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كُتّاب وآراء
"الحراقية" تثمن اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء
اعتبرت الزاوية الحراقية أن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء "حدث عظيم وخطوة تاريخية مهمة تؤكد مشروعية القضية الوطنية الأولى في استكمال الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أقاليمها الجنوبية"، معبرة عن تشبثها بالقضية الفلسطينية "التي ما فتئ جلالة الملك نصره الله يدافع عنها في المحافل الدولية وفي مختلف المناسبات".
وأضاف بلاغ صادر عن الزاوية أن شيخ الطريقة الغالي الحراق، نيابة عنه وعن كافة مريدي الزاوية وأتباعها، "يتقدم بأعمق مشاعر الفرح والسرور وأبلغ معاني الغبطة والحبور إلى أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المملكة المغربية الكاملة على الصحراء المغربية".
وزاد البلاغ: "كما نغتنم هذه المناسبة لنجدد له البيعة والولاء، سائلين المولى العلي القدير أن يمد في عمره ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصنوه مولاي رشيد وبباقي أفراد أسرته الملكية الشريفة، وأن يحفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
فلسطين محتلة من طرف اسرائيل.
المعرب يريدون احتلال ارضه.
المغرب يطالب بالحقوق الكاملة للفلسطنيين .
فلسطين لم تؤيد حقوقنا واتحدى لا حركة فتح ولا حماس ان تقولها.
نحن في حرب مند نصف قرن فقدنا فيها اعز ابناءنا واموالنا ولا زلنا.
شردمة العار احتلت معبر الكركرات لا سابيع اين كنتم.
الجزائر يا حسرة الجار والشقيق والاسلام والعروبة.وووتدمرنا اين كانت غيرتكم
هل اوطان الاخرين اقدس من وطننا.
ترابنا محتل من طرف اسبانيا لمادا لا تقاطعوها هي ايضا.
فلسطين مند عرفات وهي تتفاوض مع اسرائيل لعقود ولديها اتفاقيات امنية وووو معها.
من اراد نصرة فلسطين فليقدم لها المساعدات ويدعمها وليس البكاء عليها وهو يتنعم ومرتاج في دولته.
اافلسطينيون يريدون منكم فقط الدعم المادي وهم قادرون على استرجاع اراضيهم.
من صنع شردمة البوليساريو لتدميرنا وجعلنا نضع اايد في يد الاخرين.
الم نمد اليكم ايدينا كل مرة ولا من مجيب.
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فكرة ممتازة للشعب الجزائري الشقيق. إذا كنت تريد أن تكسب بسرعة كل المغرب بصحراءه الغربية وحب الشعب المغربي دون أي خسارة! عليك فقط أن تدرك أن الصحراء الغربية مغربية بالكامل. ودعوا الصحراويين يعودون إلى قبائلهم الأصلية.