتراف الأمريكي يُقْبر الاستفتاء ويرفع أسهم الحكم الذّاتي

الفاتحي: الاعتراف الأمريكي يُقْبر الاستفتاء ويرفع أسهم الحكم الذّاتي
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 23:30

قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير "مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، إنّ "الموقف الأمريكي الأخير بشأن مغربية الصّحراء جاء في خضمّ التطورات الأخيرة، بعد تأمين معبر الكركرات، وانتهاك البوليساريو وقف إطلاق النار وإعلانها خوضَ عمليات عسكرية، مما يهدد الأمن والسلم، وكذا بداية تصاعد الموقف الجزائري".

وأوضح الخبير في نزاع الصّحراء، خلال مشاركته في ندوة هسبريس الافتراضية حول "اعتراف أمريكا بمغربية الصّحراء والعلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب"، أنّ "الموقف الأمريكي كان دائما داعما للطّرح المغربي، كما دعمَ ما خلُص إليه المجلس الأمن الدولي في قراره 2545، الذي أكد أن أي تصور للحل يجب أن يكون عمليا ويتوافقُ مع مبادرة الحكم الذاتي".

وأضاف المحلّل ذاته أنّ "الموقف الأمريكي جاء بعد سلسلة من الانتصارات المغربية على مستوى تنشيط البعثات الدبلوماسية في الجنوب، حيث فتحت دول عربية وأفريقية ودول أخرى بعثاتها في الأقاليم الصّحراوية، وهو ما يبرز وجود تنوع وتعدد على مستوى العمل القنصلي".

ويأتي الموقف الأمريكي، يقول الفاتحي، في الوقت الذي تؤكّد إدارة واشنطن استحالة تطبيق الاستفتاء، وارتفاع أسهم المبادرة المغربية على مستوى المنتظم الدّولي، مضيفاً أنّ "القرار الأمريكي يعطي زخماً جديدا للدبلوماسية المغربية وقدرة أوسع للتعامل مع التطورات الجديدة".

وكشف الفاتحي أنّ "فتح معبر الكركرات سبقته آلية دبلوماسية تشاورية عقدتها المملكة مع عدد من الحلفاء التقليديين، كما أنّ إعطاء إعلان لهذا التدخل سبقه اجتماع مع جنرالات أمريكيين في أكادير، في سياق التّحضير لمناورات الأسد الإفريقي"، مشيرا إلى أنّ "الجانب الأمريكي كان دائماً حاضرا على مستوى ملفّات الأمن، وينسّق مع المغرب".

وبشأن دلالات التّأييد الأمريكي، قال الفاتحي: "معروف أنّ الإدارة الأمريكية هي التي تهيّئ مسودة قرار مجلس الأمن، الذي برز فيه أن الحل الوحيد لقضية الصحراء يجب أن يكون واقعيا ومستداما وعمليا"، مشيرا إلى أنّ "أمريكا حاضرة دائما في الملفات الأمنية، وهي ستسعى إلى تنشيط العلاقات التجارية في الصّحراء".

وحول إمكانية تغيير الإدارة الجديدة للقرار الرّئاسي الأمريكي المتّخذ، أوضح الفاتحي أنّ "القرار الأمريكي يؤسس لعلاقات تاريخية من الحوار بين الرباط وواشنطن، حيث إنّ الديمقراطيين والجمهوريين يدعمون مقترح الحكم الذاتي، وحتى الرئيس الحالي المنتخب سبق له أن أكّد أن الولايات المتحدة لها دين للمغرب، وهذا الدين محفوظ بحكم العلاقات التاريخية".

وبخصوص تأثير الموقف الأمريكي على قرارات مجلس الأمن، قال الفاتحي إنّ "الولايات كانت دائما هي التي تعد مسودة القرار، وهي التي تعد الحل المتوافق عليه. كما أنّ الولايات عضو فعال في مجموعة أصدقاء الصحراء"، مبرزاً أنه "في عهد ترامب تقلّص دور بعثة "المينورسو"، التي تكلف ميزانية مهمة، وكان الحديث عن تقليص أدوارها".

وتابع المحلل ذاته قائلا إنّ "مسألة إجراء الاستفتاء إكراه تقني يتعلق بالهيئة الناخبة التي لم يقع عليها أي توافق، سواء من قبل الجزائر أو المغرب أو الجبهة"، مشيرا إلى أنّ "ترامب براغماتي والحكومة الديمقراطية لن تكون إلا براغماتية. ومن الناحية التبعية، فإنّ مجموعة من الدول ستسحب اعترافها بالبوليساريو وستعترف بمغربية الصحراء".

