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الرئيسية | مدارات | إيهود باراك ينشر صورة بجانب الملك محمد السادس‬

إيهود باراك ينشر صورة بجانب الملك محمد السادس‬

إيهود باراك ينشر صورة بجانب الملك محمد السادس‬
هسبريس من الرباط
السبت 12 دجنبر 2020 - 15:50

نشرَ إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، صورةً تجمعه بالملك محمد السادس، على خلفية إعلان المملكة استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مثلما ورد في بيان الديوان الملكي.

وقال باراك، في "تغريدة" له على منصة "تويتر"، إنه التقى بالملك محمد السادس في القصر الملكي للحسن الثاني، إذ كان يبلغ من العمر 15 سنة، مبرزاً أنه أحضر للملك هدية "عبارة عن لعبة كمبيوتر من صنع إسرائيلي تعود إلى السبعينيات".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي الأسبق أن الزيارة التي قام بها إلى الرباط "جاءت في سياق زيارة وفد إسرائيلي للملك الراحل الحسن الثاني في عيد ميلاده الخمسين"، مردفا: "كنت أزور الحسن الثاني بصفتي وزيرا للشؤون الخارجية قبل 25 سنة".

وتابع إهود باراك: "حضرت إلى جنازة الملك الراحل باعتباري رئيسا للوزراء، إلى جانب الرئيس الإسرائيلي وايزمان، ووزير الخارجية دافيد ليفي"، مشيرا إلى "التعاون الذي جمع إسرائيل بالمملكة المغربية في كثيرٍ من المجالات"، ومذكرا أيضا بالدور الذي لعبه السلطان محمد الخامس في حماية يهود المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مواطن السبت 12 دجنبر 2020 - 15:57
تعايش المغاربة أجدادنا مع اليهود وكانو يتاجرون معهم ويتعاملون معهم بكل إنسانية وسماحة هذا درس ونحن مستعدون للتعايش معهم مرة أخرى والتبادل والتعاون معهم فهم لم يؤذونا قط فمرحبا باليهود والخزي والعار لجارة السوء
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43
2 - النقد الذاتي السبت 12 دجنبر 2020 - 15:57
والان بدأت الأسرار تباعا في الظهور وما كنا نسمعه من قبل ويتم تكذيبه من طرف السلطات سيكون بقدرة قادر حقيقة
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-37
3 - Samir السبت 12 دجنبر 2020 - 16:06
بعض من أصحاب الفكر المنحرف لو عرفوا أن الرسول كان يبيع ويشتري مع بني إسرائيل لقاموا بتكفيره .من حسن الحظ أن غسل الدماغ لا يدوم طويلا.وقريبا ستتكشف لهم زيف شعارات الإخوان المسلمين مثلما اكتشف الفلسطينيون حقيقة حزب البعث العروبي في حرب سوريا حيث اعمل فيهم تقتيلا وتجويعا وهو الذي كان يدعي زورا وقوفه مع الحق الفلسطيني.
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40
4 - الحسين السبت 12 دجنبر 2020 - 16:07
علاقات ملوك العلويين مع اليهود قديمة جدا فرأينا اليهود .مع الملك في ترحاله وسفرياته بل مستشاري الملك يهودي .
وعلاقات اليهود بالقصر لم تنقطع يوما بل متواصلة .
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29
5 - touhali السبت 12 دجنبر 2020 - 16:08
حسن جداً ذكريات جميلة.
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ليست غريبة ، إنها موضوع طبيعي تمامًا! المغرب ليس لديه مشكلة مباشرة مع إسرائيل. لدى غالبية دول العالم والدول الإسلامية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، بينما تشجع إسرائيل دولتنا في جميع المجالات. العلاقات الدبلوماسية السيئة القائمة هي تلك التي لدينا مع الجزائر! إسرائيل وإسماعيل إخوة وابنا إبراهيم. كل دول العالم تريد أن تتمتع بعلاقات طيبة وجيدة فيما بينها. نريد مغربيا زاهيرا في كل الخبرات.
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13
6 - tarzan السبت 12 دجنبر 2020 - 16:09
يعيش المغرب وإسرائيل أحباء أصدقاء أشداء على الخرافات ورحماء بينهم .وإذا كان الله يحمي من شئ كان عليه أن يحمي الضعفاء والفقراء واللذين لا حيلة ولاقوة لهم إلا الخرافات التي يتلقوها من شيوخ المنابر
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-11
7 - لا حول ولا قوه الا بالله السبت 12 دجنبر 2020 - 16:12
خيبة أمل كبيرة. نكبة صحية و نكبة سياسية. كورونا و التطبيع. كورونا اهون الف مرة من التطبيع. ضاعت فلسطين. ما العمل يا رب اللهم ان هذا منكر. يا رب ارنا عجائب قدرتك قد آن الأوان ان تأخد بحق الشهداء. انها بحار من الدماء و جبال من الجماجم ضحت من اجل قدسك. لتمشي تضحياتهم بجرة قلم.و الله قد يئست منكم قد يئست منكم
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-23
8 - الفارض السبت 12 دجنبر 2020 - 16:13
في حقيقة الأمر عندي أن المغرب والمغاربة سيربحون الكثير من علا قتنا بإسرائيل ولن نخسر شيئا اذا ابتعدنا من الجزائر.
الجزائر تكالبت علينا بجنرالاتها التعساء،ماذا ربحنا منها منذ خروج الجيش الفرنسي من المنطقة سوى الويلات؟ ساعها المغرب منذ الأمير عبد القادر رحمه الله مرورا بجماعة fln ابان الدفاع عن استقلال الجزائر،فماذا كان النتيجة سوى نكران الجميل.
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