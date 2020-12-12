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أمريكا تعتمد خريطة رسمية للمغرب تضمّ الصحراء
السبت 12 دجنبر 2020 - 20:29
اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، خريطة رسمية جديدة للمملكة تضم أقاليم الصحراء المغربية، وجرى ذلك خلال مراسم أقيمت في سفارة واشنطن بالرباط.
وأعلن السفير ديفيد فيشر أن هذه الخريطة هي التجسيد المادي لإعلان الرئيس ترامب الجريء، قبل يومين، الذي اعترف فيه بسيادة المغرب على الصحراء، قبل أن يوقع الخريطة الرسمية الجديدة لدى الحكومة الأميركية للمملكة المغربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
1 - من طنجة الى الكويرة السبت 12 دجنبر 2020 - 20:38
أملي الوحيد هو أن تصل هذه الأحداث التاريخية الى تبون حتى يسهل عليه الله.....و يتشافى
تعليق غير لائق
108
2 - الصفعة الكبرى، ،،، السبت 12 دجنبر 2020 - 20:40
انها صفعة كبرى لحكام الجزائر ومرتزقتهم البوليزاريو، ،،،فهل تستوعبتم الدرس الأول الامريكي؟؟؟؟ الباقية ستأتي، ،، ، ،،،،،،
3 - وطني السبت 12 دجنبر 2020 - 20:41
الدور الان على فرنسة ان تعيد للمغرب ما سلبته منه ابان الاستعمار و ضمته للجزاءر لتكتمل وحدتنا الترابية و من اجل دلك يجب على المغرب المطالبة باعادة ترسيم الحدود بينه و بين الجزاءر لان الوضع لم يعد كما كان عليه سابقا .
تعليق غير لائق
108
4 - abdou السبت 12 دجنبر 2020 - 20:42
Je suis très content .vive le Maroc .vive le roi Mohamed 6 ,sans oublier les marocains au pays et les marocains du monde et mes respects pour monsieur Nasser borrita ,un diplomate en or
5 - مغربي السبت 12 دجنبر 2020 - 20:43
دونالد ترامب صدق راجل ونص، اعترافه بسيادة المغرب على صحرائه قرار جريئ سيدرس في المدارس و المعاهد والجامعات من جيل إلى جيل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
6 - wind city السبت 12 دجنبر 2020 - 20:44
في القريب ستلتحق دولا من أروبا لفتح قنصليات بالصحراء العزيزة على قلوبنا.
7 - بائع الخضر السبت 12 دجنبر 2020 - 20:44
قد نختلف مع بعض لكن ما يجعلني أفتخر بمغربيتي هو قوة السياسة الخارجية للمملكة..الصحراء ووحدتنا الترابية قبل كل شيء..ترامب دفن حلم الجزائر باستنشاق هواء المحيط الأطلسي..
8 - badr españa السبت 12 دجنبر 2020 - 20:44
المغرب بلد أمة سوف يسترجع قوته العالمية وحضوره الوازن على الصعيد العالمي فل ينتظر أعداء وحدتنا الترابية المفاجئة القادمة مصادقة الولايات المتحدة الامريكية على قرار اعتبار جبهة البوليزاريو جماعة إرهابية وسنقضي على هدا السرطان بجرة قلم وبدون ان نشغل مدافعنا
9 - مواطن مغربي السبت 12 دجنبر 2020 - 20:47
يعيش دونالد ترامب تحية كبيرة للشعب الأمريكي
10 - rachida السبت 12 دجنبر 2020 - 20:47
السلام عليكم.يحيى العدل ويحيى الملك ويحيى الشعب من طنجة إلى الكويرة ويحيى جيشنا العظيم اللذي يدافع عن صحرائنا بكل تفان ويحيى ترامب الرجل الشجاع اللذي يقول الحق ولا يخاف لومة لائم وإن أعطى وعد نفذه وأوفى به ولا عزاء للخونة وليذهب جنيرالات السزء وأبنائهم البوليزبال إلى الجحيم أو يصطحوا ريوسهم مع الحيط والصحراء أصبحت صحراء مغربية وملك للمغرب وبقوة القانون وأي قانون.قانون أقوى دولة في العالم.يحيى ترامب مرة أخرى ونتمنى له مسيرة موفقة في حياته
11 - الصراحة على عين ميكا السبت 12 دجنبر 2020 - 20:47
واخيرا أتى الفرج من امريكا وليس من فرنسا ولا إسبانيا الآن المغرب سينافس بشراسة لاسترجاع سبة ومليلية شكرا لترامب وشكرا لايفانكا ترامب على زيارة المغرب ومسقط رأسي سيدي قاسم.