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أكد الفاتحي أنّ "فرنسا ملزمة بأخلاقيات الاتحاد، لكنها ستظل إلى جانب الموقف المغربي، وستدعم سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية".

وبشأن "فتح قنوات الاتصال مع تل أبيب، أوضح الفاتحي أنّ "الأمر لا يتعلّق بتطبيع، وإنما بإعادة تنشيط علاقات كانت نشيطة منذ 1994 إلى حدود 2000"، مضيفاً أن "الدستور نصّ على أن المكون اليهودي أساسي ومن روافد المغرب، كما أنّ هناك كثافة سكانية تقارب مليون نسمة من أصول مغربية في إسرائيل، وعدد منهم يصل إلى مراكز صنع القرار".

وأضاف أنّ "هناك أكثر من مبرر يتجاوز مسألة إعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية لأن هناك روابط إنسانية وتاريخية قوية"، مشيرا إلى أنّ "الخصوم يحاولون أن يقولوا إن الأمر يتعلّق بمقايضة، بينما المغرب لن يغير موقفه الداعم للقضية الفلسطينية".

وتابع قائلا إن "الموقف المغربي مؤسّس، رغم أن هذه الخطوة متزامنة مع اعتراف الولايات المتحدة بالصّحراء''، مضيفا "إذا ارتكبت إسرائيل حماقات ضد الفلسطينيين، واتخذت مواقف عكسية للرباط، ألا يحق للمغرب أن يستدعي سفيره ويجمّد اتصاله مع الإسرائيليين؟. وإذا اتخذ هذه الخطوة، هل ستسحب أمريكا اعترافها بالصّحراء؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Rip4 السبت 12 دجنبر 2020 - 00:27
لا للحكم الداتي من اراد العيش معنا مثل كل اقاليم المغرب مرحبا و من لا يريد نعطيوه 5 ليتر من الماء و نفتح له الطريق للموريتانيا لكي يلتحق بتندوف.
وقت المزايدة انتهى اما مغربي و اما خائن
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6
2 - البجعدي السبت 12 دجنبر 2020 - 00:30
الولايات المتحدة في ثمانينات قالت نعم للحكم الذاتي هذا ليس بجديد !!! هذا تضليل على المغاربة للتطبيع مع اليهود هذا عار كيف للمسلمين يفرطون في أولى القبلتين ؟؟ أغلبية المغاربة ضد التطبيع لكن يعتبرون قاصرين
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-1
3 - Maghribia السبت 12 دجنبر 2020 - 00:46
فعلا هذا القرار مؤلم و مؤسف و مخزي . الخسيس ترامب و صهرهالصهيوني سجلا هدف النصر في اخر دقيقة و الشعب المغربي في غفلة من امره. سيسجل التاريخ ان المغرب باع القدس و فلسطين بثمن التراب لان اعتراف ترامب بسيادة المغرب على صحرائه لن يجدي شيئا بما ان الملف بيد الامم المتحدة و مجلس الامن. بعنا البقية الباقية من كرامتنا و كرامة الامة العربية و الاسلامية بتغريدة على تويتر لرئيس اخرق منتهية و لايته و لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. دبلوماسية الذل و العار. تبا و سحقا. ماذا
جنت مصر التي طبعت مع اسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد؟ لا شيئ بل الذل و الهوان حتى ان دول الخليج كانت تلقب حسني مبارك بالرئيس الشحاتة. لا بارك الله في هذه التجارة المزجاة. لكي اخفف من هول لصدمة ساتمتع بتتبع بتصريحات الاحزاب الكرتونية و خاصة حزب الذل و المهانة الذي يتراس الجكومة. من كان يظن ان المغرب سيطبع مع
اسرا ئيل في ظل حكومة الاسلاميين؟ فهذا دليل قاطع ان هذا الحزب قال للمغاربة اذهبوا انتم و ربكم فقاتلوا. قاتلهم الله.
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-4
4 - RedMed السبت 12 دجنبر 2020 - 00:47
لم يتبقى لترمب اكثر من شهر ليصبح شخص عادي ووعوده الرومانسية للمغرب صعبة المنال بمجيئ رئيس جديد و ادارة جديدة معاكسة لترامب المجنون .
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5 - غزال بني ملال السبت 12 دجنبر 2020 - 00:58
لا ننتظر الاعتراف من أحد الصحراء مغربية اسءلو التاريخ والجغرافيا والسيسيولوجيا
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