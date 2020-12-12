جمهورية هايتي تدشن سفارتها في العاصمة الرباط

هسبريس من الرباط

تم، اليوم السبت في الرباط، تدشين سفارة جمهورية هايتي بالمغرب خلال حفل تم تنظيمه بالمناسبة.

وترأس حفل تدشين السفارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي، كلود جوزيف، الذي يوجد في زيارة عمل للمغرب منذ الأربعاء المنصرم.

وبهذه المناسبة، وقع الوزيران على اتفاقين، أولهما عبارة عن خارطة طريق للتعاون للفترة (2021-2023) تشمل العديد من المجالات، من ضمنها النهوض بالاقتصاد والاستثمارات، والتكوين والتعليم العالي والتعاون التقني في القطاعات الرئيسية (الفلاحة، والصيد البحري، والطاقات المتجددة، والتكوين المهني، والمياه، والصحة).

أما الاتفاق الثاني، فهو عبارة عن مذكرة تفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي تروم إرساء إطار للتعاون المستدام في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالي الدبلوماسية والعلاقات الدولية.