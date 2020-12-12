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الرئيسية | مدارات | واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس

واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس

واشنطن تهدي "الخريطة الكاملة للمغرب" إلى الملك محمد السادس
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: محمد كومية)
السبت 12 دجنبر 2020 - 21:00

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن الخريطة الرسمية الجديدة للمملكة المغربية وهي كاملة تضم الصحراء المغربية، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.

وجرى تقديم خريطة المغرب كاملة التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي منذ اليوم من طرف السفير الأمريكي بالمغرب، ديفيد فيشر، في مقر إقامته بالرباط.

وحذفت الولايات المتحدة الأمريكية الخط الوهمي الفاصل بين المغرب وصحرائه، وبذلك سيتم اعتماد خريطة المغرب كاملة كتجسيد فعلي لمغربية الصحراء.

ووقع السفير الأمريكي بالرباط على خريطة المملكة المغربية غير مبتورة من صحرائها، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ديفيد فيشر في تصريح صحافي حضرته هسبريس: "اليوم يسعدني أن أقدم لكم الخريطة الرسمية الجديدة للحكومة الأمريكية للمملكة المغربية"، مضيفا أن خريطة المغرب كاملة هي "تمثيل ملموس لإعلان الرئيس ترامب قبل يومين فقط بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء".

وكشف السفير الأمريكي أنه سيقدم هذه الخريطة الموقعة إلى الملك محمد السادس هدية، تقديرا للعلاقات الراسخة، ولدعمه المستمر والحكيم للصداقة العميقة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.

وأضاف السفير الأمريكي أن القرار الجديد بخصوص الخريطة المغربية هو واحد من بين حزمة من القرارات سيجري الإعلان عنها الأسبوع المقبل في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان حزمة من المشاريع الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية بمليارات الدولارات، وذلك عقب القرار التاريخي للرئيس الأمريكي القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.

ويرتقب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، في غضون الأيام المقبلة، بافتتاح قنصلية بمدينة الداخلة من أجل دعم وتشجيع الاستثمار والمشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة المغربية لفائدة الساكنة الصحراوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مغربي السبت 12 دجنبر 2020 - 21:01
رصاصة الرحمة البوليساريو واسكات للسعار الدي اصاب الدزاير لي جهلو
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35
2 - الصراحة على عين ميكا السبت 12 دجنبر 2020 - 21:01
شكرا لصديق البعيد الذي وضع حدا للمناورات الفرنسية والإسبانية وفي هذا اليوم نترحم على جنودنا الذين ماتوا في تلك الأرض الغالية.
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31
3 - مواطن السبت 12 دجنبر 2020 - 21:01
شكرا أمريكا نعتز بهذه الخطوة عاش المغرب كاملا مكمولا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
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26
4 - ابو عبد الرحمان السبت 12 دجنبر 2020 - 21:02
الصحراء مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها بأميركا وبدون امريكا إنها قضية أربعين مليون مغربي يجب على الجزائر أن ترجع عن غيها الصبر تقضى.
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20
5 - ahmed Aouzal السبت 12 دجنبر 2020 - 21:02
اللهم يسر ولا تعسر .اجمعنا يارب باخواننا مغاربة الصحراء في سلام ومحبة.
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18
6 - الطنجاوي السبت 12 دجنبر 2020 - 21:02
السؤال الذي يتبادر الى ذهني لماذا كانت الولايات المتحدة الامريكية خريطة المغرب مقسمة
هل الموضوع إذن مرتبط بالمقايضة
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-15
7 - سعاد السبت 12 دجنبر 2020 - 21:03
سيدي الوزير نردها في غوغل مابس ( Google Map ) ايضا و شكرا
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6
8 - Salah السبت 12 دجنبر 2020 - 21:03
قل ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
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3
9 - مغربي قح السبت 12 دجنبر 2020 - 21:03
من يظن انه الحكومة والرئاسة المقبلة بامريكا ستغير اعترافها فهو مخطئ لان اللوبي الذي ضغط على ترامب للاعتراف بمغربية صحرائنا هو نفسه الذي سيضغط على بايدن وما بعد بايدن لنفس الاعتراف،الكل يعلم ان اسرائيل لوبياتها هي من تتحكم في امريكا.ان شاء الله قنصلية لاسرائيل كذلك بالصحراء المغربية وهنيئا مرة اخرى لنا بهذا الاعتراف التاريخي.
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5
10 - النهاية السبت 12 دجنبر 2020 - 21:03
صافي نهاية البوليساريو داب حتى هداك الحكم الذاتي ما تليناش باغيينو كانت شي جهوية مرحبا بحال الجنوب بحال الشمال بحال الشرق بحال الغرب
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3
11 - Lahcen السبت 12 دجنبر 2020 - 21:04
نتمنى من ادارة غوغل ايضا حدف الخط الوهمي لأنه من داخل المغرب لايظهر لكن خارج المغرب لازال يظهر
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4
12 - ابراهيم الطاهري السبت 12 دجنبر 2020 - 21:04
هادي هي الديبلوماسية الفعالة والناجعة، الله ينصر سيدنا الملك محمد السادس، والله يحفظ مملكتنا الشريفة ويدوم علينا الأمن والاستقرار، لا عزاء للحاقدين وأعداء الوحدة الوطنية والترابية لمغربنا الحبيب، الله الوطن الملك
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