12 - wind city السبت 12 دجنبر 2020 - 20:47
اعتماد خريطة المغرب كاملة من طرف أمريكا يأكد على جدية الموقف الأمريكي من قضية الصحراء المغربية.
13 - ght السبت 12 دجنبر 2020 - 20:48
الحمد لله الصحراء الان مغربية كما يجب ان تكون ولا عزاء للجيران الاشرار و قطاع طرقهم خسرو الملايير ولم يربحو الا الغم و الجوع و ارتفاع ضغط الدم الله اعلم كم انتحر منهم او كم مات منهم بسكتة قلبية
14 - خالد F السبت 12 دجنبر 2020 - 20:48
في إحدى تعليقاتي قلت بأن الرئيس الامريكي ترامب طلع راجل مع المغرب عندما أقر بأن المساعدات الأمريكية للمغرب تشمل الصحراء المغربية، ولم أكن مخطأ فهو أفضل رئيس أمريكي على الإطلاق من وجهة نظري النفعية، أما في الجزائر فهناك حالات صرع هستري مفاجئ أصاب علية القوم والعسكر والإعلام حتى أصبحوا يرددون أن إسرائيل أصبحت تحدهم غربا.
شكرا دونالد ترامب، لقد أثبت للجميع أنك سياسي متميز وأنك صديق يعول عليه.
شكرا دونالد ترامب، لقد أثبت للجميع أنك سياسي متميز وأنك صديق يعول عليه.
15 - Wiesbadener السبت 12 دجنبر 2020 - 20:49
يتعين على دونالد ترامب أيضًا الموافقة على أن الصحراء الشرقية ملك للمغرب وليس للجزائر.
وبناء قاعدة عسكرية مشتركة في فجيج
وبناء قاعدة عسكرية مشتركة في فجيج
16 - عبدالله انور السبت 12 دجنبر 2020 - 20:49
على الولايات المتحدة الأمريكية إعتماد خريطة المغرب بصحراءه في جميع ولاياتها ودعم وحدة المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الإفريقية وحل وطرد الكيان الوهمي،اما الحكم الذاتي فذاك شأن سيادي مغربي وما يجري من قانون يجري على كافة جهات المملكة وتبعا لاستقرار ووحدة ترابها.
17 - Hassan tazouka السبت 12 دجنبر 2020 - 20:49
اللهم بارك وجدنا الخير في الغرب واليهود ولم نجده في جرارنا لااعلم كيف يخرج مسؤول جزائري يقول لن نسمح بوصول بإسرائيل على حدودنا نحن بلد مستقل ونطبع حتى مع شمهروش إن كان ضدكم لأنكم وضعتم المغرب كعدو بل تقولو المغرب عدو الجزائر لقد بدءتم وكانكم لم تعلموا ماتقولون المغرب قوي عليكم عسكريا واقتصاديا وله وحلفاء أقوياء بلدكم بدى غير مقبول في العالم لأنه سراق وانقلابيون هم من يتحكمون الجزائر النصر للمغرب والموت للحاسديين والسلام عليكم
18 - selina السبت 12 دجنبر 2020 - 20:50
الجزائر طلبت من اسرائيل 33مليار لوضعها في خزينتها مقابل التطبيع
20 - مواطن السبت 12 دجنبر 2020 - 20:51
الشكر الخالص للولايات المتحدة الامريكية♥
في انتظار تحرير صحرائنا الشرقية من الاستعمار الكابراني البوخروبي.
God Bless America
في انتظار تحرير صحرائنا الشرقية من الاستعمار الكابراني البوخروبي.
God Bless America
21 - أبو بكر السبت 12 دجنبر 2020 - 20:51
يحضرني الآن ما كان يتبجح به بعض المرتزقة بأن لا دولة في العالم تعترف بمغربية الصحراء.
فهاهي الدولة الاولى عالميا و الاولى اعترافا بمغربية الصحراء والتي تعتمد خريطة المغرب كاملة غير منقوصة.
فهاهي الدولة الاولى عالميا و الاولى اعترافا بمغربية الصحراء والتي تعتمد خريطة المغرب كاملة غير منقوصة.
22 - خبز man السبت 12 دجنبر 2020 - 20:52
يرى المحللون في الجزائر بأن إسرائيل أصبحت على حدودهم الغربية وكل ما في الأمر أن المملكة المغربية ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لا أقل ولا أكثر، أما الحديث عن وجود خطر في المنطقة فهذا أمر صحيح بدليل أن الجزائر أنشأت فوق أرضها كيانا وهميا بغرض تمزيق الوحدة الترابية للمغرب الذي عليه أن يبقى مكتوف الأيدي، لا أيها المحللون ما هكذا تورد الإبل، الصحراء مغربية كانت وستظل وٱعتراف أمريكا هو تحصيل حاصل، على العموم الحرب الدبلوماسية أفضل بكثير من المواجهة العسكرية،
23 - مواطن غيور1 السبت 12 دجنبر 2020 - 20:52
السلام عليكم
تعرفون هدا مادا يعني؟
كوكل و خريطتها المعروفة التي تستقي منها جل دول العالم، سوف تحدف دالكم الخط بين شمال المغرب وجنوبه.
مبروك للمغرب و للمغاربة.
تعرفون هدا مادا يعني؟
كوكل و خريطتها المعروفة التي تستقي منها جل دول العالم، سوف تحدف دالكم الخط بين شمال المغرب وجنوبه.
مبروك للمغرب و للمغاربة.
24 - khalid52 السبت 12 دجنبر 2020 - 20:53
و أين الصحراء الشرقية و جزر الكناري لكي تكتمل الفرحة
25 - البجعدي السبت 12 دجنبر 2020 - 20:54
الولايات المتحد تقول نعم للحكم الذاتي منذ عهد كلينتون طبعتم ببلاش أو دويلات شبه الجزيرة إرتشوا المسؤول مول الحانوت الفلوس فوق كرامتكم إستئناف العلاقات مع إسرائيل كيف إستئناف العلاقات في أي سنة كانت عندنا علاقات ؟؟ هل في حرب أكتوبر 73 مثلا !!! تضللون المغاربة الأحرار وكل التعليقات التي تمجد من الذباب المخزني المغاربة الأحرار من المستحيل أن يفرطوا في أولى القبلتين ومن يفرط ليس مسلما بل خائن و منافق الأب كان يقول أنه عرى عورات اليهود اليوم اليهود عروا عورات إبنه
26 - العبقري المغربي السبت 12 دجنبر 2020 - 20:55
ضربة موجعة للنظام الجزائري الذي بات في سباته العميق فبعد التحرك المغربي في منطقة الكركرات وطرد المرتزقة الذين تسببوا في فوضى في منطقة مغربية يأتي الدور على السيد الرئيس ترامب لينهي ما يدور في كواليس قصر المرادية الذي يدعم بشدة جبهة الانفصاليين
27 - hassan azami السبت 12 دجنبر 2020 - 20:57
بهذا يكون السيد ترامب قد فسر الأحلام المزعجة التي اشغلت حياة جنرالات الجزائر ودميتهم المرتزقة بقيادة ابراهيم رخيص والى حلقة قادمة مع تفسير حلم آخر
28 - أمازيغي عربي مغربي أمريكي السبت 12 دجنبر 2020 - 20:59
الله اكبر
اللهم زد وبارك لنا جميعا.
كم أحبك يا وطني الغالي !!!!
اللهم زد وبارك لنا جميعا.
كم أحبك يا وطني الغالي !!!!
29 - مغربي وافتخر السبت 12 دجنبر 2020 - 20:59
على فرنسا ان تخرج من جحر ارشيفها الخريطة الحقيقية للمغرب ولو اضيفت الصحراء المغربية فهي دائما مبثورة من جهة تندوف وغيرها من الصحراء الواسعة التي سلمت للجارة الجزائر ضلما وانتهاكا من طرف المستعمر الفرنسي
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