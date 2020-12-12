"الحراقية" تثمن اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء‎

هسبريس من الرباط

اعتبرت الزاوية الحراقية أن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء "حدث عظيم وخطوة تاريخية مهمة تؤكد مشروعية القضية الوطنية الأولى في استكمال الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أقاليمها الجنوبية"، معبرة عن تشبثها بالقضية الفلسطينية "التي ما فتئ جلالة الملك نصره الله يدافع عنها في المحافل الدولية وفي مختلف المناسبات".

وأضاف بلاغ صادر عن الزاوية أن شيخ الطريقة الغالي الحراق، نيابة عنه وعن كافة مريدي الزاوية وأتباعها، "يتقدم بأعمق مشاعر الفرح والسرور وأبلغ معاني الغبطة والحبور إلى أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المملكة المغربية الكاملة على الصحراء المغربية".

وزاد البلاغ: "كما نغتنم هذه المناسبة لنجدد له البيعة والولاء، سائلين المولى العلي القدير أن يمد في عمره ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بصنوه مولاي رشيد وبباقي أفراد أسرته الملكية الشريفة، وأن يحفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب".